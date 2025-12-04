V naprosté většině věcí jsme se shodli, uvedl Šebestyán po jednání s Pavlem

ŽivěV naprosté většině věcí jsme se shodli, uvedl Šebestyán po jednání s Pavlem


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
ŽIVĚ: Vyjádření kandidáta SPD na ministra zemědělství Martina Šebestyána po jednání s prezidentem Petrem Pavlem
Zdroj: ČT24

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek přijímá další tři kandidáty na ministry ve vznikající vládě Andreje Babiše (ANO). Po nominantovi SPD na post ministra obrany Jaromíru Zůnovi za prezidentem dorazil kandidát téhož hnutí na ministra zemědělství Martin Šebestyán, který sdělil, že má ze schůzky velmi dobrý pocit. S prezidentem prý probírali priority českého zemědělství. „V naprosté většině věcí jsme se shodli,“ dodal Šebestyán.

„Shodli jsme se, že naší prioritou je ochrana životního prostředí, venkovského prostředí a vůbec krajiny v rámci celého sektoru,“ sdělil dále Šebestyán, který prý s prezidentem řešil i otázku Babišova střetu zájmů, které se věnoval ještě jako šéf Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Šebestyán v minulosti čelil kritice, že jako šéf SZIF při vyplácení zemědělských dotací stranil Babišovu holdingu Agrofert. Podle protikorupční organizace Transparency International je Šebestyánova nominace pro veřejné rozpočty „vážným rizikem“.

„Pan Šebestyán nikdy nebyl z ničeho obviněn, nikdy nebyl za nic souzen, nikdy nebylo podezření z žádné korupce. Jako vysoko postavený úředník plně postupoval v souladu s zákonem,“ kontroval předseda SPD Tomio Okamura, který odmítl jakékoliv spojení Šebestyána s dotacemi pro Agrofert.

Šéf resortu zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL) po oznámení jmen nominantů na ministry sdělil, že bude velmi bedlivě sledovat, jestli Šebestyán nijak nezasahuje do nezávislosti SZIF a zda bude pokračovat v procesu vymáhání dotací po Agrofertu.

Proti možnosti, že by byl Šebestyán ministrem zemědělství, se dříve postavila Asociace soukromého zemědělství (ASZ). „Těžko si lze představit větší popření oprávněných zájmů zemědělců, než aktivní nominaci Martina Šebestyána do role představitele resortu zemědělství,“ uvedl předseda ASZ Jaroslav Šebek. Naopak předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha Šebestyána dříve označil za dobrou volbu na ministra.

Pavlovi by po čtvrtku měly zbývat poslední tři schůzky s kandidáty

V předchozích dnech již hlava státu řadu nominantů na posty ministrů přijala. V pátek se Pavel setkal s kandidáty ANO na ministra školství Robertem Plagou, ministra zdravotnictví Adamem Vojtěchem a na šéfa resortu spravedlnosti Jeronýmem Tejcem. V pondělí na Hrad dorazili další nominanti hnutí ANO. Konkrétně adept na post ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček, kandidátka na post šéfky resortu financí Alena Schillerová a nominant na pozici ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

V úterý pak hlava státu přijala kandidáta ANO na pozici ministra vnitra Lubomíra Metnara, nominantku ANO na post šéfky resortu pro místní rozvoj Zuzanu Schwarz Bařtipánovou a nominanta SPD na post ministra dopravy Ivana Bednárika.

Po čtvrtku by tak měl mít prezident za sebou schůzky s dvanácti z patnácti kandidátů, kteří by měli podle představ ANO, SPD a Motoristů doplnit ve společné vládě Andreje Babiše (ANO) jako premiéra. Zbývat budou jednání s kandidáty Motoristů Filipem Turkem na post šéfa resortu životního prostředí, Oto Klempířem na pozici ministra kultury a Borisem Šťastným na post šéfa resortu sportu, prevence a zdraví.

K nominaci Turka má ovšem Pavel výhrady a ve čtvrtek prohlásil, že je jen málo pravděpodobné, že se stane ministrem. Turek podle hlavy státu není vhodnou osobou na post ministra, pokud nevysvětlí vše, co se kolem něj děje. Poslanec čelí mimo jiné kritice za údajné rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Motoristé však trvají na tom, že Turek je z právního hlediska bezúhonný a zůstává kandidátem strany do vlády.

„Mohli bychom si říct, že pokud kdokoli není stíhán pro trestný čin nebo se nedopustil vlastizrady, tak může být ministrem,“ sdělil Pavel. Občané demokratické a slušné země by ale měli mít náročnější kritéria, míní. „Ta jsou definována morálkou, etikou a naším vnímáním. Bude dobré, když si tyto věci vyjasníme do budoucna. Nakonec možná bude užitečné, když dojde ke kompetenční žalobě, kterou pak Ústavní soud rozhodne,“ dodal prezident.

Spor o jmenování Turka ministrem může rozhodnout Ústavní soud, řekl Pavel
Prezident Petr Pavel

V naprosté většině věcí jsme se shodli, uvedl Šebestyán po jednání s Pavlem

