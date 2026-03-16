NATO čeká špatná budoucnost, pokud nepomůže v Hormuzském průlivu, řekl Trump

Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění plavby v Hormuzském průlivu. V rozhovoru pro deník Financial Times (FT) to řekl americký prezident Donald Trump. K otevření úžiny podle něj musí přispět také Čína, v opačném případě pohrozil zrušit summit s tamním vládcem Si Ťin-pchingem. Teherán se pokouší zablokovat průliv klíčový pro vývoz ropy z Peského zálivu poté, co USA spolu s Izraelem zahájily útoky na Írán.
Trump již v sobotu prohlásil, že země, které dovážejí ropu přes Hormuzský průliv, se musí o otevření této vodní cesty postarat. USA jsou podle něj připraveny pomoci. Dodal, že řada zemí ve spolupráci se Spojenými státy vyšle do Hormuzského průlivu válečné lodě, aby udržely úžinu otevřenou. Zároveň doufá, že tak učiní například Čína, Francie nebo Velká Británie.
„Pokud nebude žádná reakce nebo pokud bude negativní, myslím, že to bude pro budoucnost NATO velmi špatné,“ řekl Trump v rozhovoru pro FT. V minulosti alianci kritizoval a naznačoval, že by Spojené státy nemusely automaticky bránit spojence.
USA podle Trumpa pomohly nezištně Evropě na Ukrajině, která se již více než čtyři roky brání rozsáhlé ruské invazi. „Teď uvidíme, jestli oni pomohou nám,“ dodal s tím, že o tom má pochybnosti. Trump americkou pomoc Ukrajině kritizoval, po návratu do Bílého domu v lednu loňského roku její velkou část zastavil. Americké zbraně a vybavení nyní pro Ukrajinu kupují od USA spojenci Ukrajiny.
Trump očekává pomoc s odminováním
Na dotaz, jakou konkrétní pomoc Washington od spojenců v NATO nyní potřebuje, Trump odpověděl, že by měli poslat především minolovky, jichž má Evropa mnohem více než USA. Míní také, že plavidlům aliančních zemí v Hormuzském průlivu a Perském zálivu ze strany Íránu nic nehrozí, protože USA jej „zdecimovaly“. „Jediné, co mohou udělat, je způsobit trochu potíží tím, že do vody umístí minu – je to sice jen nepříjemnost, ale i taková nepříjemnost může způsobit problémy,“ dodal na adresu Íránu.
Je správné, aby ti, kteří z Hormuzského průlivu profitují, zajistili, že se tam „nic špatného nestane“, dodal šéf Bílého domu s tím, že na ropě z Perského zálivu jsou silně závislé Evropa a Čína.
Trump podle FT rovněž tlačí na Peking, aby pomohl odblokovat klíčovou vodní cestu. Zvažuje prý i odklad schůzky s čínským vládcem Si Ťin-pchingem, která by se měla uskutečnit v březnu.
Dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Trump, který opakovaně označuje válku za již vyhranou, už dříve slíbil, že USA začnou velmi brzy doprovázet plavidla průlivem, aby je chránily před íránskými útoky, dosud se tak ale nestalo.