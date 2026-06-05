Pět občanů Ázerbájdžánu zemřelo při dronovém útoku v Azovském moři

Pět občanů Ázerbájdžánu zahynulo a další tři utrpěli zranění při útoku dronů na dvě obchodní lodě v Taganrožském zálivu v Azovském moři, informovalo v pátek podle agentury Interfax ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí. Na lodích, které nepatřily Ázerbájdžánu, bylo podle něho celkem 25 ázerbájdžánských občanů. Lodě pravděpodobně zasáhly ukrajinské drony.
Baku také uvedlo, že je v kontaktu s ruskými úřady a na místo vyrazili zástupci ázerbájdžánského velvyslanectví. Zranění členové posádek zasažených lodí byli převezeni do nemocnice v ruském Jejsku.
Taganrog leží na severovýchodním pobřeží Azovského moře několik desítek kilometrů od rusko-ukrajinských hranic.
Velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi už dříve na telegramu napsal, že ukrajinské drony v noci na pátek zasáhly pět plavidel v Mariupolu, Berďansku a pobřežních vodách, kterým tak zabránily „tiše krást ukrajinské obilí, přepravovat vojenský náklad a palivo“. Lodě podle něho měly vypnuté radary. Na sociálních sítích také zveřejnil záběry z útoků.