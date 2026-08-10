Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje ropovody Baku–Tbilisi–Ceyhan a Baku–Supsa, stejně jako tranzit přes Ázerbájdžán přes Kaspické moře, jako alternativní trasy pro svůj vývoz ropy. Kazachstánské ministerstvo energetiky tyto plány potvrdilo v prohlášení pro zpravodajskou agenturu Interfax-Kazachstán.
Ministerstvo uvedlo, že vzhledem k nestabilnímu provozu Kaspického ropovodního konsorcia (CPC) Kazachstán zvažuje alternativní exportní trasy, konkrétně trasy Baku–Tbilisi–Ceyhan a Baku–Supsa, jakož i tranzit přes území Ázerbájdžánu přes Kaspické moře.
Je třeba poznamenat, že KazMunayGas, kazachstánská státní ropná a plynárenská společnost, plánovala v roce 2026 zvýšit vývoz ropy ropovodem Baku–Tbilisi–Ceyhan o 31 procent ve srovnání s rokem 2025, a to na 1,7 milionu tun. V období od ledna do června 2026 dosáhl objem kazachstánské ropy přepravené přes přístav Aktau do ropovodu Baku–Tbilisi–Ceyhan 704 tisíc tun. Ropovod měří 1768 kilometrů a jeho propustnost přesahuje padesát milionů tun ropy ročně.
Mezi akcionáře projektu patří společnost SOCAR (32,97 procenta), britská společnost BP (30,1 procenta), maďarská společnost MOL (8,9 procenta), turecká společnost TPAO (6,53 procenta), italská společnost Eni a francouzská společnost TotalEnergies (po pěti procentech), japonská společnost Itochu (3,4 procenta), indická společnost ONGC Videsh (3,1 procenta) a americká společnost ExxonMobil spolu s japonskou společností INPEX (po 2,5 procenta).
Článek napsala Svetlana Alimovová (GPB_EN), poprvé byl publikován 10. srpna 2026 09:25 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.