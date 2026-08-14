Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Klesající výskyt tuberkulózy v Estonsku přiměl tamní ministerstvo sociálních věcí k přípravě změny, která by nahradila plošné očkování novorozenců cílenou vakcinací dětí z rizikových skupin.
Podle současného národního očkovacího kalendáře dostávají všechny děti v Estonsku vakcínu proti tuberkulóze (TBC) do pěti dnů po narození. V červnu však expertní výbor ministerstva pro imunoprofylaxi podpořil zahájení příprav na přechod od plošného k cílenému očkování.
Poradkyně odboru veřejného zdraví Maia-Triin Kanarbiková uvedla, že Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje očkovat všechny novorozence v zemích s vysokým výskytem TBC, zatímco státy s nízkým výskytem mohou vakcinaci omezit na vymezené rizikové skupiny.
„Estonsko už nyní patří mezi země s nízkým výskytem tuberkulózy a její incidence zde dlouhodobě klesá,“ uvedla. Kanarbiková připomněla, že několik evropských zemí, včetně Finska a Švédska, už přešlo od plošného očkování malých dětí proti TBC k vakcinaci založené na riziku, aniž by se mezi dětmi zvýšil počet případů tohoto onemocnění.
Podle poradkyně budou přípravy zahrnovat vymezení rizikových skupin, aktualizaci doporučení, školení zdravotníků a nastavení postupů pro nový systém.
Z komunikace ministerstva vyplývá, že změna pravděpodobně nevstoupí v platnost dříve než v roce 2028. Kanarbiková ale upozornila, že experti ještě musí projednat potřebné podrobnosti, a proto je zatím příliš brzy odhadovat, kdy plošné očkování proti TBC skutečně skončí.
Do té doby resort sociálních věcí nadále doporučuje očkování proti tuberkulóze všem dětem. „Ačkoli výskyt TBC v Estonsku klesl, podíl případů odolných vůči lékům zůstává vysoký a představuje téměř dvacet procent všech případů plicní tuberkulózy,“ upozornila úřednice.
Proočkovanost proti TBC klesá
Příručka estonského zdravotního úřadu pro rodiče novorozenců popisuje tuberkulózu jako „závažné onemocnění vyžadující dlouhodobou léčbu, které může postihnout plíce i další orgány, a u malých dětí může způsobit i těžkou meningitidu“, tedy zánět blan obklopujících mozek a míchu.
Podle estonského Národního institutu pro rozvoj zdraví (TAI) bylo v prvním pololetí roku 2026 zaznamenáno 28 nových případů tuberkulózy. Mezi dětmi mladšími čtrnácti let nebyl v tomto období evidován žádný nový případ.
Včetně opakovaných případů byla TBC loni diagnostikována 86 lidem a v roce 2024 celkem 88 lidem. Oproti roku 2011, kdy bylo zaznamenáno 316 případů, jde o výrazný pokles.
Podle údajů zdravotního úřadu činila v roce 2025 proočkovanost estonských novorozenců proti TBC 87,6 procenta. V roce 2011 přitom přesahovala 98 procent.
Článek od ERR, poprvé byl publikován 14. srpna 2026 07:32 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.