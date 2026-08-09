Jemenští hútíové tvrdí, že zasáhli saúdskoarabskou rafinerii

Jemenští hútíové tvrdí, že zasáhli rafinerii společnosti Aramco na saúdskoarabském pobřeží Rudého moře. V neděli to podle agentury AFP uvedl vojenský mluvčí povstalecké skupiny podporované Íránem. Kromě toho džihádisté sdělili, že provedli raketové a dronové údery v jemenském přístavním městě Muchá, které je pod kontrolou mezinárodně uznávané a Rijádem podporované vlády v Adenu. Zemřelo tam 11 lidí. Hútíové tak pokračují v útocích z posledních týdnů na Saúdskou Arábii, zejména na ropnou infrastrukturu a tankery v Rudém moři.
Vojenský mluvčí skupiny Jahjá Sárí řekl, že hútíové při „přesném“ útoku dronem „úspěšně zaměřili rafinerii Aramco“ v saúdskoarabském Džizánu. Saúdské úřady předtím informovaly, že se jim podařilo dostat v místě pod kontrolu požár, aniž upřesnily jeho příčinu.
Hútíové v neděli také sdělili, že útočili na vojáky a zařízení „saúdského nepřítele“ v jemenském přístavním městě Muchá u Rudého moře. Podle vojenských zdrojů jemenské vlády se město stalo terčem dronového a raketového útoku. Jeden z místních obyvatel hovořil o šesti útocích za sebou. Údery hútíů podle zdravotnického zdroje AFP zabily osm vládních vojáků, tři civilisty a dalších 32 lidí zranily, včetně deseti civilistů.
Patrně se tak dál stupňuje napětí na nově otevřené frontě regionálního konfliktu, který začal v únoru americko-izraelskými údery na Írán. Saúdskoarabská vláda podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu a zároveň je protivníkem Íránu.
Politický a kulturní geograf Ostravské univerzity Vladimír Baar si klade otázku, zda tento útok hútíů na Saúdskou Arábii je reakcí na to, že Saúdská Arábie, Pákistán a Turecko uzavřely tento týden dohodu o vzájemné obraně, jakési místní NATO.
„Spíše to vypadá, že hútiové se snaží z celé situace získat co možná nejvíc. To znamená ohrožovat Saúdy na velmi citlivém místě a tím pádem se pokusit naplnit své úmysly ovládnout celý Jemen, protože zatím mají pod kontrolou jeho menší část.“
Hútíové vyhlásili koncem července blokádu Saúdské Arábie. Označili ji za odvetu za útok na letiště v jemenské metropoli Saná i za blokádu jemenských přístavů a letišť, kterou podle povstalců uplatňuje Rijád.