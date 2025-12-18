Do Evropy se vrátila lepra, případy hlásí Rumunsko a Chorvatsko

V polovině prosince oznámil rumunský ministr zdravotnictví Alexandru Rogobete, že se v zemi dva lidé nakazili leprou. Jde o první potvrzené případy lepry v Rumunsku za více než čtyřicet let. Obě nakažené ženy pracovaly v lázních ve městě Kluž jako masérky. Další dva lidé čekají na výsledky testů. Úřady lázně, kde se nemoc objevila, uzavřely. Jeden případ zaznamenalo i Chorvatsko. Lepra není výrazně nakažlivá a valná většina lidí je proti ní imunní.
Rogobete uvedl, že nemocné pocházejí z Indonésie a v Rumunsku pracují. „Jedna z pacientek, u které byla nákaza potvrzena, strávila měsíc se svou matkou v Asii. Její matka je nyní v nemocnici, kde u ní lékaři také diagnostikovali lepru,“ řekl Rogobete podle rumunské agentury Agerpres.
Podle ministra zdravotnictví se návštěvníci lázní, kde byla lepra zjištěna, nemusí nákazy obávat, protože k přenosu nemoci je nutný dlouhodobý kontakt s nemocným. Podle úřadů se nemoc nešíří běžným kontaktem, jako je podání ruky nebo objetí.
Rumunské ministerstvo zdravotnictví informovalo, že poslední případ lepry v zemi byl diagnostikován v roce 1981. V Evropě jsou případy lepry vzácné a obvykle postihují lidi z Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky, píše server Romania-Insider.
Jeden případ později nahlásilo také Chorvatsko, tam jde o zaměstnance z Nepálu.
Při včasném odhalení snadno léčitelná nemoc
Lepra, dříve označovaná jako malomocenství, je infekční onemocnění. Říká se jí též Hansenova choroba, podle norského lékaře, který jejího původce, bakterii Mycobacterium leprae, objevil.
Na rozdíl od minulých století, kdy byli nemocní izolováni v takzvaných leprosáriích, budovaných často na ostrovech, je tato nemoc v současnosti snadno léčitelná, pokud je odhalena brzy. Její inkubační doba je ale poměrně dlouhá, může se projevit za rok, ale také až za dvacet let.
Prvním příznakem jsou červené skvrny na kůži a posléze vyrážka připomínající uzlíky, doprovázená ztrátou citu. Bez léčení může nákaza vážně poškodit nervy a způsobit ochrnutí či znetvoření prstů.
Hansenova nemoc není výrazně nakažlivá a valná většina lidí je proti ní imunní. „Jen to, že pojedete někam, kde se lepra vyskytuje, neznamená, že se nakazíte. Vaše imunita vás nejspíš ochrání,“ dodává vědec. Přirozenou ochranu má v české populaci přes devadesát procent lidí. Podle Černého částečně proti této nemoci chrání očkování proti tuberkulóze.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2024 ve světě evidováno na 172 717 nových případů této choroby, nejčastěji v Africe a Jihovýchodní Asii.
Podle Ondřeje Černého z Mikrobiologického ústavu Akademie věd jsou počty nakažených celosvětově velmi stabilní. „Není to nemoc, která by ohrožovala celosvětovou populaci,“ konstatoval vědec pro Českou televizi. Problém podle něj je zmíněná dlouhá inkubační doba.