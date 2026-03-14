Země dovážející ropu Hormuzem mají zajistit jeho otevření, míní Trump


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Země, které dovážejí ropu přes Hormuzský průliv, se musí postarat o otevření této vodní cesty, USA jim pomohou, uvedl americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Zdůraznil potřebu týmové práce. Teherán se pokouší zablokovat průliv poté, co USA spolu s Izraelem zahájily útoky na Írán.

Trump dříve během soboty uvedl, že řada zemí ve spolupráci se Spojenými státy vyšle do Hormuzského průlivu válečné lodě, aby udržely úžinu otevřenou. Žádnou konkrétní nezmínil. Uvedl ale, že doufá, že Čína, Francie, Japonsko, Jižní Korea či Británie vypraví své lodě do regionu.

„Země světa, které přijímají ropu přes Hormuzský průliv, se musí o tuto cestu postarat a my jim v tom hodně pomůžeme,“ napsal Trump s tím, že USA budou s těmito zeměmi koordinovat své kroky. „Měla to být vždy týmová práce a teď jí bude – přinese to světu jednotu směrem k harmonii, bezpečí a trvalému míru,“ dodal.

Největším jednotlivým odběratelem ropy z oblasti Perského zálivu je Čína, následovaná dalšími státy v Asii.

Dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Trump už dříve slíbil, že USA začnou velmi brzy doprovázet plavidla průlivem, aby je chránily před íránskými útoky, dosud se tak ale nestalo.

Trump, který opakovaně označuje válku za již vyhranou, v sobotu prohlásil, že se podařilo zničit všechny íránské vojenské kapacity. „Bez ohledu na to, jak těžce jsou poraženi, je pro ně ale snadné poslat dron či dva, položit minu či vyslat střelu blízkého doletu k této vodní cestě (k Hormuzskému průlivu),“ uvedl prezident. V sobotu Teherán pokračoval v útocích.

Teherán v odvetě za útok USA na ostrov Charg udeřil v Emirátech
Dým po dopadu zbytků zničeného dronu v průmyslové oblasti ve městě Fudžajra v Emirátech

Aktuálně z rubriky Svět

VideoKaždý osmý obyvatel Libanonu musel kvůli válce opustit domov

Libanon čelí vnitřní uprchlické vlně. Kvůli válce, kterou tam minulý týden proti Izraeli rozpoutalo teroristické hnutí Hizballáh, už musel svůj domov opustit každý osmý obyvatel Libanonu. Několik set lidí se nyní tísní i v budově v centru historického města Saida. Nemocnice jsou přeplněné a úřady hovoří o krizi lékařské péče, zjistil zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.
Země dovážející ropu Hormuzem mají zajistit jeho otevření, míní Trump

Země, které dovážejí ropu přes Hormuzský průliv, se musí postarat o otevření této vodní cesty, USA jim pomohou, uvedl americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Zdůraznil potřebu týmové práce. Teherán se pokouší zablokovat průliv poté, co USA spolu s Izraelem zahájily útoky na Írán.
Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

Časně ráno byl v Bagdádu zasažen areál americké ambasády, nad kterým pak byl pozorován oblak černého dýmu, uvedla agentura AFP. Informace se ale rozcházejí ohledně typu úderu. Podle AFP zasáhl jednu z budov dron, podle agentury AP dopadla na přistávací plochu pro helikoptéru raketa. Ambasáda později podle agentur Reuters a AFP vyzvala Američany, aby Irák okamžitě opustili.
Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřelo nejméně pět lidí

Pět lidí zemřelo při rozsáhlém ruském nočním vzdušném útoku na Kyjevskou oblast, informoval šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk, který tak zvýšil původní bilanci. Nejméně dvaadvacet dalších utrpělo zranění. Ukrajinci pak podle ruských úřadů zasáhli rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska a podle ukrajinské tajné služby také trajekty v Kerčském průlivu.
Státy EU schválily prodloužení protiruských sankcí

Členské státy Evropské unie schválily prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy kvůli narušování územní celistvosti Ukrajiny, potvrdily diplomatické zdroje. Prodloužení o dalších šest měsíců do poslední chvíle blokovaly Slovensko a Maďarsko, dvě jména byla nakonec ze sankčního seznamu odebrána. Bez nynějšího potvrzení by sankce v neděli večer přestaly platit. Nyní byly prodlouženy do 15. září.
Teherán v odvetě za útok USA na ostrov Charg udeřil v Emirátech

Íránské drony zasáhly ropnou infrastrukturu u města Fudžajra ve Spojených arabských emirátech. K útoku došlo poté, co Teherán vyzval obyvatele Fudžajry a dalších dvou ropných přístavů v zemi, aby jejich okolí opustili. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že armáda USA zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro devadesát procent íránského vývozu ropy. Vzdušný úder zasáhl i íránské město Isfahán.
Demonstranti na Kubě napadli kancelář komunistické strany, píší agentury

Protivládní demonstranti napadli kancelář komunistické strany v kubánském městě Morón, které leží několik stovek kilometrů od metropole Havany, píší s odvoláním na místní média agentury Reuters a AFP. Demonstrace proti výpadkům v dodávkách proudu a proti nedostatku potravin začala v pátek večer pokojně, ale v sobotu ráno se změnila ve vandalismus, uvedl kubánský server Invasor.
Při izraelském úderu zahynulo nejméně dvanáct zdravotníků, uvádí Libanon

Při izraelském úderu na zdravotnické středisko v jiholibanonském městě Burdž Kalavíja zahynulo v noci na sobotu nejméně dvanáct zdravotníků, uvedlo podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Letectvo židovského státu v odvetě za útoky teroristického hnutí Hizballáh každý den útočí na cíle na území Libanonu. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k přímým jednáním o příměří. Podle izraelského deníku Ha’arec by je představitelé Izraele a Libanonu měli v příštích dnech zahájit.
