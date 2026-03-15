Snížení daně na pohonné hmoty nyní vláda neplánuje, ODS na něm trvá

Vládní koalice zatím nehodlá snižovat spotřební daň na benzin a naftu, oznámili v Debatě ČT její zástupci – místopředsedové sněmovny Patrik Nacher (ANO) a Jiří Barták (Motoristé) a šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Občanští demokraté ho však podle dalšího místopředsedy dolní komory Jana Skopečka (ODS) požadovat budou už nyní, kritizují podceňování situace. Pirátská poslankyně Olga Richterová upozornila na hrozící zdražování potravin. Poslanec Lukáš Vlček (STAN) zdůraznil dopad na ceny plynu a zemědělských hnojiv.
„Dělat překotné kroky by teď nedávalo smysl,“ zdůvodnil Nacher, proč se zatím neplánuje snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Vláda podle něj ceny a marže monitoruje, je prý potřeba počkat na vývoj. Situaci z roku 2022, kdy se ke snížení přistoupilo, považuje za nesrovnatelnou. „Ceny jsou jinde, tehdy byly vyšší než v okolních zemích. Tehdy byla rekordní inflace, teď je rekordně nízká,“ uvedl v debatě, kterou vedl Lukáš Dolanský.
Skopeček si ale myslí, že se na svět „řítí energetická krize“, což koalice podceňuje. Přestože na světových trzích ceny kolísají, v Česku jsou podle něj dopady viditelné každý den, když řidiči přijedou na čerpací stanice. „Vláda v tomto spí, je to trestuhodné,“ zkritizoval. Kroky je podle něj vzhledem k délce projednávání ve sněmovně nutné činit ihned. ODS proto navrhuje dočasné snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,70 koruny na litr, informoval již v týdnu.
Podle místopředsedkyně Pirátů Richterové se vláda chystat má, nárůst cen se podle ní může projevit i u potravin. „Chceme, aby se jednalo o snížení DPH na potraviny a další základní potřeby, třeba hygienické potřeby, na šest procent. Myslíme si, že vláda má mít připravený rychlý krizový bonus pro všechny občany, který by se aktivoval, až když bude nárůst setrvalý,“ prohlásila. Jasný postup pro případ eskalace krize by podle ní měl být připravený v příštích třech týdnech.
„Eskalace konfliktu a jeho prodlužování může mít negativní dopad nejen na ceny pohonných hmot, ale také zemědělských hnojiv a plynu. Jsme na konci zimy, kdy bychom měli plnit plynové zásobníky a připravovat se na další zimu,“ vyjádřil se Vlček, který stejně jako Skopeček hovořil o podceňování situace. Vláda podle něj před volbami slibovala řešení cen energií, ale jen se ukázalo, že opět lhala, tvrdí.
Místopředseda vládní SPD Fiala odmítl, že by vláda „spala“. „Sledujeme to a také jste v prvních dnech viděli, že ministryně financí (Alena Schillerová /ANO/) preventivně zahájila sledování marží,“ namítl. „Ropa může být v budoucnu tak drahá, že lidé přestanou jezdit. Pak je na řadě možnost snížení spotřební daně,“ nevyloučil tento krok, ke kterému podle něj hodlá koalice sáhnout, pokud „nebude ropa“ nebo situace bude „neúnosná“.
Také Barták ministryni financí Schillerovou hájil. Myslí si, že má situaci pod kontrolou. „Je potřeba chvilku počkat, skutečně to kolísá,“ upozornil. Vládní i opoziční poslanci podle něj na řešení zdražování spolupracují a o tématu se spolu baví.
Cena nafty na českých čerpacích stanicích za dva týdny konfliktu na Blízkém východě vzrostla o víc než osm korun na litr, benzin zdražil v průměru o čtyři koruny.
Ruská ropa
Spojené státy v kontextu krize v Perském zálivu dočasně povolily nakupovat ruskou ropu. Nacher toto ve vysílání zhodnotil jako dobrou zprávu pro spotřebitele, Skopeček však upozornil na to, že Moskva tímto získá další zdroje na financování své války na Ukrajině, ač „rozkolísané situaci“ prý rozumí. Stejného názoru je Richterová. Situace v Íránu „nahrává (ruskému vládci) Vladimiru Putinovi“ i podle Vlčka, podle něhož je ruská ropa tou nejdražší, kterou lze nakupovat.
Fiala se domnívá, že jde o dobré oznámení českým občanům, ale válka na Blízkém východě by podle něj měla skončit, aby bylo možné ropu hledat ještě na jiných místech. Barták tvrdí, že není jasné, jestli se taková ropa vůbec do Česka dostane, vzhledem k deklarovanému časovému omezení.