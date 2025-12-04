V principiálních otázkách panuje shoda, sdělil Zůna po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek na Pražském hradě přijímá další trojici kandidátů na ministry. Jako první za ním dorazil nominant SPD na ministra obrany Jaromír Zůna, podle něhož se diskuse s prezidentem týkala zejména principiálních otázek týkajících se obrany a bezpečnosti. V těch podle kandidáta do čela resortu obrany panuje vzájemná shoda. „Dnešní (čtvrteční) jednání vidím velmi pozitivně,“ dodal.
Podle Jana Ludvíka z Katedry bezpečnostních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy lze nominaci Zůny vnímat jako ukazatel, že vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů nemá zájem opouštět západní obranné struktury.
„V kontextu české armády by ho šlo označit anglickým ‚soldier-scholar‘, snad volně přeložitelným jako ‚voják-učenec‘. Za mě je to dobře, byť antiintelektuální prostředí v části armády to může vnímat negativně,“ poznamenal expert. Očekává, že Zůna bude jako profesionál pokračovat v rozběhnutých modernizačních projektech tuzemské armády a v zásadě podpoří kontinuitu obranné politiky.
„Zároveň je však namístě vyslovit obavu, že jako nepolitický nominant bude postrádat ‚politický vliv‘ své předchůdkyně (Jany Černochové z ODS) –, a pokud například dojde uvnitř vlády na boj o rozpočet, bude v nevýhodě,“ dodal Ludvík.
S řadou kandidátů už prezident hovořil
V uplynulých dnech již hlava státu řadu nominantů na posty ministrů přijala. V pátek se Pavel setkal s kandidáty ANO na ministra školství Robertem Plagou, ministra zdravotnictví Adamem Vojtěchem a na šéfa resortu spravedlnosti Jeronýmem Tejcem. V pondělí na Hrad dorazili další nominanti hnutí ANO: adept na post ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček, kandidátka na post šéfky resortu financí Alena Schillerová a nominant na pozici ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
V úterý pak hlava státu přijala kandidáta ANO na pozici ministra vnitra Lubomíra Metnara, nominantku ANO na post šéfky resortu pro místní rozvoj Zuzanu Schwarz Bařtipánovou a nominanta SPD na post ministra dopravy Ivana Bednárika.
Po čtvrtku by tak měl mít prezident za sebou schůzky s dvanácti z patnácti kandidátů, kteří by měli podle představ ANO, SPD a Motoristů doplnit ve společné vládě Andreje Babiše (ANO) jako premiéra. Zbývat budou jednání s kandidáty Motoristů Filipem Turkem na post šéfa resortu životního prostředí, Oto Klempířem na pozici ministra kultury a Borisem Šťastným na post šéfa resortu sportu, prevence a zdraví.
K nominaci Turka má ovšem Pavel výhrady a ve čtvrtek prohlásil, že je jen málo pravděpodobné, že se stane ministrem. Turek podle hlavy státu není vhodnou osobou na post ministra, pokud nevysvětlí vše, co se kolem něj děje. Poslanec čelí mimo jiné kritice za údajné rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Motoristé však trvají na tom, že Turek je z právního hlediska bezúhonný a zůstává kandidátem strany do vlády.
„Mohli bychom si říct, že pokud kdokoli není stíhán pro trestný čin nebo se nedopustil vlastizrady, tak může být ministrem,“ sdělil Pavel. Občané demokratické a slušné země by ale měli mít náročnější kritéria, míní. „Ta jsou definována morálkou, etikou a naším vnímáním. Bude dobré, když si tyto věci vyjasníme do budoucna. Nakonec možná bude užitečné, když dojde ke kompetenční žalobě, kterou pak Ústavní soud rozhodne,“ dodal prezident.
