Do Evropy se vrátila lepra, případy hlásí Rumunsko a Chorvatsko


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24, Reuters, ČTK, WHO
10 minut
Lepra se vrací do Evropy
Zdroj: ČT24

V polovině prosince oznámil rumunský ministr zdravotnictví Alexandru Rogobete, že se v zemi dva lidé nakazili leprou. Jde o první potvrzené případy lepry v Rumunsku za více než čtyřicet let. Obě nakažené ženy pracovaly v lázních ve městě Kluž jako masérky. Další dva lidé čekají na výsledky testů. Úřady lázně, kde se nemoc objevila, uzavřely. Jeden případ zaznamenalo i Chorvatsko. Lepra není výrazně nakažlivá a valná většina lidí je proti ní imunní.

Rogobete uvedl, že nemocné pocházejí z Indonésie a v Rumunsku pracují. „Jedna z pacientek, u které byla nákaza potvrzena, strávila měsíc se svou matkou v Asii. Její matka je nyní v nemocnici, kde u ní lékaři také diagnostikovali lepru,“ řekl Rogobete podle rumunské agentury Agerpres.

Podle ministra zdravotnictví se návštěvníci lázní, kde byla lepra zjištěna, nemusí nákazy obávat, protože k přenosu nemoci je nutný dlouhodobý kontakt s nemocným. Podle úřadů se nemoc nešíří běžným kontaktem, jako je podání ruky nebo objetí.

Rumunské ministerstvo zdravotnictví informovalo, že poslední případ lepry v zemi byl diagnostikován v roce 1981. V Evropě jsou případy lepry vzácné a obvykle postihují lidi z Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky, píše server Romania-Insider.

Jeden případ později nahlásilo také Chorvatsko, tam jde o zaměstnance z Nepálu.

Při včasném odhalení snadno léčitelná nemoc

Lepra, dříve označovaná jako malomocenství, je infekční onemocnění. Říká se jí též Hansenova choroba, podle norského lékaře, který jejího původce, bakterii Mycobacterium leprae, objevil.

Na rozdíl od minulých století, kdy byli nemocní izolováni v takzvaných leprosáriích, budovaných často na ostrovech, je tato nemoc v současnosti snadno léčitelná, pokud je odhalena brzy. Její inkubační doba je ale poměrně dlouhá, může se projevit za rok, ale také až za dvacet let.

GALERIE
Poslední evropské leprosárium existovalo v Rumunsku v Tichilești

Prvním příznakem jsou červené skvrny na kůži a posléze vyrážka připomínající uzlíky, doprovázená ztrátou citu. Bez léčení může nákaza vážně poškodit nervy a způsobit ochrnutí či znetvoření prstů.

Hansenova nemoc není výrazně nakažlivá a valná většina lidí je proti ní imunní. „Jen to, že pojedete někam, kde se lepra vyskytuje, neznamená, že se nakazíte. Vaše imunita vás nejspíš ochrání,“ dodává vědec. Přirozenou ochranu má v české populaci přes devadesát procent lidí. Podle Černého částečně proti této nemoci chrání očkování proti tuberkulóze.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2024 ve světě evidováno na 172 717 nových případů této choroby, nejčastěji v Africe a Jihovýchodní Asii.

Podle Ondřeje Černého z Mikrobiologického ústavu Akademie věd jsou počty nakažených celosvětově velmi stabilní. „Není to nemoc, která by ohrožovala celosvětovou populaci,“ konstatoval vědec pro Českou televizi. Problém podle něj je zmíněná dlouhá inkubační doba.

Lepra se stává odolnou vůči antibiotikům, varuje nový výzkum
Leprosárium v Ugandě

Výběr redakce

„Ukrajina bojuje o život,“ řekl Zelenskyj na summitu EU

„Ukrajina bojuje o život,“ řekl Zelenskyj na summitu EU

04:07Aktualizovánopřed 1 mminutou
Havlův odkaz je zvláště letos stále aktuální, uvedl Vystrčil

Havlův odkaz je zvláště letos stále aktuální, uvedl Vystrčil

07:59Aktualizovánopřed 3 mminutami
OSN: Milice RSF zabily přes tisíc lidí v uprchlickém táboře

OSN: Milice RSF zabily přes tisíc lidí v uprchlickém táboře

před 18 mminutami
Na Orlickoústecku se srazil vlak s nákladním autem

Na Orlickoústecku se srazil vlak s nákladním autem

09:52Aktualizovánopřed 22 mminutami
Mauritánie bojuje s migrací do Evropy. Organizace hlásí porušování lidských práv

Mauritánie bojuje s migrací do Evropy. Organizace hlásí porušování lidských práv

před 36 mminutami
Hrad potvrdil Turkovi schůzku s prezidentem Pavlem

Hrad potvrdil Turkovi schůzku s prezidentem Pavlem

11:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pavel jmenoval ústavním soudcem Michala Bartoně

Pavel jmenoval ústavním soudcem Michala Bartoně

11:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Provoz na D1 na Vysočině byl po hromadné nehodě plně obnoven

Provoz na D1 na Vysočině byl po hromadné nehodě plně obnoven

09:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

„Ukrajina bojuje o život,“ řekl Zelenskyj na summitu EU

V Bruselu začal summit EU. Lídři sedmadvacítky řeší hlavně další finanční podporu Ukrajiny pro roky 2026 a 2027. Kyjev bez finanční podpory bude muset omezit výrobu dronů, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Nemůžeme si dovolit selhat, zdůraznila šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová. V případě využití zmrazených ruských aktiv musí nést riziko všechny státy Unie, uvedla pak šéfka Komise Ursula von der Leyenová. Česko na summitu zastupuje nový premiér Andrej Babiš (ANO).
04:07Aktualizovánopřed 1 mminutou

OSN: Milice RSF zabily přes tisíc lidí v uprchlickém táboře

Polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) letos v dubnu povraždily v uprchlickém táboře Zamzam v regionu Dárfúr v západním Súdánu přes tisíc civilistů. Píše to agentura Reuters s odvoláním na zprávu Úřadu OSN pro lidská práva (OHCHR).
před 18 mminutami

Do Evropy se vrátila lepra, případy hlásí Rumunsko a Chorvatsko

V polovině prosince oznámil rumunský ministr zdravotnictví Alexandru Rogobete, že se v zemi dva lidé nakazili leprou. Jde o první potvrzené případy lepry v Rumunsku za více než čtyřicet let. Obě nakažené ženy pracovaly v lázních ve městě Kluž jako masérky. Další dva lidé čekají na výsledky testů. Úřady lázně, kde se nemoc objevila, uzavřely. Jeden případ zaznamenalo i Chorvatsko. Lepra není výrazně nakažlivá a valná většina lidí je proti ní imunní.
před 28 mminutami

Mauritánie bojuje s migrací do Evropy. Organizace hlásí porušování lidských práv

Lidskoprávní organizace hlásí výrazný nárůst policejní aktivity v Mauritánii poté, co země na začátku loňského roku podepsala dohodu s Evropskou unií, jejímž cílem je omezit nelegální migraci. Dle organizací je mnoho migrantů deportováno bez řádného právního procesu. Někteří naopak nemohou v cestě pokračovat, zároveň nemají prostředky na návrat zpět. Počet vyhoštění z Mauritánie se v prvních šesti měsících roku 2025 téměř zdvojnásobil oproti celému roku 2024, vyplývá z informací, které mauritánská vláda poskytla organizaci Human Rights Watch.
před 36 mminutami

Ruští pohraničníci krátce vnikli do Estonska

Tři ruští pohraničníci ve středu nelegálně překročili hranici do sousedního Estonska, kde pobývali asi dvacet minut, než se vrátili do Ruské federace. Serveru Delfi to řekl estonský ministr vnitra Igor Taro. Estonsko je členem Evropské unie i NATO.
před 2 hhodinami

Polský ústavní soud není nezávislý a nestranný, uvedl Soudní dvůr EU

Polský ústavní soud porušil několik základních zásad práva Evropské unie. Nesplňuje ani požadavky kladené na nezávislý a nestranný soud kvůli nesrovnalostem při jmenování tří jeho členů a předsedkyně, uvedl v rozhodnutí Soudní dvůr EU. Soud v Lucemburku rozhodoval o žalobě Evropské komise (EK), podané ještě v době, kdy v Polsku byla u moci vláda nyní opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS).
11:23Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Brazilský Kongres schválil návrh zákona, který by Bolsonarovi zkrátil vězení

Brazilský Kongres v noci na čtvrtek schválil návrh zákona o snížení trestu pro exprezidenta Jaira Bolsonara, informovala agentura AFP. Bolsonaro si za plánování státního převratu odpykává trest 27 let a tři měsíce vězení. Díky návrhu zákona by se doba, kterou musí strávit ve vězení, mohla zkrátit na dva roky a čtyři měsíce od začátku výkonu trestu. Normu ale může ještě vetovat současná hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva. Podle AFP však parlament může prezidentské veto přehlasovat.
01:51Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Slovenský vládní speciál měl v Bruselu nehodu, podle Fica nevzlétne

Slovenský vládní speciál měl na letišti v Bruselu nehodu. Do trupu letadla narazil vůz se schody pro výstup, píší slovenská média. Slovenský premiér Robert Fico (Smer), kterého stroj ve středu přepravil na summit EU a další schůzky, uvedl, že stroj není schopný letu.
před 6 hhodinami
Načítání...