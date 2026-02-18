Zrušení Senátu či omezení opozice. Kazachstánský prezident si chce upevnit moc


před 1 hhodinou|Zdroj: Current Time, Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, Deutsche Welle, Meduza, RTVI, Novaja gazeta

V Kazachstánu byl zveřejněn nový návrh ústavy – podle něj má být v zemi zrušen Senát, znovu naopak zaveden post viceprezidenta či rozšířeny pravomoci hlavy státu. Právě prezident Kasym-Žomart Kemeluly Tokajev chce takto podle tamních expertů posílit svou moc a pokusit se o úplnou „přestavbu“ politického systému. Změny v ústavě se týkají také postavení ruštiny v Kazachstánu, což v sousední zemi vyvolalo reakce.

Úřady se snaží návrh prezentovat jako něco, co bylo konzultováno s odborníky a veřejností speciální komisí – ta měla posoudit více než deset tisíc návrhů občanů prostřednictvím on-line platforem, konat se mělo také veřejné slyšení, píše Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL).

Kritici však dle RFE/RL tvrdí, že jde pouze o frašku. „To, co je prezentováno jako národní diskuse, je ve skutečnosti jen divadlo,“ sdělil RFE/RL právní expert Majdan Sulejmenov. „(Návrh) ústavy odráží zájmy mocných, nikoli vůli lidu,“ varoval.

Státní represe vůči kritikům tyto obavy ještě posílily. Na začátku února byl jeden z tamních aktivistů odsouzen ke dvěma měsícům vězení za příspěvky na facebooku, v nichž se k novému návrhu vyjadřoval negativně. Další aktivisté a novináři čelili policejním předvoláním, varováním a nátlaku, aby smazali příspěvky na základě směrnic o „nepravdivých informacích“, dodává RFE/RL.

Podle kazachstánských odborníků se prezident Tokajev snaží prostřednictvím návrhu nové ústavy posílit svou moc a chce se pokusit o úplnou restrukturalizaci politického systému země, píše portál Current Time (CT).

Jednokomorový parlament místo dvoukomorového

Změny se mají dotknout více než čtyř pětin základního zákona země a jedná se tak o nejrozsáhlejší revizi ústavy v historii nezávislého Kazachstánu, zmiňuje dále CT.

První návrh byl zveřejněn už na konci ledna, poté však došlo k doplnění a úpravě některých bodů. Referendum má proběhnout 15. března, v případě schválení má nová ústava vstoupit v platnost 1. července.

Hlavní změna se týká parlamentu – nynější dvoukomorový má být nahrazen jednokomorovým zákonodárným orgánem voleným podle stranických seznamů, což znevýhodňuje malé opoziční strany, poznamenává CT. Vzniknout má také Lidová rada, která bude jmenována prezidentem a bude disponovat pravomocí předkládat návrhy zákonů.

Načítání...

Na změnách ve fungování parlamentu se začalo pracovat už v polovině října loňského roku, iniciátorem byl sám Tokajev. Ruskojazyčná mutace webu Deutsche Welle (DW) poznamenává, že kazachstánský prezident chce zrušit Senát, v jehož čele po dobu deseti let sám stál.

DW zároveň připomíná, že předseda Senátu je podle hierarchie státní moci druhou nejdůležitější politickou postavou v zemi. V roce 2019 přitom byla tato skutečnost rozhodujícím faktorem v tom, že se Tokajev ujal funkce úřadujícího prezidenta po dobrovolné rezignaci tehdejší hlavy státu Nursultana Nazarbajeva.

Kazachstán se připojí k Abrahámovským dohodám, oznámil Trump
Americký prezident Donald Trump, viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio při setkání s lídry středoasijských zemí

Rozšíření prezidentských pravomocí

Navzdory tomu, že by dle nové ústavy mohl být prezident zvolen pouze jednou na sedm let oproti dřívějším pěti letům s možností opakování mandátu, se pravomoci hlavy státu v návrhu rozšiřují, upozorňuje CT.

Prezident by mohl například promlouvat do jmenování viceprezidenta – tato politická funkce v Kazachstánu existovala do roku 1995 a nyní má být obnovena. Nová ústava také umožní hlavě státu v případě rozpuštění parlamentu vydávat dekrety, které se svým významem rovnají zákonům.

Nová ústava také předpokládá, že prezident musí mít „nejméně pětiletou praxi ve státní službě nebo ve volených státních funkcích“, což předpokládá větší integraci této osoby do systému moci v zemi, píše CT. V dosavadní verzi ústavy požadavek na „praxi“ ve státní službě nikdy nebyl.

Archeologové zkoumají sovětský gulag v Kazachstánu. Trpěli tam i Češi a Slováci
Dochované velitelství táborového komplexu Stěplag z let 1948–1956

Zakázáno má být financování tamních politických stran a odborů zahraničními společnostmi, firmami se zahraniční účastí a osobami bez státní příslušnosti.

Podle nové ústavy budou také neziskové organizace povinny zveřejňovat údaje o penězích a aktivech, které získávají ze zahraničí nebo od osob bez státní příslušnosti.

Změny se týkají také občanství. Občan Kazachstánu nebude moci mít dvojí nebo vícenásobné občanství – existence jiného občanství než kazachstánského bude důvodem pro zrušení státní příslušnosti k této zemi.

Postavení ruštiny a reakce ruské veřejnosti

V sousedním Rusku nejvíce rezonovalo téma postavení ruského jazyka v Kazachstánu, které se v nové ústavě rovněž zmiňuje. Podle té současné se ve státních organizacích ruština používá „na stejné úrovni“ jako kazaština – nyní však má být formulace nahrazena slovem „vedle“.

V praxi to znamená, že kazaština zůstává úředním jazykem, ale mechanismus používání ruštiny ve vládních orgánech se mění, vysvětluje Novaja gazeta (NG). Dříve bylo povinností dostávat stejné množství informací v ruštině jako v kazaštině, ale nyní se tak má dít až na žádost občana. Členové parlamentu mohou i nadále hovořit rusky, obecně ale nikdo nemá být povinen jim tlumočit projevy v kazaštině, pokud ji sami neovládají, dodává NG.

Zájem o studium ruštiny upadá, roste naopak obliba španělštiny
Ilustrační foto

Status ruského jazyka se ve středoasijské zemi nemění, napsala podle Meduzy mutace ruského propagandistického serveru Sputnik Kazachstán. Zpráva o změně postavení ruštiny se však v ruských médiích velmi rozšířila a vyvolala kritiku ze strany provládních zástupců.

Někteří ruští politologové se vyjádřili, že Kazachstán zapomíná na blízké vztahy s Ruskem a snaží se zavděčit Spojeným státům. Prokremelský zpravodajský web ANNA News pak tvrdí, že nová kazachstánská ústava „se píše v Bruselu a Washingtonu“. Sám Kreml se k této záležitosti zatím nevyjádřil, dodává Meduza.

„Nesnažíme se ruský jazyk omezovat. Ale v povědomí lidí fráze ‚ruský jazyk je oficiálně používán na stejné úrovni jako kazašský‘ znamená, že tyto dva jazyky jsou jedno a totéž,“ tvrdí kazachstánský právník Mejrman Kalmachanuly.

Díky růstu populace v kazašsky mluvících regionech země nicméně získává kazaština na síle v médiích, stejně jako ve veřejném i každodenním životě. Na začátku dvacátých let tohoto století byla čtvrtina vystoupení v parlamentu v kazaštině, zbytek pak v ruštině. Nyní je poměr opačný – čtyři pětiny promluv v kazaštině a pouze dvacet procent v ruštině, napsal server RTVI.

Rusky mluvící nerovná se proruský. Kreml to nechápal, jeho agrese pomohla ukrajinštině
Aktivisté s hesly „Jazyk je zbraň“ či „Jazyk je naše bezpečnost“ demonstrují v Kyjevě za schválení zákona na podporu ukrajinštiny (duben 2019)

Výběr redakce

Zájem o sdílení elektřiny roste

Zájem o sdílení elektřiny roste

před 44 mminutami
Schillerová představí návrh na EET 2.0

Schillerová představí návrh na EET 2.0

před 2 hhodinami
Kvůli násilné smrti aktivisty v Lyonu nechala prokuratura zadržet devět lidí

Kvůli násilné smrti aktivisty v Lyonu nechala prokuratura zadržet devět lidí

před 8 hhodinami
Zrušením nákupu F-35 by vznikla škoda asi třicet miliard, řekl Babiš

Zrušením nákupu F-35 by vznikla škoda asi třicet miliard, řekl Babiš

před 9 hhodinami
Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Mandátový a imunitní výbor nedoporučil sněmovně vydat Babiše a Okamuru

Mandátový a imunitní výbor nedoporučil sněmovně vydat Babiše a Okamuru

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Kde jsou v Česku praktici, ukazuje mapa. Na místa pro začínající chce sdružení zvýšit dotace

Kde jsou v Česku praktici, ukazuje mapa. Na místa pro začínající chce sdružení zvýšit dotace

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Kdyby Babiš nebyl v politice, nebyl by stíhán za Čapí hnízdo, soudí Válková

Kdyby Babiš nebyl v politice, nebyl by stíhán za Čapí hnízdo, soudí Válková

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zrušení Senátu či omezení opozice. Kazachstánský prezident si chce upevnit moc

V Kazachstánu byl zveřejněn nový návrh ústavy – podle něj má být v zemi zrušen Senát, znovu naopak zaveden post viceprezidenta či rozšířeny pravomoci hlavy státu. Právě prezident Kasym-Žomart Kemeluly Tokajev chce takto podle tamních expertů posílit svou moc a pokusit se o úplnou „přestavbu“ politického systému. Změny v ústavě se týkají také postavení ruštiny v Kazachstánu, což v sousední zemi vyvolalo reakce.
před 1 hhodinou

V Kalifornii je po pádu laviny nezvěstných deset lyžařů

Po pádu laviny v severní Kalifornii je nezvěstných deset lyžařů. Šest dalších lidí bylo nalezeno živých, napsala ve středu agentura DPA s odvoláním na místní úřady. V oblasti panuje nepříznivé zimní počasí.
před 2 hhodinami

Zelenskyj tvrdí, že na něj Trump vyvíjí nepřiměřený nátlak

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že na něj americký protějšek Donald Trump vyvíjí nepřiměřený nátlak ve snaze dosáhnout řešení ruské invaze na Ukrajinu, která v otevřené formě trvá už téměř čtyři roky. Zelenskyj v rozhovoru pro web Axios zopakoval, že jakýkoliv plán, který by vyžadoval, aby se Ukrajina vzdala dosud neokupovaného území v Donbasu, by Ukrajinci odmítli v referendu.
před 4 hhodinami

Peruánský parlament sesadil prezidenta Jerího

Peruánský parlament v úterý sesadil prezidenta Josého Jerího, který nyní čelí vyšetřování kvůli nepřiznaným schůzkám se dvěma čínskými podnikateli. Informují o tom tiskové agentury. Peru mění hlavu státu dva měsíce před parlamentními a prezidentskými volbami. S novou volbou prezidenta pak začne Kongres ve středu místního času.
před 7 hhodinami

Kvůli násilné smrti aktivisty v Lyonu nechala prokuratura zadržet devět lidí

Prokuratura v Lyonu nechala kvůli napadení a smrti třiadvacetiletého krajně pravicového aktivisty Quentina Deranquea zadržet devět lidí, napsala agentura AFP. Mezi zadrženými je i Jacques-Elie Favrot, který je asistentem poslance krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Raphaëla Arnaulta. Favrot ale již dříve odmítl, že by nesl nějaký podíl viny na smrti muže.
před 8 hhodinami

USA a Írán v Ženevě dosáhly shody na hlavních principech, řekl Arakčí

Spojené státy a Írán dosáhly na jednání v Ženevě shody na hlavních principech, řekl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Neznamená to, že dohoda bude hotova brzy, ale otevřela se k ní cesta, míní. Delegace už opustily město. Diplomaté obou států nepřímo vyjednávali hlavně o íránském jaderném programu. Prezident USA Donald Trump dříve varoval před následky odmítání dohody, z druhé strany se ozývá apel na realistické požadavky. Obě země ukazují i vojenskou sílu.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Ukrajinskou výpravu při nástupu na Hrách vedla Ruska. Protest proti válce, říká

Za hlasitého aplausu uvedla na zahájení olympijských her ukrajinskou výpravu architektka Anastasia Kučerovová. Narodila se přitom v Rusku. Nyní žije v Miláně a pochodem s transparentem s názvem napadené země symbolicky vyjádřila nesouhlas s téměř čtyři roky trvající válkou, kterou vede její vlast. Tím se stala vzhledem k nucené absenci ruských sportovců pod neutrální vlajkou patrně jedinou Ruskou, která se letošního ceremoniálu mohla účastnit.
před 9 hhodinami

V Ženevě skončila první část dalšího jednání o konci ruské války na Ukrajině

V Ženevě se v úterý uskutečnilo nové kolo jednání Američanů, Ukrajinců a Rusů s cílem ukončit rusko-ukrajinskou válku. Hovory týkající se politických otázek skončily dříve, ty o vojenských otázkách až později večer, uvedl šéf ukrajinské delegace Rustem Umerov. Diskuze se dle něj zaměřila na praktické otázky a mechanismy možných řešení. Experti konstatují, že ruská pozice se nemění a je pro Kyjev nadále nepřípustná. Strany by měly jednat i ve středu.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...