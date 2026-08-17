V Chorvatsku počítají škody po požáru u Omiše, evakuováno tam bylo 300 Čechů

Letošní lesní požáry dosud spálily téměř 600 tisíc hektarů napříč celou Evropou. Škody počítají i v Chorvatsku, kde minulý týden vypukl rozsáhlý požár v pobřežním letovisku u Omiše. Zahynul tam jeden člověk, čtyřicet dalších utrpělo zranění. Tisíce lidí se musely evakuovat, mezi nimi i tři sta Čechů. „Nic nám nezbylo,“ řekl český turista Matyáš Vičan. Společně se svým otcem měl všechna zavazadla v autě, které shořelo. Aut během požárů celkem shořelo více než sto, plameny zničily také třicet domů a čtyřicet lodí.
Značné budou zřejmě i škody na zemědělské půdě, které ale zatím nejsou vyčíslené. Chorvatské úřady zařadily požár k nejhorším v historii měření. Rychlost jeho šíření ve vyprahlé krajině dala hasičům jen minimum času na reakci. Škody jsou podél dvaceti kilometrů jadranského pobřeží.