Na Blízký východ míří tisíce amerických mariňáků, píše WSJ

Spojené státy vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty s tisícovkami mariňáků, napsal v pátek list The Wall Street Journal (WSJ). Děje se tak v době, kdy íránské údery paralyzovaly lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro dopravu ropy z Perského zálivu na světové trhy. Americké ministerstvo obrany zprávu odmítlo komentovat.
Vyslání expedičního útvaru, který v případě amerických sil obvykle tvoří pět tisíc příslušníků námořní pěchoty, schválil podle WSJ přímo ministr obrany Pete Hegseth. Učinil tak na žádost oblastního velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM).
Třetí letadlová loď v oblasti
Americká letadlová loď USS Tripoli, která běžně operuje v Japonsku, a k ní přidělení mariňáci, nyní míří na Blízký východ, sdělili listu dva američtí činitelé. Jiní mariňáci už v regionu působí a podporují operaci Epic Fury (Epická zuřivost) proti Íránu, uvedly zdroje.
V Rudém moři se nyní nachází americká letadlová loď USS Gerald R. Ford s doprovodnými plavidly. V Arabském moři jsou další válečné lodě, včetně letadlové lodi USS Abraham Lincoln.
Spojené státy a Izrael zaútočily na konci února na Írán s deklarovaným cílem znemožnit mu získání jaderných zbraní. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael, americké vojenské objekty v regionu, ale i civilní cíle v okolních arabských zemích.
Prezident USA Donald Trump v pátek prohlásil, že povstání Íránců proti teokratickému režimu je nepravděpodobné a že by „cítil v kostech“, že má válka skončit.
Konflikt prakticky zastavil dopravu v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro transport ropy a plynu, což vedlo k růstu cen energetických surovin. Nový duchovní vůdce Íránu Modžtaba Chameneí ve čtvrtek ve zveřejněném prohlášení sdělil, že průliv by měl být uzavřen a využit jako nástroj, jak zatlačit na nepřítele Teheránu.
Načítání...