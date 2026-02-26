Ministr Šebestyán představí pozici potravinového ombudsmana

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) představí pozici potravinového ombudsmana, vyjádří se také k monitoringu marží. Hovořit bude také o činnosti Potravinových bank v uplynulém roce. Na tiskové konferenci s ředitelem České federace potravinových bank Alešem Slavíčkem sdělí aktuálními data o potravinové pomoci v Česku.
Kabinet Andreje Babiše (ANO) plánuje omezit marže řetězců a dovozy nekvalitních potravin. Chce rovněž zřízení institutu potravinového ombudsmana a omezit byrokracii pro zemědělské výrobce.
Šebestyán v minulosti popsal, že se chce v resortu soustředit na konkurenceschopnost a potravinovou soběstačnost tuzemska. Podotkl, že v současné době se Česko hodně zaměřuje na vývoz komodit, a naopak dovoz hotových výrobků.
Koalice ANO, SPD a Motoristů také zamýšlí zavedení předkupního práva na zemědělskou půdu pro aktivní farmáře. Návrh podle něj musí být vyvážený tak, aby nestranil velkým podnikům a umožňoval další vstup subjektů do oboru. „Nemyslím si ale, že by agroholdingy měly velkou držbu půdy na to, co obhospodařují. Musíme si uvědomit, že asi 70 procent půdy u nás je obhospodařováno v pachtu,“ poznamenal Šebestyán na začátku prosince.
Šebestyán je zároveň podle rejstříku spolků nadále předsedou představenstva Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků (IZPP), jejímž členem je i holding Agrofert. Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu v pondělí vyzvala jeho ředitele Petra Dlouhého, aby neodkladně zahájil vymáhání dotací od Agrofertu, který donedávna vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Po zasedání rady to oznámil její předseda Tomáš Dubský (STAN), podle něhož nikdo jiný než ředitel fondu vymáhání zahájit nemůže.