Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Klesající výskyt tuberkulózy v Estonsku přiměl tamní ministerstvo sociálních věcí k přípravě změny, která by nahradila plošné očkování novorozenců cílenou vakcinací dětí z rizikových skupin.

Podle současného národního očkovacího kalendáře dostávají všechny děti v Estonsku vakcínu proti tuberkulóze (TBC) do pěti dnů po narození. V červnu však expertní výbor ministerstva pro imunoprofylaxi podpořil zahájení příprav na přechod od plošného k cílenému očkování.

Poradkyně odboru veřejného zdraví Maia-Triin Kanarbiková uvedla, že Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje očkovat všechny novorozence v zemích s vysokým výskytem TBC, zatímco státy s nízkým výskytem mohou vakcinaci omezit na vymezené rizikové skupiny.

„Estonsko už nyní patří mezi země s nízkým výskytem tuberkulózy a její incidence zde dlouhodobě klesá,“ uvedla. Kanarbiková připomněla, že několik evropských zemí, včetně Finska a Švédska, už přešlo od plošného očkování malých dětí proti TBC k vakcinaci založené na riziku, aniž by se mezi dětmi zvýšil počet případů tohoto onemocnění.

Podle poradkyně budou přípravy zahrnovat vymezení rizikových skupin, aktualizaci doporučení, školení zdravotníků a nastavení postupů pro nový systém.

Do Evropy se vrátila lepra, případy hlásí Rumunsko a Chorvatsko
Lepra

Z komunikace ministerstva vyplývá, že změna pravděpodobně nevstoupí v platnost dříve než v roce 2028. Kanarbiková ale upozornila, že experti ještě musí projednat potřebné podrobnosti, a proto je zatím příliš brzy odhadovat, kdy plošné očkování proti TBC skutečně skončí.

Do té doby resort sociálních věcí nadále doporučuje očkování proti tuberkulóze všem dětem. „Ačkoli výskyt TBC v Estonsku klesl, podíl případů odolných vůči lékům zůstává vysoký a představuje téměř dvacet procent všech případů plicní tuberkulózy,“ upozornila úřednice.

Proočkovanost proti TBC klesá

Příručka estonského zdravotního úřadu pro rodiče novorozenců popisuje tuberkulózu jako „závažné onemocnění vyžadující dlouhodobou léčbu, které může postihnout plíce i další orgány, a u malých dětí může způsobit i těžkou meningitidu“, tedy zánět blan obklopujících mozek a míchu.

Podle estonského Národního institutu pro rozvoj zdraví (TAI) bylo v prvním pololetí roku 2026 zaznamenáno 28 nových případů tuberkulózy. Mezi dětmi mladšími čtrnácti let nebyl v tomto období evidován žádný nový případ.

Včetně opakovaných případů byla TBC loni diagnostikována 86 lidem a v roce 2024 celkem 88 lidem. Oproti roku 2011, kdy bylo zaznamenáno 316 případů, jde o výrazný pokles.

Podle údajů zdravotního úřadu činila v roce 2025 proočkovanost estonských novorozenců proti TBC 87,6 procenta. V roce 2011 přitom přesahovala 98 procent.

Ohnisko tuberkulózy v Kansas City je jedno z největších zdokumentovaných v USA
Bakterie Mycobacterium tuberculosis, proti níž se používá antibiotikum rifampicin

Článek od ERR, poprvé byl publikován 14. srpna 2026 07:32 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Požár u Omiše je jedním z nejhorších v dějinách Chorvatska

Požár u Omiše je jedním z nejhorších v dějinách Chorvatska

11:09Aktualizovánopřed 26 mminutami
Provoz pražského letiště se vrátil na hlavní ranvej

Provoz pražského letiště se vrátil na hlavní ranvej

před 39 mminutami
Ve Zlíně odstartovala Barum rallye. Závod doprovází omezení dopravy

Ve Zlíně odstartovala Barum rallye. Závod doprovází omezení dopravy

14:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kreml dal vyloučením Jabloka z „voleb“ najevo strach, míní Kara-Murza

Kreml dal vyloučením Jabloka z „voleb“ najevo strach, míní Kara-Murza

před 2 hhodinami
Francouzská Ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let

Francouzská Ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let

před 3 hhodinami
Hasiči dostali požár lesa na Strakonicku pod kontrolu

Hasiči dostali požár lesa na Strakonicku pod kontrolu

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Itálie nalezla ukradené obrazy slavných umělců za miliony eur

Itálie nalezla ukradené obrazy slavných umělců za miliony eur

před 5 hhodinami
Bezprecedentní deště u Tokia mají osm obětí

Bezprecedentní deště u Tokia mají osm obětí

07:49Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

VideoRozsáhlé požáry se mohou opakovat každoročně, obává se Legner z hasičského sboru

Minimálně poslední čtyři roky nám ukazují, že požáry takového výkonu a rozlohy se stávají běžnou součástí našeho života, uvedl k rozsáhlému požáru u chorvatského Omiše Martin Legner z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Obává se, že se nás to v Evropě bude týkat každoročně a budeme se muset naučit s tím žít a bojovat proti tomu. V Interview ČT24 řekl moderátorovi Jiřímu Václavkovi, že k příčinám těchto požárů řadí hlavně klimatické podmínky, skladbu lesa a také větry, „které neskutečným způsobem urychlují frontu požáru a ovlivňuji i jeho výkon“. Na vině bývá i to, že lidé často podceňují základní pravidla typu nerozdělávat oheň poblíž lesa či nevyjíždět například čtyřkolkami na pole, protože výfuky jsou schopny zapálit sušinu. V pořadu mluvil též o tréninku pilotů ve shozu vody, roli vrtulníků či o spolupráci v Evropě. Zmínil také, jak požár v Českém Švýcarsku v roce 2022 posunul „hasičské myšlení“.
před 12 mminutami

Požár u Omiše je jedním z nejhorších v dějinách Chorvatska

Chorvatští hasiči od noci zasahují proti rozsáhlému požáru ohrožujícímu přímořské letovisko Omiš. Zraněno bylo čtyřicet lidí, osm z nich bojuje v nemocnici o život. Policie v oblasti také nalezla tělo mladé ženy. Před ohněm muselo utéct přes dva tisíce lidí. Podle české diplomacie bylo evakuováno přibližně tři sta Čechů, večer jich však zůstávalo v evakuačních centrech už jen pět. Žádný český turista nebyl zraněn. Požár je jedním z nejhorších v dějinách Chorvatska.
11:09Aktualizovánopřed 26 mminutami

Podezřelý z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny se přiznal k pronásledování s cílem zabít

Luigi Mangione – podezřelý z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny UnitedHealthcare Briana Thompsona – v pátek u soudu v New Yorku přiznal, že tohoto muže pronásledoval s cílem ho zabít. Doznáním viny se Mangione vyhne federálnímu procesu, v němž čelil obvinění z pronásledování, jenž mělo za následek smrt. Jeho právnička zároveň oznámila, že požádala o zamítnutí obvinění svého klienta z vraždy ve státním procesu, píší agentury. Mangione dříve všechna obvinění ve státním i federálním případu odmítl.
18:37Aktualizovánopřed 46 mminutami

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Klesající výskyt tuberkulózy v Estonsku přiměl tamní ministerstvo sociálních věcí k přípravě změny, která by nahradila plošné očkování novorozenců cílenou vakcinací dětí z rizikových skupin.
před 1 hhodinou

Kreml dal vyloučením Jabloka z „voleb“ najevo strach, míní Kara-Murza

Vyloučení opoziční strany Jabloko z ruských zářijových parlamentních „voleb“ poukázalo na nejistotu a strach Kremlu, myslí si disident Vladimir Kara-Murza. Rozhodnutí soudu se opíralo o žalobu prokremelské strany Rodina, která Jabloko označuje za „extremistické“. Nyní je již jasné, jakým ze vznesených obvinění soud vyhověl. Jabloko je v současnosti jedinou stranou v Rusku, která vyjadřuje protiválečné postoje, čímž si vysloužila sympatie především mladých lidí.
před 2 hhodinami

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Francie není jedinou zemí, která čelí nedostatku vody. Zejména hladiny Dunaje a Rýna jsou natolik nízké, že vyvolávají obavy v dopravě i energetice. Dopady sucha pociťují i další evropské země.
před 3 hhodinami

Francouzská Ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let

Francouzská Ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí dětem mladším 15 let, informovala agentura AFP. Opatření podle ní představuje nepřiměřený zásah do svobody projevu. Francouzský parlament zákaz schválil na konci července, začít platit měl od září. Šlo o první zákaz sociálních sítí pro děti v Evropě.
před 3 hhodinami

Rusko odmítlo příměří na moři a hrozí Ukrajině zmrazením. Kyjev reagoval s ironií

Rusko odmítlo myšlenku příměří s Ukrajinou v Černém moři s argumentem, že nevidí důvod pro „polovičatá opatření“, která by nabídla bránící se zemi oddech. Moskva kromě toho hrozí, že v zimě Ukrajinu „zmrazí“. Kyjev na to reagoval s ironií.
před 4 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

před 1 hhodinou
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

před 3 hhodinami
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

před 12 hhodinami
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

včera v 17:30
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026