Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Nové podmínky nároku znamenají, že mladí absolventi nemohou po ukončení školy nebo výkonu vojenské služby pobírat podporu v nezaměstnanosti, pokud předtím alespoň osm měsíců nepracovali.
Mladý člověk, který po skončení školy nastoupí přímo na povinnou vojenskou službu, může být překvapen, když zjistí, že při hledání práce po skončení služby bude muset spoléhat na finanční podporu od někoho jiného, protože estonský fond pojištění v nezaměstnanosti mu nebude vyplácet dávky. Výjimkou je případ, kdy se mu podařilo odpracovat dostatečný počet hodin ještě během školní docházky.
Dříve měli nárok na příspěvek v nezaměstnanosti jak absolventi škol, tak mladí lidé po ukončení vojenské služby, avšak tato forma podpory byla na začátku tohoto roku zrušena. Nyní jsou k dispozici dávky v nezaměstnanosti, přičemž nárok na ně závisí na předchozí účasti dané osoby na trhu práce, uvedla Kirsti Melesková, vedoucí odboru zaměstnanosti na ministerstvu hospodářství a komunikací.
„Stejně jako u jakéhokoli jiného druhu pojištění funguje tento systém tak, že osoba získává nárok na dávky, pokud do systému pojištění přispívala a následně nastane pojistná událost. V případě pojištění v nezaměstnanosti to znamená, že se člověk stane nezaměstnaným. Tento princip lze přirovnat k pojištění domu nebo automobilu: pokud osoba nikdy neplatila pojistné, nemůže při nastání pojistné události požadovat výplatu pojistného plnění. Účelem dávek v nezaměstnanosti je částečně nahradit příjem, který osoba dříve získávala ze zaměstnání, během období, kdy si hledá práci, nikoli přímo zaručit příjem všem, kteří jsou bez práce, včetně těch, kteří takový příjem dříve neměli,“ dodala Melesková.
Připojila, že branci jsou ve stejné situaci jako absolventi škol, kteří také nemají žádné předchozí pracovní zkušenosti, když si po ukončení studia začínají hledat práci, a musí si vystačit bez finanční podpory státu. Mladí lidé se nicméně mohou zaregistrovat jako nezaměstnaní a využívat služeb určených k tomu, aby jim pomohly najít práci.
„V současné době nemáme v plánu zavádět pro brance žádné výjimky. Místo toho považujeme za důležité podporovat mladé lidi při hledání zaměstnání, pomáhat jim získat první pracovní zkušenosti a proniknout na trh práce. Například od začátku tohoto roku má Fond pojištění v nezaměstnanosti k dispozici také poradce pro mládež, kteří se specializují právě na podporu mladých lidí při hledání zaměstnání a poskytování poradenství,“ pokračovala Melesková.
V některých případech však mohou mít mladí absolventi škol stále nárok na dávky v nezaměstnanosti, pokud se jim podařilo pracovat během studia. Aby na ně měli nárok, musí v předchozích třech letech pracovat alespoň osm měsíců, přičemž v každém z těchto měsíců musí odpracovat alespoň jeden den.
„Osoba musí mít nashromážděno alespoň osm měsíců pojištění v nezaměstnanosti. Tuto dobu lze nashromáždit například prostřednictvím zaměstnání na základě pracovní smlouvy, a pokud osoba pracovala na základě pracovní smlouvy po dobu osmi měsíců, je tato podmínka již splněna,“ uvedl Vadim Djomin, vedoucí oddělení dávek v nezaměstnanosti ve Fondu pojištění v nezaměstnanosti. Existují však výjimky.
„Pokud osoba pracuje na základě smlouvy, na kterou se vztahuje závazkové právo, musí mít na kontě osm výplat, ze kterých byly sraženy příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti. V případě pracovních smluv musí osoba odpracovat osm měsíců, přičemž tyto měsíce nemusí být po sobě jdoucí. Může se jednat o různé smlouvy a různé měsíce, ale celkově musí být odpracováno alespoň osm měsíců,“ uvedl Djomin.
Podle Djomina by mladý člověk mohl potřebných osm měsíců odpracovat během tří letních sezon a po dokončení studia by pak měl nárok na dávky z Fondu pojištění v nezaměstnanosti.
Estonská agentura pro obranné zdroje dosud neprojednávala možnost poskytování finanční podpory brancům při hledání zaměstnání po skončení vojenské služby. Pokud by byla taková podpora zavedena, musela by být financována z rozpočtu na obranu na úkor konkrétních vojenských kapacit, uvedla generální ředitelka agentury Anu Rannaveskiová.
„Co je vojenská služba, když ne další forma výcviku? Stejně jako lidé studují na univerzitě různé obory, i vojenská služba sama o sobě představuje výcvik v oblasti národní obrany. Samozřejmě jako společnost chceme mladým lidem co nejvíce usnadnit vstup na trh práce. Myslím si, že vojenská služba sama o sobě již dává mladému člověku velmi silnou konkurenční výhodu. Studie, které jsme provedli, také ukazují, že v budoucnu budou mladí lidé, kteří absolvovali vojenskou službu, vydělávat více než ti, kteří ji neabsolvovali,“ dodala Rannaveskiová.
Uvedla, že vývoj v posledních letech také ukazuje, že značný počet mladých lidí po absolvování vojenské služby zůstává v estonských ozbrojených silách jako aktivní příslušníci. Tvoří přibližně 7,5 procenta branců.
Článek napsala Kadri Põlendiková (ERR), poprvé byl publikován 10. srpna 2026 v 06:12 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.