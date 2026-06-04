Veletrh vědy láká na jaderné reaktory i astronomii Středozemě

Na výstavišti v pražských Letňanech ve čtvrtek začíná Veletrh vědy. Potrvá do soboty. Nabídne stovku interaktivních expozic a desítky přednášek s diskusemi. Podesáté ho pořádá Akademie věd ČR (AV ČR), která na něm představí novinky ze současného výzkumu. Do programu se zapojuje i řada univerzit.
Vstup na veletrh je zdarma, některé z akcí doprovodného programu je ale třeba předem rezervovat. Patří mezi ně především přednášky jako je Obloha Středozemě, která se věnuje astronomii Tolkienova světa.
Návštěvníci veletrhu si budou moci například vyzkoušet simulované řízení jaderného reaktoru, to organizují odborníci z ČVUT v Praze. Na laserově-ultrazvukové střelnici, kterou představí Ústav termomechaniky AV ČR, zase návštěvníci po výstřelu z pistole ve stotisíckrát zpomaleném čase uvidí, co se stane, když světlo udeří obrovskou rychlostí do hmoty.
Největší plochu na veletrhu zaplní Fyzikální ústav AV ČR (FZU). Ve fotovoltaickém stanu si lidé budou moci pomocí míčků a světel například vyzkoušet fotoelektrický jev, při kterém dopadající světlo vyráží elektrony z povrchu látky a ty pak tvoří elektrický proud. V solární zoo se pak seznámí s rozmanitými způsoby využití sluneční energie.
Technologie v hlavní roli
Součástí expozice FZU bude také levitační vláček, který se díky takzvané supravodivosti vznáší těsně nad svou dráhou. Supravodivost je jev, při kterém materiály vykazují nulový elektrický odpor a vytlačují ze svého nitra magnetické pole.
Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze představí mezinárodní studentský projekt Formula Student, který funguje od roku 2011. Jeho členové aktuálně staví jedenáctý monopost se zabudovaným hybridním pohonem, při jehož konstrukci byl kladen důraz na udržitelnost a využití progresivních materiálů.
Už podvacáté si studenti budou moci vyzkoušet vyrobit vlastní Stirlingův motor na stánku Spolku pro podporu odborného vzdělávání. Jednoduchý motor si zájemci mohou zkonstruovat přímo na místě pod dohledem zkušených inženýrů.
Své výzkumy a přístroje budou na veletrhu prezentovat například i Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nebo Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.