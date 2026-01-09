V kauze zápasníka Vémoly obvinila policie další dva lidi

V kauze zápasníka Karla Vémoly obvinila policie další dva lidi. České televizi to potvrdila mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. V současnosti tak policisté vyšetřují už pět lidí, čtyři z toho jsou ve vazbě. Karla „Karlose“ Vémolu obvinila policie z organizované drogové trestné činnosti v mezinárodním rozsahu. Během Vánoc ho soud poslal do vazby. V případě odsouzení mu hrozí až osmnáct let vězení.
„V souvislosti s tímto případem je v současné době trestně stíháno pět lidí,“ řekla ČT Šmoldasová. Doplnila, že čtyři obvinění se aktuálně nacházejí ve vazbě a jeden je stíhaný na svobodě.
Další dvě obvinění jsou pokračováním policejní snahy o rozkrytí drogové trestné činnosti mezinárodního rozsahu. Případ v prosinci odstartoval policejní zásah, během kterého kriminalisté zadrželi tři lidi. Byl mezi nimi i bojovník smíšených bojových umění MMA Karel „Karlos“ Vémola. Všechny tři policie obvinila z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a soud je následně poslal do vazby. Po uvalení vazby musel zápasník absolvovat odkládanou operaci čelisti ve Všeobecné fakultní nemocnici.
Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který letos oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.
Podle serveru Novinky.cz byl v minulosti ve Velké Británii odsouzen za drogový delikt.