Německý kancléř Friedrich Merz z dovolené telefonicky řídil zasedání bezpečnostní rady kvůli zachycení dronu s výbušninou na letišti v Lipsku. Zatím se neví, kdo dron přivezl, kdo ho řídil, jak a kdy měl být odpálen. Dle německých médií ale vyšetřovatelé zjistili, že nesl Semtex a výbušninu PETN natlačené do prázdné konzervy, v jejímž dnu byl otvor pro rozbušku. „Osm set gramů trhaviny Semtex – to je spousta. A nebyl to náš obranný systém, kdo explozi zabránil. V podstatě to byla technická závada,“ podotkl vedoucí pracovník Mnichovské bezpečnostní konference Nico Lange.
Dron k ukrajinskému letadlu přiletěl víc než čtyři hodiny před tím, než ho podle médií zahlédl řidič autobusu nízko nad zemí a kopnutím ho srazil. Status lipského letiště jako logistického uzlu NATO, německé armády a ukrajinských aerolinek Antonov obrací podezření k Moskvě. S její vojenskou rozvědkou vyšetřovatelé spojují dva roky staré případy zápalných balíčků v nákladech DHL z Německa, Británie a Polska. Berlín jako možného pachatele Rusko oficiálně nezmiňuje, mluví ale o státním terorismu a zvýšeném ohrožení Německa i Evropy.