Země dovážející ropu Hormuzem mají zajistit jeho otevření, míní Trump

Země, které dovážejí ropu přes Hormuzský průliv, se musí postarat o otevření této vodní cesty, USA jim pomohou, uvedl americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Zdůraznil potřebu týmové práce. Teherán se pokouší zablokovat průliv poté, co USA spolu s Izraelem zahájily útoky na Írán.
Trump dříve během soboty uvedl, že řada zemí ve spolupráci se Spojenými státy vyšle do Hormuzského průlivu válečné lodě, aby udržely úžinu otevřenou. Žádnou konkrétní nezmínil. Uvedl ale, že doufá, že Čína, Francie, Japonsko, Jižní Korea či Británie vypraví své lodě do regionu.
„Země světa, které přijímají ropu přes Hormuzský průliv, se musí o tuto cestu postarat a my jim v tom hodně pomůžeme,“ napsal Trump s tím, že USA budou s těmito zeměmi koordinovat své kroky. „Měla to být vždy týmová práce a teď jí bude – přinese to světu jednotu směrem k harmonii, bezpečí a trvalému míru,“ dodal.
Největším jednotlivým odběratelem ropy z oblasti Perského zálivu je Čína, následovaná dalšími státy v Asii.
Dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Trump už dříve slíbil, že USA začnou velmi brzy doprovázet plavidla průlivem, aby je chránily před íránskými útoky, dosud se tak ale nestalo.
Trump, který opakovaně označuje válku za již vyhranou, v sobotu prohlásil, že se podařilo zničit všechny íránské vojenské kapacity. „Bez ohledu na to, jak těžce jsou poraženi, je pro ně ale snadné poslat dron či dva, položit minu či vyslat střelu blízkého doletu k této vodní cestě (k Hormuzskému průlivu),“ uvedl prezident. V sobotu Teherán pokračoval v útocích.