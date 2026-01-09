V kauze zápasníka Vémoly obvinila policie další dva lidi


před 2 mminutami|Zdroj: ČT24

V kauze zápasníka Karla Vémoly obvinila policie další dva lidi. České televizi to potvrdila mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. V současnosti tak policisté vyšetřují už pět lidí, čtyři z toho jsou ve vazbě. Karla „Karlose“ Vémolu obvinila policie z organizované drogové trestné činnosti v mezinárodním rozsahu. Během Vánoc ho soud poslal do vazby. V případě odsouzení mu hrozí až osmnáct let vězení.

„V souvislosti s tímto případem je v současné době trestně stíháno pět lidí,“ řekla ČT Šmoldasová. Doplnila, že čtyři obvinění se aktuálně nacházejí ve vazbě a jeden je stíhaný na svobodě.

Další dvě obvinění jsou pokračováním policejní snahy o rozkrytí drogové trestné činnosti mezinárodního rozsahu. Případ v prosinci odstartoval policejní zásah, během kterého kriminalisté zadrželi tři lidi. Byl mezi nimi i bojovník smíšených bojových umění MMA Karel „Karlos“ Vémola. Všechny tři policie obvinila z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a soud je následně poslal do vazby. Po uvalení vazby musel zápasník absolvovat odkládanou operaci čelisti ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který letos oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.

Podle serveru Novinky.cz byl v minulosti ve Velké Británii odsouzen za drogový delikt.

Soud poslal zápasníka Vémolu a další dva obviněné do vazby
Zápasník Karel Vémola na snímku z července 2025

Výběr redakce

V kauze zápasníka Vémoly obvinila policie další dva lidi

V kauze zápasníka Vémoly obvinila policie další dva lidi

před 2 mminutami
Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

07:37Aktualizovánopřed 13 mminutami
Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě

Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě

09:37Aktualizovánopřed 35 mminutami
Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal Pavel

Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal Pavel

11:18Aktualizovánopřed 45 mminutami
Loni zemřelo na českých silnicích 421 lidí, nejméně od roku 1961

Loni zemřelo na českých silnicích 421 lidí, nejméně od roku 1961

před 54 mminutami
Zástupci států EU podpořili přijetí obchodní dohody s Mercosurem

Zástupci států EU podpořili přijetí obchodní dohody s Mercosurem

13:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump řekl, že jeho moc vrchního velitele USA omezuje pouze jeho vlastní morálka

Trump řekl, že jeho moc vrchního velitele USA omezuje pouze jeho vlastní morálka

před 1 hhodinou
Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě

Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě

11:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

V kauze zápasníka Vémoly obvinila policie další dva lidi

V kauze zápasníka Karla Vémoly obvinila policie další dva lidi. České televizi to potvrdila mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. V současnosti tak policisté vyšetřují už pět lidí, čtyři z toho jsou ve vazbě. Karla „Karlose“ Vémolu obvinila policie z organizované drogové trestné činnosti v mezinárodním rozsahu. Během Vánoc ho soud poslal do vazby. V případě odsouzení mu hrozí až osmnáct let vězení.
před 2 mminutami

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Západní polovinu republiky v pátek brzo ráno zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a středních Čechách a v Praze desítky nehod. Havárie se zatím podle dostupných informací obešly bez vážných zranění. Sněží už i nad Moravou a Slezskem.
07:37Aktualizovánopřed 13 mminutami

Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě

Návštěvou Ukrajiny chtěla vláda vyslat signál, že je pro ni důležité se s ukrajinskou stranou bavit a navázat co nejrychleji kontakty, řekl v Kyjevě ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Na společné tiskové konferenci se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou podotkl, že je dobře, že bude pokračovat muniční inciativa. Macinka uvedl, že Ukrajina udělala velké ústupky a ukázala, že jí jde skutečně o mír a o konec války, a že „teď je to na ruské straně“.
09:37Aktualizovánopřed 35 mminutami

Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal Pavel

Poslanec Motoristů Filip Turek opakovaně prokazoval podle prezidenta Petra Pavla nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, odůvodnil prezident v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO), proč odmítl Turka jmenovat členem vlády. Dopis zveřejnil na webových stránkách Hrad.
11:18Aktualizovánopřed 45 mminutami

Foldyna má problém s vyslovením důvěry vládě kvůli muniční iniciativě

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna uvedl, že bude mít problém vyslovit důvěru koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů. Zdůvodnil to tím, že se koalice rozhodla pokračovat v muniční iniciativě pro Ukrajinu, kterou zástupci ANO a SPD před volbami kritizovali a slibovali její zrušení. Foldyna to napsal na Facebooku. Sněmovní schůze k vyslovení důvěry začne příští týden.
10:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Jiřikovský zadržené bitcoiny nedostane, Ústavní soud odmítl stížnost

Ústavní soud odmítl stížnost Tomáše Jiřikovského, který se domáhal vrácení 50 bitcoinů zadržených Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ). Vyplývá to z usnesení Ústavního soudu, které má Česká televize k dispozici.
10:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Macinka neřekl nic neústavního, míní Válková. Podle Pospíšila byly výroky skandální

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dle předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Heleny Válkové (ANO) „neřekl nic, co by bylo neústavní nebo neprávní“. Šéf Motoristů prohlásil, že prezident Petr Pavel Ústavní soud (ÚS) „plně jmenoval lidmi jemu blízkými nebo blízkými jeho vidění světa“ a že si „možná tímto způsobem v podstatě říká, aby mu ÚS přidal nějaké kompetence“. Člen sněmovního ústavně-právního výboru Jiří Pospíšil (TOP 09) označil výroky za „naprosto skandální“, neboť podkopávají důvěru veřejnosti v justici. Ve čtvrtek se ohradil i sám Pavel. O střetu vlády s prezidentem hovořili Válková a Pospíšil v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským.
před 5 hhodinami

Alkoholu v lihovinách ubývá. Sráží ho vyšší daň i snižování spotřeby

Některé destiláty nově obsahují méně alkoholu. Jejich výrobci se tak snaží udržet prodejní cenu poté, co od ledna došlo ke zvýšení daně z lihu. Její sazba vzrostla o pět procent. Desetiprocentním tempem přitom rostla už loni a předloni, což zhoršuje konkurenceschopnost vůči zahraničním výrobkům. Producenti lihovin zároveň uvádějí, že tím vycházejí vstříc zákazníkům, protože dlouhodobým trendem je odklon od konzumace alkoholu. Výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin ČR pak soudí, že „zákazník jako takový to nepozná, protože snížení obsahu alkoholu je velice nízké, jedná se o jednotky procent". A Asociace hotelů a restaurací ČR upozorňuje, že spotřeba alkoholu v restauracích mírně klesá posledních deset let.
před 7 hhodinami
Načítání...