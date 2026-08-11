Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu


před 18 hhodinami|Zdroj: Evropský pohled

Nové podmínky nároku znamenají, že mladí absolventi nemohou po ukončení školy nebo výkonu vojenské služby pobírat podporu v nezaměstnanosti, pokud předtím alespoň osm měsíců nepracovali.

Mladý člověk, který po skončení školy nastoupí přímo na povinnou vojenskou službu, může být překvapen, když zjistí, že při hledání práce po skončení služby bude muset spoléhat na finanční podporu od někoho jiného, protože estonský fond pojištění v nezaměstnanosti mu nebude vyplácet dávky. Výjimkou je případ, kdy se mu podařilo odpracovat dostatečný počet hodin ještě během školní docházky.

Dříve měli nárok na příspěvek v nezaměstnanosti jak absolventi škol, tak mladí lidé po ukončení vojenské služby, avšak tato forma podpory byla na začátku tohoto roku zrušena. Nyní jsou k dispozici dávky v nezaměstnanosti, přičemž nárok na ně závisí na předchozí účasti dané osoby na trhu práce, uvedla Kirsti Melesková, vedoucí odboru zaměstnanosti na ministerstvu hospodářství a komunikací.

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza
Ilustrační foto (pracovnice v továrně na rákosová brčka v estonském Kuressaare)

„Stejně jako u jakéhokoli jiného druhu pojištění funguje tento systém tak, že osoba získává nárok na dávky, pokud do systému pojištění přispívala a následně nastane pojistná událost. V případě pojištění v nezaměstnanosti to znamená, že se člověk stane nezaměstnaným. Tento princip lze přirovnat k pojištění domu nebo automobilu: pokud osoba nikdy neplatila pojistné, nemůže při nastání pojistné události požadovat výplatu pojistného plnění. Účelem dávek v nezaměstnanosti je částečně nahradit příjem, který osoba dříve získávala ze zaměstnání, během období, kdy si hledá práci, nikoli přímo zaručit příjem všem, kteří jsou bez práce, včetně těch, kteří takový příjem dříve neměli,“ dodala Melesková.

Připojila, že branci jsou ve stejné situaci jako absolventi škol, kteří také nemají žádné předchozí pracovní zkušenosti, když si po ukončení studia začínají hledat práci, a musí si vystačit bez finanční podpory státu. Mladí lidé se nicméně mohou zaregistrovat jako nezaměstnaní a využívat služeb určených k tomu, aby jim pomohly najít práci.

„V současné době nemáme v plánu zavádět pro brance žádné výjimky. Místo toho považujeme za důležité podporovat mladé lidi při hledání zaměstnání, pomáhat jim získat první pracovní zkušenosti a proniknout na trh práce. Například od začátku tohoto roku má Fond pojištění v nezaměstnanosti k dispozici také poradce pro mládež, kteří se specializují právě na podporu mladých lidí při hledání zaměstnání a poskytování poradenství,“ pokračovala Melesková.

Estonsko chce plošně modernizovat školy ze sovětské éry
Tallinnská střední škola Mustamäe, jedna z řady škol v Estonsku postavených podle standardizovaného projektu ze sovětské éry

V některých případech však mohou mít mladí absolventi škol stále nárok na dávky v nezaměstnanosti, pokud se jim podařilo pracovat během studia. Aby na ně měli nárok, musí v předchozích třech letech pracovat alespoň osm měsíců, přičemž v každém z těchto měsíců musí odpracovat alespoň jeden den.

„Osoba musí mít nashromážděno alespoň osm měsíců pojištění v nezaměstnanosti. Tuto dobu lze nashromáždit například prostřednictvím zaměstnání na základě pracovní smlouvy, a pokud osoba pracovala na základě pracovní smlouvy po dobu osmi měsíců, je tato podmínka již splněna,“ uvedl Vadim Djomin, vedoucí oddělení dávek v nezaměstnanosti ve Fondu pojištění v nezaměstnanosti. Existují však výjimky.

„Pokud osoba pracuje na základě smlouvy, na kterou se vztahuje závazkové právo, musí mít na kontě osm výplat, ze kterých byly sraženy příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti. V případě pracovních smluv musí osoba odpracovat osm měsíců, přičemž tyto měsíce nemusí být po sobě jdoucí. Může se jednat o různé smlouvy a různé měsíce, ale celkově musí být odpracováno alespoň osm měsíců,“ uvedl Djomin.

Podle Djomina by mladý člověk mohl potřebných osm měsíců odpracovat během tří letních sezon a po dokončení studia by pak měl nárok na dávky z Fondu pojištění v nezaměstnanosti.

Slavnostní ukončení výcviku branců pěšího praporu Viru, snímek z 10. června
Zdroj: mil.ee

Estonská agentura pro obranné zdroje dosud neprojednávala možnost poskytování finanční podpory brancům při hledání zaměstnání po skončení vojenské služby. Pokud by byla taková podpora zavedena, musela by být financována z rozpočtu na obranu na úkor konkrétních vojenských kapacit, uvedla generální ředitelka agentury Anu Rannaveskiová.

„Co je vojenská služba, když ne další forma výcviku? Stejně jako lidé studují na univerzitě různé obory, i vojenská služba sama o sobě představuje výcvik v oblasti národní obrany. Samozřejmě jako společnost chceme mladým lidem co nejvíce usnadnit vstup na trh práce. Myslím si, že vojenská služba sama o sobě již dává mladému člověku velmi silnou konkurenční výhodu. Studie, které jsme provedli, také ukazují, že v budoucnu budou mladí lidé, kteří absolvovali vojenskou službu, vydělávat více než ti, kteří ji neabsolvovali,“ dodala Rannaveskiová.

Uvedla, že vývoj v posledních letech také ukazuje, že značný počet mladých lidí po absolvování vojenské služby zůstává v estonských ozbrojených silách jako aktivní příslušníci. Tvoří přibližně 7,5 procenta branců.

Estonsko se povinné vojenské službě žen nevyhne, říká šéfka obranné agentury
Ilustrační foto (dobrovolnice estonské Obranné ligy)

Článek napsala Kadri Põlendiková (ERR), poprvé byl publikován 10. srpna 2026 v 06:12 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Zemětřesení v Kolumbii má přes 250 obětí

Zemětřesení v Kolumbii má přes 250 obětí

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Obalová revoluce „účtuje“ s věčnými chemikáliemi

Obalová revoluce „účtuje“ s věčnými chemikáliemi

před 3 hhodinami
Ruský soud vyloučil opoziční stranu Jabloko ze zářijových „voleb“

Ruský soud vyloučil opoziční stranu Jabloko ze zářijových „voleb“

10. 8. 2026Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Rusko po více než čtyřech letech propustilo vězněného Američana

Rusko po více než čtyřech letech propustilo vězněného Američana

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Největší závod na výrobu LPG v Rusku je mimo provoz, píše Reuters

Největší závod na výrobu LPG v Rusku je mimo provoz, píše Reuters

před 5 hhodinami
Ocelárny v Záporoží zastavily provoz po ruském útoku, na místě zůstali mrtví

Ocelárny v Záporoží zastavily provoz po ruském útoku, na místě zůstali mrtví

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Maďarský parlament zvolil prezidentem expředsedu nejvyššího soudu Baku

Maďarský parlament zvolil prezidentem expředsedu nejvyššího soudu Baku

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Jaderná elektrárna ve Francii odstavila tři bloky. Kvůli medúzám

Jaderná elektrárna ve Francii odstavila tři bloky. Kvůli medúzám

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Po převrácení trajektu v Zimbabwe zemřelo patnáct lidí, další jsou pohřešováni

Nejméně patnáct mrtvých si vyžádalo převrácení přetíženého trajektu na zimbabwském jezeře Kariba. Dalších 27 lidí záchranáři pohřešují, napsala agentura AP s odvoláním na úřad pro zvládání katastrof, podle nějž bylo 77 pasažérů zachráněno a převezeno na ostrov na jezeře. Loď měla přepravní kapacitu 90 osob.
před 52 mminutami

Zemětřesení v Kolumbii má přes 250 obětí

Nejméně 250 lidí zahynulo při pondělním zemětřesení v Kolumbii, informuje v úterý večer SELČ agentura Reuters s odvoláním na tamní úřady. Počet zraněných stoupl podle dostupných údajů na více než tisíc. Nejvíce mrtvých nyní hlásí třetí nejlidnatější město země Cali. Otřesy podle kolumbijské asociace hlavních měst regionů Asocapitales zničily 61 budov a poškodily dalších 1575 domů. Jde o nejsilnější zemětřesení v zemi v tomto století. Ministerstvo zahraničí vyzvalo Čechy v Kolumbii, aby necestovali do oblastí zasažených otřesy.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Obalová revoluce „účtuje“ s věčnými chemikáliemi

Startuje velká obalová „revoluce“, od středy platí nová pravidla pro firmy i obchodníky. Přísné limity z obalů potravin prakticky vyloučí takzvané věčné chemikálie, které jsou známé i jako PFAS. Používaly se třeba pro balení jídla z fastfoodů, v krabicích na pizzu nebo v pečicím papíru. Nová pravidla se dotknou i výrobních procesů, což může zvýšit cenu zboží. Výrobci si navíc stěžují, že Evropská unie své technické předpisy pro plánované změny zveřejňuje pozdě.
před 3 hhodinami

Ruský soud vyloučil opoziční stranu Jabloko ze zářijových „voleb“

Ruskou liberální opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, tamní nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních „voleb“. V pondělí večer SELČ o tom informovaly tiskové agentury, podle kterých právník strany již oznámil, že Jabloko se proti verdiktu odvolá. Vyloučení Jabloka z hlasování požadovala strana Rodina (Vlast), označovaná za ultrapravicovou a populistickou.
10. 8. 2026Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Rusko po více než čtyřech letech propustilo vězněného Američana

Rusko v úterý propustilo Američana Roberta Gilmana, který v tamním vězení strávil více než čtyři roky poté, co byl obviněn z napadení policisty. Ruský vůdce Vladimir Putin mu s ohledem na špatný zdravotní stav udělil milost z humanitárních důvodů, uvedli američtí činitelé. Organizace, která se o propuštění bývalého příslušníka námořní pěchoty zasazovala, minulý týden sdělila, že muž byl v ruském vězení podroben psychickému a fyzickému mučení a že „mu hrozí smrt“.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Největší závod na výrobu LPG v Rusku je mimo provoz, píše Reuters

Petrochemický komplex ZapSibNěftěchim v Tobolsku na západní Sibiři, který se stal v noci na pondělí terčem ukrajinského dronového útoku, byl při úderu poškozen. Agentuře Reuters to sdělily tři zdroje z odvětví, přičemž podle jednoho z nich byl tento závod zcela odstaven na dobu neurčitou kvůli vyhodnocování škod. Jedná se o největší podnik na výrobu zkapalněného ropného plynu (LPG) v Rusku, který produkuje zhruba dvě pětiny celkové výroby země.
před 5 hhodinami

Ocelárny v Záporoží zastavily provoz po ruském útoku, na místě zůstali mrtví

Ukrajinské ocelárny Zaporižstal po ruském vzdušném útoku zastavily provoz. Informovala o tom v úterý ukrajinská média s odvoláním na společnost Metinvest, která je vlastníkem oceláren. Ruský úder v Záporoží podle ní zabil sedm pracovníků závodu a dalších 21 zranil. Oběti na životech hlásí i Dněpropetrovská oblast. Rusové v noci vyslali proti Ukrajině rakety Cirkon a Iskander-M/KN-23 a 120 dronů, z nichž se obráncům podařilo 98 bezpilotních strojů zneškodnit.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Maďarský parlament zvolil prezidentem expředsedu nejvyššího soudu Baku

Maďarský parlament zvolil novým prezidentem někdejšího předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku. Nominovala ho vládnoucí Tisza. Parlament, v němž má Tisza více než dvoutřetinovou většinu, zvolil novou hlavu státu poté, co minulý měsíc ústavní dodatek ukončil funkční období Tamáse Sulyoka. Baka byl jediným kandidátem, získal 140 hlasů. Poslanci opozičního Fideszu a křesťanských demokratů (KNDP) oznámili, že budou volbu i inauguraci bojkotovat.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

před 9 hhodinami
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

před 10 hhodinami
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

před 18 hhodinami
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026