Snížení daně na pohonné hmoty nyní vláda neplánuje, ODS na něm trvá


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24

Vládní koalice zatím nehodlá snižovat spotřební daň na benzin a naftu, oznámili v Debatě ČT její zástupci – místopředsedové sněmovny Patrik Nacher (ANO) a Jiří Barták (Motoristé) a šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Občanští demokraté ho však podle dalšího místopředsedy dolní komory Jana Skopečka (ODS) požadovat budou už nyní, kritizují podceňování situace. Pirátská poslankyně Olga Richterová upozornila na hrozící zdražování potravin. Poslanec Lukáš Vlček (STAN) zdůraznil dopad na ceny plynu a zemědělských hnojiv.

„Dělat překotné kroky by teď nedávalo smysl,“ zdůvodnil Nacher, proč se zatím neplánuje snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Vláda podle něj ceny a marže monitoruje, je prý potřeba počkat na vývoj. Situaci z roku 2022, kdy se ke snížení přistoupilo, považuje za nesrovnatelnou. „Ceny jsou jinde, tehdy byly vyšší než v okolních zemích. Tehdy byla rekordní inflace, teď je rekordně nízká,“ uvedl v debatě, kterou vedl Lukáš Dolanský.

Skopeček si ale myslí, že se na svět „řítí energetická krize“, což koalice podceňuje. Přestože na světových trzích ceny kolísají, v Česku jsou podle něj dopady viditelné každý den, když řidiči přijedou na čerpací stanice. „Vláda v tomto spí, je to trestuhodné,“ zkritizoval. Kroky je podle něj vzhledem k délce projednávání ve sněmovně nutné činit ihned. ODS proto navrhuje dočasné snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,70 koruny na litr, informoval již v týdnu.

Podle místopředsedkyně Pirátů Richterové se vláda chystat má, nárůst cen se podle ní může projevit i u potravin. „Chceme, aby se jednalo o snížení DPH na potraviny a další základní potřeby, třeba hygienické potřeby, na šest procent. Myslíme si, že vláda má mít připravený rychlý krizový bonus pro všechny občany, který by se aktivoval, až když bude nárůst setrvalý,“ prohlásila. Jasný postup pro případ eskalace krize by podle ní měl být připravený v příštích třech týdnech.

USA povolily dočasně nakupovat ruskou ropu. Evropa nesouhlasí
Americký ministr financí Scott Bessent

„Eskalace konfliktu a jeho prodlužování může mít negativní dopad nejen na ceny pohonných hmot, ale také zemědělských hnojiv a plynu. Jsme na konci zimy, kdy bychom měli plnit plynové zásobníky a připravovat se na další zimu,“ vyjádřil se Vlček, který stejně jako Skopeček hovořil o podceňování situace. Vláda podle něj před volbami slibovala řešení cen energií, ale jen se ukázalo, že opět lhala, tvrdí.

Místopředseda vládní SPD Fiala odmítl, že by vláda „spala“. „Sledujeme to a také jste v prvních dnech viděli, že ministryně financí (Alena Schillerová /ANO/) preventivně zahájila sledování marží,“ namítl. „Ropa může být v budoucnu tak drahá, že lidé přestanou jezdit. Pak je na řadě možnost snížení spotřební daně,“ nevyloučil tento krok, ke kterému podle něj hodlá koalice sáhnout, pokud „nebude ropa“ nebo situace bude „neúnosná“.

Také Barták ministryni financí Schillerovou hájil. Myslí si, že má situaci pod kontrolou. „Je potřeba chvilku počkat, skutečně to kolísá,“ upozornil. Vládní i opoziční poslanci podle něj na řešení zdražování spolupracují a o tématu se spolu baví.

Cena nafty na českých čerpacích stanicích za dva týdny konfliktu na Blízkém východě vzrostla o víc než osm korun na litr, benzin zdražil v průměru o čtyři koruny.

Ruská ropa

Spojené státy v kontextu krize v Perském zálivu dočasně povolily nakupovat ruskou ropu. Nacher toto ve vysílání zhodnotil jako dobrou zprávu pro spotřebitele, Skopeček však upozornil na to, že Moskva tímto získá další zdroje na financování své války na Ukrajině, ač „rozkolísané situaci“ prý rozumí. Stejného názoru je Richterová. Situace v Íránu „nahrává (ruskému vládci) Vladimiru Putinovi“ i podle Vlčka, podle něhož je ruská ropa tou nejdražší, kterou lze nakupovat.

Fiala se domnívá, že jde o dobré oznámení českým občanům, ale válka na Blízkém východě by podle něj měla skončit, aby bylo možné ropu hledat ještě na jiných místech. Barták tvrdí, že není jasné, jestli se taková ropa vůbec do Česka dostane, vzhledem k  deklarovanému časovému omezení.

Rusnok: Snižovat kvůli drahé ropě spotřební daň by bylo nebezpečné
Jiří Rusnok v Otázkách Václava Moravce

Výběr redakce

Snížení daně na pohonné hmoty nyní vláda neplánuje, ODS na něm trvá

Snížení daně na pohonné hmoty nyní vláda neplánuje, ODS na něm trvá

před 5 mminutami
Izrael hlásí přes sto zraněných za den. Saúdi ničili drony u Rijádu

Izrael hlásí přes sto zraněných za den. Saúdi ničili drony u Rijádu

11:05Aktualizovánopřed 12 mminutami
Orbán i Magyar vyzvali své příznivce, aby vyšli do ulic

Orbán i Magyar vyzvali své příznivce, aby vyšli do ulic

13:11Aktualizovánopřed 20 mminutami
Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady

Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady

07:55Aktualizovánopřed 32 mminutami
Izrael vyloučil přímé jednání s Libanonem v příštích dnech

Izrael vyloučil přímé jednání s Libanonem v příštích dnech

před 1 hhodinou
Německo zmírňuje emisní plány

VideoNěmecko zmírňuje emisní plány

před 2 hhodinami
Ukrajina ukázala diplomatům materiály ohledně následků ruského útoku na Družbu

Ukrajina ukázala diplomatům materiály ohledně následků ruského útoku na Družbu

08:55Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Jižní Koreu znervózňuje přesun amerických systémů na Blízký východ

Jižní Koreu znervózňuje přesun amerických systémů na Blízký východ

před 3 hhodinami

Senioři poptávají kurzy práce se smartphony. Preferují je před počítači

Focení, sociální sítě, poslech hudby, on-line nákupy nebo zdravotnické aplikace. Mezi seniory roste zájem o kurzy zacházení s chytrými telefony, potvrdili ČT oslovení organizátoři lekcí. Nejčastěji se penzisté učí v malých skupinách, existuje ale také možnost individuálních konzultací nebo jednorázových přednášek.
před 6 hhodinami

Armáda nabírá nové posily

Letošní plán armády je získat 2100 nových vojáků z povolání. Už teď v březnu hlásí, že se jí to z větší části daří. Na rozdíl od minulých let, kdy byl nábor slabší. Podle generálního štábu pomáhá jednodušší příjem nováčků, růst platů, ale i větší povědomí o možnostech služby. Třeba tento víkend se vojsko prezentuje i na festivalu Comic-Con v Praze.
před 6 hhodinami

Samosprávám zůstává dost peněz. Schillerová je chce motivovat k investicím

Hospodaření obcí a krajů loni skončilo v přebytku 13,5 miliardy korun, vyplývá z dat, která získala ČT. Jde o pokračování trendu, kdy samosprávy kumulují poslední roky rekordní úspory. Finanční zůstatky na účtech obcí se za posledních čtrnáct let více než zčtyřnásobily, investice ale za tu dobu vzrostly pouze dvaapůlkrát. Kraje včetně příspěvkových organizací tak měly na konci loňského roku úspory přes 104 miliard korun, Praha 183 miliard a ostatní obce celkem 250 miliard.
před 15 hhodinami

VideoVycházka Prahou připomněla první Wintonovu záchranu židovských dětí

K výročí první záchrany dětí organizované Nicholasem Wintonem se symbolicky konala první procházka po jeho stopách Prahou. Prohlídky bude Muzeum paměti XX. století pořádat i v budoucnu. Vlak s prvními dvaceti dětmi opustil Prahu přesně před 87 lety. Winton a jeho spolupracovníci zachránili nakonec 669 dětí, a to převážně židovského původu.
před 17 hhodinami

VideoSdílená dálniční známka není priorita, říká ministr dopravy

Vládní koalice se pře kvůli zavádění takzvané flotilové, tedy sdílené, dálniční známky, kterou kabinet slíbil v programovém prohlášení. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) uvedl, že to teď nejde kvůli legislativě a technickým možnostem. „Já si myslím, že tady to není absolutní priorita,“ řekl v rozhovoru pro Týden v politice moderovaném Martinem Šnajdrem. Zástupci hnutí ANO by ale sdílení chtěli zavést už od příštího roku. Opozice takovou možnost kritizuje.
včera v 13:33

Na stres z válek pomůže mediální dieta, radí psycholožka

Změny klimatu, dopady nástupu umělé inteligence, rusko-ukrajinská válka a teď i konflikt s Íránem. Lidé v současném světě čelí enormní vlně negativních zpráv. Psycholožka Alena Slezáčková radí nasadit mediální dietu, tedy vybalancovat míru informací a nenechat se jimi zahltit. Naopak varuje před permanentním scrollováním na mobilu. Před malými dětmi by se situace neměla bagatelizovat, míní rovněž psycholožka.
včera v 11:08

Registr zahraničních vazeb není šikana, řekl Vondráček. Richterová mluví o klacku na nepohodlné

Poslanci vládní koalice připravují návrh zákona, dle kterého by se měly organizace se zahraničními vazbami povinně registrovat. Návrh zákona budí kontroverze. Opozice se plánuje obrátit na Ústavní soud, pokud zákon bude implementován. Debaty v Událostech, komentářích se zúčastnili místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Podle Vondráčka se nejedná o šikanu občanů, avšak přiznává, že první verze zákona je napsaná příliš vágně. Richterová oponovala, že účelem zákona je mít „klacek na nepohodlné“. Diskuzi moderoval Daniel Takáč.
včera v 09:30
