Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Dron sestřelený v pátek v Balvském kraji vletěl do lotyšského vzdušného prostoru z Běloruska, uvedl v pondělí ráno v rozhovoru pro Lotyšskou televizi ministr obrany Raivis Melnis. Trosky byly nalezeny v Balvském kraji a odborníci je nadále zkoumají. Původ dronu zatím nebyl oficiálně potvrzen, je však pravděpodobné, že šlo o ukrajinský bezpilotní letoun útočící na cíle v Rusku, který z kurzu vychýlila ruská opatření elektronického boje.
Melnis zdůraznil, že drony, které vletí na lotyšské území, budou i nadále sestřelovány, protože jde o bezpečnost obyvatel a jejich majetku.
„Riziko vniknutí dronů do našeho vzdušného prostoru existuje. Ukrajina se brání a nadále vysílá drony k útokům na ruském území, zatímco Rusko proti nim podniká protiopatření,“ uvedl Melnis.
Na otázku, jak Lotyšsko pokračuje v pořizování a instalaci protidronových systémů a radarů, ministr obrany připustil, že jich je nyní na hranicích země nedostatek. Zároveň připomněl plán rozmístit do konce září techniku lotyšské výroby podél celé hranice s Ruskem a Běloruskem.
„Postupujeme podle plánu. Dnes se setkám se zástupci Národních ozbrojených sil, s nimiž posoudíme současnou situaci a zvážíme, zda je ještě třeba plán nějak upravit,“ sdělil Melnis.
Při pořizování protidronového vybavení nebylo zjištěno pochybení
Na sociálních sítích se mezitím rozhořel spor mezi premiérem Andrisem Kulbergsem a bývalým ministrem obrany Andrisem Sprudsem, který rezignoval po předchozím incidentu s dronem. Politici se střetli kvůli vzájemným tvrzením o nákupu protidronových systémů. Spruds obvinil Kulbergse, že „záměrně šíří dezinformace“.
Melnis vysvětlil, že šlo o záchytné drony lotyšské společnosti Origin Robotics, které se testují a začaly se nakupovat koncem roku 2025.
Podle Sprudse je k jejich plnému začlenění do lotyšského systému protivzdušné obrany nutné vybavit je výbušninami. Uvedl, že pro vyzbrojení těchto dronů byly zvoleny dva postupy – zapojení Národních ozbrojených sil a využití dostupných výbušnin a současně hledání možností dodávek ze zahraničí v souladu se standardy NATO.
Melnis potvrdil, že pro záchytné drony původně nebyly pořízeny žádné výbušné hlavice, protože rozhodnutí o jejich nákupu přišlo až později. V současnosti proto probíhá výběrové řízení na průmyslově vyráběné hlavice určené pro tyto protidronové prostředky.
Ministr však odmítl, že by pořízení dronů bez schopnosti explodovat představovalo pochybení. „Možná šlo o nedostatečnou komunikaci a porozumění mezi ministerstvem a ozbrojenými silami,“ připustil. „Řešení mohou být různá, musíme však hledat nejbezpečnější a nejúčinnější způsob, jak posílit obranyschopnost Lotyšska,“ dodal.
Článek od LSM English (Latvian Public Media), poprvé byl publikován 17. srpna 2026 08:56 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.