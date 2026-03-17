Ukrajinci „potopili“ v rámci cvičení fregatu NATO


před 1 hhodinou|Zdroj: Ukrajinska pravda, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Mezinárodnímu týmu pod ukrajinským vedením se povedlo najít slabá místa v obraně námořních sil NATO. Tým, který představoval nepřítele, „potopil“ nejméně jednu spojeneckou fregatu Aliance během cvičení NATO REPMUS/Dynamic Messenger 2025 loni v září v Portugalsku.

V rámci manévrů se utkal červený tým, vedený Ukrajinou a složený z jednotek USA, Velké Británie, Španělska a dalších zemí, s modrým družstvem, které zastupovalo síly NATO. O výsledcích tohoto cvičení nyní informovaly německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) a portál Ukrajinska Pravda.

Ukrajinský zdroj, který se přímo podílel na loňských cvičeních NATO, sdělil FAZ, že pět testovacích scénářů zahrnovalo nácvik obrany přístavů a konvojů. Tým pod ukrajinským vedením porazil síly Aliance ve všech pěti scénářích.

Podle nastavených pravidel cvičení byla za vítěze prohlášena útočící strana, tedy ta, která se zaměřila na nepřátelské lodě. Červený tým údajně zaznamenal tolik zásahů fregaty NATO, že v reálném boji by loď potopil.

„Problém nebyl v tom, že nás nedokázali zastavit. Oni naše zbraně ani neviděli,“ sdělil ukrajinský zdroj FAZ.

Ukrajinci dle dostupných informací přivezli na cvičení také několik verzí svého námořního dronu Magura V7. Jedna z nich byla vybavena průzkumným zařízením a výbušninou, další potom kulometem.

Manévry dle FAZ jasně ukázaly, že bezpilotní systémy v kombinaci s operačními zkušenostmi a prověřeným plánováním představují pro námořní síly NATO reálnou hrozbu. Aliance zatím není dostatečně připravena na útoky s využitím těchto zbraní, upozornil deník.

Mluvčí NATO potvrdila pro FAZ konání cvičení. Popsala je jako historický milník, který podtrhl rostoucí roli Ukrajiny v cvičeních Severoatlantické aliance. Jednalo se totiž o první příklad, kdy ukrajinské námořnictvo koordinovalo „nepřátelské“ síly.

Zájem o ukrajinské zkušenosti

Nešlo o první případ ukrajinské mezinárodní vojenské spolupráce. Web European Pravda už dříve informoval o dohodě Berlína a Kyjeva, v jejímž rámci ukrajinští vojenští instruktoři vycvičí vojáky Bundeswehru k odražení případného ruského útoku na NATO.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj také uvedl, že Kyjev vyslal skupinu odborníků na drony na Blízký východ, aby pomohli chránit americká vojenská zařízení v Jordánsku. Ta jsou, stejně jako další místa v regionu, cílem odvetných úderů Teheránu ve válce Izraele a USA proti Íránu.

Ukrajina přijala od EU nabídku pomoci a financování při obnově dodávek Družbou

Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku technické pomoci a financování při obnově dodávek ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli v úterý ve společném prohlášení předseda Evropské rady António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Současně ujistili, že evropští experti jsou Kyjevu k dispozici okamžitě.
12:19Aktualizovánopřed 4 mminutami

Zabili jsme šéfa íránské bezpečnostní rady, tvrdí izraelský ministr obrany

Šéf íránské bezpečnostní rady Alí Larídžání byl zabit při nočním vzdušném úderu, uvedl podle Reuters v úterý izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Některá izraelská média o něco dříve informovala, že se Larídžání stal terčem útoku, ale nebylo jasné, zda byl v jeho důsledku zraněn či zahynul. Náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir později uvedl, že v noci bylo dosaženo významných úspěchů při likvidaci cílů. Írán Larídžáního smrt nepotvrdil.
10:47Aktualizovánopřed 24 mminutami

Při úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Jeden člověk zahynul v Emirátech

Při úterních leteckých úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Podle bezpečnostních složek jsou mezi oběťmi dva íránští poradci, kteří působili v proíránských iráckých ozbrojených skupinách, napsala agentura AFP. Raketám a nejméně pěti dronům pak podle agentury Reuters čelila americká ambasáda v Iráku, ta o obětech neinformovala. Íránský dron zabil jednoho člověka v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech (SAE). Přístav Fudžajra v SAE musel kvůli íránským útokům přerušit nakládání ropy. Izrael oznámil, že se mu podařilo zabít vysoké představitele íránského režimu.
04:30Aktualizovánopřed 55 mminutami

Exprezidenti USA popřeli tvrzení Trumpa, že jeden z nich podpořil válku s Íránem

Všichni čtyři žijící exprezidenti Spojených států popřeli tvrzení současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, že jeden z nich soukromě vyjádřil souhlas s jeho válkou s Íránem. Informovala o tom stanice CNN a další média s odvoláním na poradce a blízké osoby někdejších prezidentů Joea Bidena, Baracka Obamy, George Bushe mladšího a Billa Clintona.
před 1 hhodinou

Velké moldavské město skončilo kvůli znečištění po ruském útoku bez vody

Palivo uniklé do řeky Dněstr po ruském útoku na vodní elektrárnu na jihu Ukrajiny zamořilo vodovodní systémy v sousedním Moldavsku. V Baltsi, třetím největším městě země, byly dodávky vody zcela přerušeny, uvedla v úterý agentura Reuters s odvoláním na tamní úřady.
před 2 hhodinami

Moskva ovládá Bělorusko i bez války, říká disident Bjaljacki

Bělorusko připomíná jednu velkou věznici a sousední Rusko zemi ovládá i bez války, řekl v Událostech, komentářích běloruský disident Ales Bjaljacki. Nositel Nobelovy ceny za mír podotkl, že Moskva nechce obnovit Sovětský svaz, nýbrž jemu předcházející Ruskou říši. Bjaljacki, který po propuštění z běloruského vězení žije v Norsku, dodal, že skutečně svobodný bude, až se bude moci do vlasti vrátit. Pořád moderovala Tereza Řezníčková.
před 2 hhodinami

Ceny ropy se vrátily k růstu, obavy z vývoje na Blízkém východě nepolevují

Ceny ropy se v úterý vrátily k růstu, na trhu přetrvávají obavy z dlouhodobějšího narušení dodávek suroviny z Blízkého východu. Severomořská ropa Brent krátce po 8:00 SEČ vykazovala růst o téměř čtyři procenta a nacházela se v blízkosti 104 dolarů (přes 2200 korun) za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala přes čtyři procenta a pohybovala se poblíž 97,50 dolaru (asi 2075 korun) za barel. Kvůli íránským útokům také Spojené arabské emiráty znovu pozastavily provoz v ropném přístavu Fudžajra.
09:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami
