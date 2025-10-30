Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

Po sečtení téměř 99 procent hlasů odevzdaných ve středečních nizozemských parlamentních volbách jsou výsledky protiimigrační Strany pro svobodu (PVV) krajně pravicového politika Geerta Wilderse a středově-liberální strany D66 shodné – 16,7 procenta. Podle aktualizovaných propočtů veřejnoprávní televize NOS budou ve stopadesátičlenné dolní komoře parlamentu držet shodně 26 křesel.
D66 výrazně posílila a podle propočtů získá o sedmnáct křesel více, než měla dosud po volbách z roku 2023. PVV podle těchto propočtů naopak jedenáct křesel ztratila. Hlavní politické strany již dříve vyloučily jakoukoli spolupráci se šéfem PVV Wildersem, protože ho považují za nespolehlivého či nesouhlasí s jeho názory.
Třetí nejsilnější stranou je Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) s 22 mandáty, čtvrtou levicová koalice Zelených a Strany práce s dvaceti a pátou křesťanští demokraté (CDA) s osmnácti mandáty.
Vyjednávání o utvoření nové vlády bude podle analytiků pravděpodobně zdlouhavé. Po volbách z listopadu 2023 se vláda formovala několik měsíců. Nakonec v červnu 2024 PVV, VVD expremiéra Marka Rutteho, středopravicová Nová společenská smlouva (NSC) a pravicově populistické agrární hnutí BBB dospěly k dohodě na novém kabinetu. V jeho čele stanul bývalý šéf tajné služby Dick Schoof.