Ministr spravedlnosti USA odmítl říct, zda bude jednat nezávisle na Trumpovi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, The Guardian, NBC News, ABC

Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche v nedělním rozhovoru se stanicí NBC News odmítl říct, že bude vždy jednat nezávisle na Bílém domě. Zároveň uvedl, že prezident Donald Trump ho nikdy nepožádal, aby stíhal konkrétní osoby. Senát potvrdil Trumpova bývalého osobního právníka do funkce ministra spravedlnosti na začátku srpna. Kritici se obávají, že úřad tradičně nezávislý na Bílém domě bude pod jeho vedením prosazovat Trumpovu politickou agendu.

„Ne, neslíbím to, a žádný ministr spravedlnosti by to nikdy neměl slibovat,“ řekl Blanche v pořadu Meet the Press na dotaz o nezávislosti na prezidentovi. Trump ho podle něj však nikdy nepožádal a ani nepožádá, aby překročil právní či etickou hranici úřadu. Ministerstvo spravedlnosti bude provádět trestní stíhání „beze strachu a jakéhokoli upřednostňování“, prohlásil Blanche.

„Existuje naprosto nepravdivý příběh, že prezident se ráno vzbudí, zavolá mi a řekne: Todde, začni stíhat X nebo Y,“ řekl Blanche pro NBC News. „To nedělá. Nikdy to neudělal. Nikdy to neudělá,“ dodal ministr.

Zároveň však naznačil, že zohlední Trumpovy názory při rozhodování o konkrétních případech. „Každý Američan má v trestních řízeních slovo... Takže zda by měl mít slovo prezident Trump, závisí na okolnostech, ale ano,“ řekl Blanche.

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Trumpův vztah s předchozími ministry spravedlnosti se stal terčem kritiky. Například v září 2025 v příspěvku na sociální síti Truth Social vyzval tehdejší ministryni spravedlnosti a Blancheovu předchůdkyni Pam Bondiovou, aby okamžitě vznesla obvinění proti jeho údajným politickým odpůrcům. 

Trump mezi ně řadí bývalého šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho či ministryni spravedlnosti státu New York Letitii Jamesovou. Trump Bondiovou letos v dubnu odvolal zčásti proto, že podle něj ve stíhání jeho protivníků postupovala příliš pomalu.

Kauza kolem renovace zrcadlového jezírka ve Washingtonu 

NBC položila Blancheovi dotaz na Trumpovu výzvu vznést nová obvinění v případu poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu poté, co federální prokurátorka Jeanine Pirrová stáhla obžalobu proti někdejšímu trojnásobnému olympionikovi Davidu Hearnovi. Ten čelil obvinění z poškození nově zrekonstruovaného jezírka poté, co se v červnu podle svých slov dotkl odlupující se modré barvy na jeho dně.

„Je to strašné, co se děje v hlavním městě naší země, kde někteří z těchto opravdu, opravdu nemocných lidí ničí naše národní památky,“ prohlásil Blanche. Dodal, že Pirrová podle něj odvádí dobrou práci ve svém úřadu.

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Ilustrační foto

Po renovaci zrcadlového jezírka, která proběhla na Trumpův pokyn, se v něm začaly šířit řasy a ze dna se začala odlupovat barva. Trump z toho nařkl vandaly. Zároveň on sám čelil kritice, protože na realizaci zakázky prezidentova administrativa nevypsala veřejnou soutěž.

Později Trump připustil, že vybraná firma práci uspěchala, aby stihla jezírko přebarvit včas na jeho otevření 4. července, kdy USA slaví den nezávislosti. Cena projektu z odhadovaných dvou milionů (41,76 milionu korun) se vyšplhala na 16 milionů dolarů (333,95 milionu korun).

Nicméně dodal, že škody, které z toho vyplynuly, se omezily na „velmi malou plochu“ a jsou „relativně bezvýznamné“. Zároveň zopakoval tvrzení, že mnohem rozsáhlejší poškození modrého nátěru způsobili vandalové.

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