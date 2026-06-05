Pět občanů Ázerbájdžánu zemřelo při dronovém útoku v Azovském moři


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Pět občanů Ázerbájdžánu zahynulo a další tři utrpěli zranění při útoku dronů na dvě obchodní lodě v Taganrožském zálivu v Azovském moři, informovalo v pátek podle agentury Interfax ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí. Na lodích, které nepatřily Ázerbájdžánu, bylo podle něho celkem 25 ázerbájdžánských občanů. Lodě pravděpodobně zasáhly ukrajinské drony.

Baku také uvedlo, že je v kontaktu s ruskými úřady a na místo vyrazili zástupci ázerbájdžánského velvyslanectví. Zranění členové posádek zasažených lodí byli převezeni do nemocnice v ruském Jejsku.

Taganrog leží na severovýchodním pobřeží Azovského moře několik desítek kilometrů od rusko-ukrajinských hranic.

V rumunském přístavu explodoval ukrajinský námořní dron
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