Na Blízký východ míří tisíce amerických mariňáků, píše WSJ


před 12 mminutami|Zdroj: Wall Street Journal, ČTK

Spojené státy vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty s tisícovkami mariňáků, napsal v pátek list The Wall Street Journal (WSJ). Děje se tak v době, kdy íránské údery paralyzovaly lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro dopravu ropy z Perského zálivu na světové trhy. Americké ministerstvo obrany zprávu odmítlo komentovat.

Vyslání expedičního útvaru, který v případě amerických sil obvykle tvoří pět tisíc příslušníků námořní pěchoty, schválil podle WSJ přímo ministr obrany Pete Hegseth. Učinil tak na žádost oblastního velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM).

Třetí letadlová loď v oblasti

Americká letadlová loď USS Tripoli, která běžně operuje v Japonsku, a k ​​ní přidělení mariňáci, nyní míří na Blízký východ, sdělili listu dva američtí činitelé. Jiní mariňáci už v regionu působí a podporují operaci Epic Fury (Epická zuřivost) proti Íránu, uvedly zdroje.

V Rudém moři se nyní nachází americká letadlová loď USS Gerald R. Ford s doprovodnými plavidly. V Arabském moři jsou další válečné lodě, včetně letadlové lodi USS Abraham Lincoln.

Srovnání satelitních záběrů ukazuje následky leteckých úderů na Írán
Stíhačka startující z křižníku Abraham Lincoln

Spojené státy a Izrael zaútočily na konci února na Írán s deklarovaným cílem znemožnit mu získání jaderných zbraní. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael, americké vojenské objekty v regionu, ale i civilní cíle v okolních arabských zemích.

Prezident USA Donald Trump v pátek prohlásil, že povstání Íránců proti teokratickému režimu je nepravděpodobné a že by „cítil v kostech“, že má válka skončit.

Nový íránský vůdce byl zraněn a nejspíš znetvořen, prohlásil Hegseth
Americký ministr obrany Pete Hegseth

Konflikt prakticky zastavil dopravu v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro transport ropy a plynu, což vedlo k růstu cen energetických surovin. Nový duchovní vůdce Íránu Modžtaba Chameneí ve čtvrtek ve zveřejněném prohlášení sdělil, že průliv by měl být uzavřen a využit jako nástroj, jak zatlačit na nepřítele Teheránu.

Aktuálně z rubriky Svět

Na Blízký východ míří tisíce amerických mariňáků, píše WSJ

Spojené státy vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty s tisícovkami mariňáků, napsal v pátek list The Wall Street Journal (WSJ). Děje se tak v době, kdy íránské údery paralyzovaly lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro dopravu ropy z Perského zálivu na světové trhy. Americké ministerstvo obrany zprávu odmítlo komentovat.
Český řidič autobusu dostal v Německu za nehodu se čtyřmi mrtvými podmínku

Českému řidiči autobusu německý soud za tragickou dálniční nehodu z roku 2024 se čtyřmi mrtvými v pátek uložil dvouleté vězení s podmíněným odkladem. Informovala o tom regionální veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice MDR. Čech na úvod jednodenního procesu prostřednictvím svého obhájce uznal, že za volantem učinil chybu.
Datacentra poprvé čelí fyzickým útokům. Nemají ochranu, Írán vyvíjí tlak, říká expert

Datová centra na Blízkém východě se musí vypořádávat s kyberútoky, ale vůbec poprvé také s fyzickými údery. Firmy hlásí zásahy objektů, které zajišťují provoz bankovních aplikací či cloudových služeb. K několika z nich se přihlásil Írán. „Útoky poškozují významné zdroje služeb pro celou společnost, což vytváří velký dopad,“ vysvětluje senior architekt z národního superpočítačového centra IT4Innovations Filip Staněk. Centra nejsou na ubránění se vojenskému náporu vybavena, upozorňuje.
Budeme čerpat unijní půjčku na zbrojení jinak, řekl Tusk po vetu prezidenta

Polsko bude čerpat prostředky na zbrojení z unijního nástroje SAFE navzdory tomu, že prezident Karol Nawrocki vetoval zákon umožňující nízkoúrokové půjčky z programu využívat. Řekl to premiér Donald Tusk s tím, že Varšava bude muset použít jiné, složitější způsoby, které čerpání půjčky ze SAFE umožňují. Politici polské proevropské vládní koalice rozhodnutí národněkonzervativního prezidenta ostře kritizují.
USA v Iráku ztratily tankovací letoun, celá posádka zahynula

Spojené státy během současných válečných operací proti Íránu ztratily tankovací letoun KC-135. Zřítil se na západě Iráku, zemřelo všech šest členů posádky. Na síti X to oznámilo regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) s tím, že událost nesouvisela s nepřátelskou ani spojeneckou palbou.
V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

Při čtvrtečním dronovém útoku na kurdsko-francouzskou základnu u Machmúru na severu Iráku zemřel francouzský voják. Podle jeho velitele muže zabil íránský Šáhed. Šest zraněných je v nemocnici. Portál The New Region poznamenal, že po začátku amerických a izraelských útoků na Teherán provádějí Írán a proíránské milice v Iráku protiúdery na tamní vojenská zařízení propojená s USA a jejich spojenci.
Růst americké ekonomiky na konci roku prudce klesl

Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zpomalil v celoročním přepočtu na 0,7 procenta z tempa 4,4 procenta ve třetím čtvrtletí. Vyplývá to ze zpřesněné zprávy, kterou zveřejnili statistici tamního ministerstva práce. Ve srovnání s prvním odhadem zveřejněným v únoru je růst hrubého domácího produktu (HDP) poloviční.
USA povolily dočasně nakupovat ruskou ropu. Evropa nesouhlasí

Spojené státy v noci na pátek dočasně povolily zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři. Washington tím usiluje o stabilizaci světových trhů s ropou, na nichž panuje napjatá situace kvůli nynější válce na Blízkém východě. Na síti X to oznámil americký ministr financí Scott Bessent. Evropští politici dávají najevo nesouhlas, protože podle nich pomůže Rusku s válkou proti Ukrajině. Cena ropy však i nadále pokračuje v růstu. CNN uvedla, že Bílý dům nepočítal s možností, že Írán uzavře Hormuzský průliv.
