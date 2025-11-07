Kazachstán se připojí k Abrahámovským dohodám, oznámil Trump

Převážně muslimský Kazachstán se připojí k Abrahámovským dohodám o normalizaci vztahů s Izraelem, oznámil v noci na pátek SEČ americký prezident Donald Trump. Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev, jenž je v současné době na návštěvě Bílého domu, už si telefonoval s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, dodal Trump na sociální síti a jejich hovor označil za skvělý.
Kazašská vláda už ve čtvrtek večer potvrdila, že se k Abrahámovským dohodám připojí. Washington se v rámci těchto dohod snaží zlepšovat vztahy mezi Izraelem a arabskými či převážně muslimskými zeměmi. Dohody vznikly za prvního Trumpova mandátu v roce 2020, vztahy s Izraelem na jejich základě dosud navázaly Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Súdán a Maroko.
Trump před jednáním s představiteli pěti středoasijských republik na své sociální síti zdůraznil, že Kazachstán je první zemí jeho druhého mandátu, která se k dohodám přidá, a další podle něj budou následovat. „Brzy ohlásíme podpisovou ceremonii, aby to bylo oficiální, a mnoho dalších zemí se snaží připojit k tomuto klubu SÍLY,“ napsal Trump na v příspěvku na Truth Social.
„Mnoho dalšího se chystá při sjednocování zemí ke stabilitě a růstu – skutečný pokrok, skutečné výsledky. Požehnáni budiž mírotvorci!“ dodal Trump a poslední větu zdůraznil velkými písmeny.
Trump tvrdí, že o Abrahámovské dohody má zájem řada států
Připojení Kazachstánu k dohodám je nicméně do značné míry symbolické, uvedla agentura Reuters, neboť tato země již má s Izraelem navázány diplomatické i ekonomické vztahy. Kazašská vláda tento krok ve čtvrtek označila za „přirozené a logické pokračování“ své zahraniční politiky, která je podle ní postavená na dialogu, vzájemném respektu a regionální stabilitě. Podle amerického diplomatického zdroje má připojení Kazachstánu ukázat obnovenou sílu Abrahámovských dohod.
Trump tvrdí, že o Abrahámovské dohody má zájem řada států. V noci na pátek zopakoval, že o připojení jedná s mnoha zeměmi a že se k nim přidají také některé další z pětice středoasijských republik.
V minulosti se jednalo o tom, že by se k dohodám připojila také Saúdská Arábie, která diplomatické vztahy s Izraelem nemá. Jednání však zkomplikovala válka v Pásmu Gazy. Rijád podmiňuje navázání vztahů s Izraelem vznikem životaschopného Palestinského státu, což ale současná izraelská vláda, která se opírá o nacionalistické a náboženské strany, odmítá.