Kambodža obvinila Thajsko z obsazení vesnice, jeho armáda to odmítá


Kambodža obvinila Thajsko z toho, že převzalo kontrolu nad pohraniční vesnicí a že anektovalo celou oblast v jejím okolí. Thajská armáda to ale odmítá a tvrdí, že území je od počátku její, napsala agentura AFP. Stalo se tak necelý týden po uzavření příměří, které ukončilo prosincové přeshraniční boje se 101 oběťmi. Obě země se desítky let přou o nejasně definovanou společnou hranici.

„Thajská armáda zahájila nelegální anexi kambodžských území, zejména vesnice Chouk Chey. Její vojáci poškodili civilní budovy, instalovali ostnatý drát a kontejnery, aby vytvořili hraniční plot, a rozmístili se, aby spravovali sporná území. Jednostranné prosazování thajské svrchovanosti silou také demonstrovali vztyčením thajské vlajky. Kambodža neuzná žádné změny demarkační linie, které jsou důsledkem použití síly,“ prohlásil kambodžský ministr informací.

Tvrzení o ztrátě části kambodžského území ve prospěch Thajska a instalování ostnatého drátu s kovovými kontejnery tento týden přinesla i katarská televizní stanice al-Džazíra. V Chouk Chey žije podle Phnompenhu přes tři tisíce lidí.

Thajsko propustilo osmnáct kambodžských vojáků zadržovaných od července
Kambodžští vojáci propuštění z thajského zajetí (31. prosince 2025)

Thajská armáda ale popřela kambodžskou verzi i články zmiňující použití síly k obsazení území sousední země s tvrzením, že oblasti vždy patřily Bangkoku. Tato místa, která armáda nejmenovala, byla podle ní původně oblastmi, kde Phnompenh rozmístil své vojáky a kde se usadili její občané.

„Tím zasáhli do thajské suverenity, a proto to byla právě Kambodža, která obsadila části thajského území,“ sdělila armáda s tím, že oblast nyní opět kontroluje Thajsko a že se nejedná o invazi ani okupaci.

Thajsko a Kambodža podepsaly novou dohodu o příměří
Snímek po podpisu dohody o příměří mezi Thajskem a Kambodžou

Sporná území

Thajsko v 80. letech 20. století přijalo kambodžské válečné uprchlíky v pohraničním pásu mezi kambodžskou severozápadní provincií Banteaymeanchey a thajskou severovýchodní provincií Sa Kéo. Rodiny tam zůstaly dlouho po skončení bojů v kambodžské občanské válce mezi lety 1967 až 1975. Kambodžští civilisté podle thajské armády již více než čtyřicet let zasahují do thajského území, kde s podporou Phnompenhu nelegálně zakládají obce a obydlí.

Thajsko a Kambodža se už více než sto let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž kolonií tehdy Kambodža byla. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.

Přeshraniční ostřelování mezi oběma armádami si loni 28. května vyžádala život kambodžského vojáka. Pětidenní ozbrojený střet, při němž zahynulo 43 lidí, 28. července ukončilo příměří. Země pak 26. října uzavřely rozšířené příměří, které Thajsko 10. listopadu pozastavilo kvůli mině u hranice, jež zranila dva vojáky. Poslední boje se rozhořely 7. prosince a vyžádaly si 101 životů, než bylo 27. prosince uzavřeno nové příměří.

Thajsko viní Kambodžu z porušení nedávného příměří stovkami dronů
Ilustrační foto

