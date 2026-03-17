Ukrajinci „potopili“ v rámci cvičení fregatu NATO

Mezinárodnímu týmu pod ukrajinským vedením se povedlo najít slabá místa v obraně námořních sil NATO. Tým, který představoval nepřítele, „potopil“ nejméně jednu spojeneckou fregatu Aliance během cvičení NATO REPMUS/Dynamic Messenger 2025 loni v září v Portugalsku.
V rámci manévrů se utkal červený tým, vedený Ukrajinou a složený z jednotek USA, Velké Británie, Španělska a dalších zemí, s modrým družstvem, které zastupovalo síly NATO. O výsledcích tohoto cvičení nyní informovaly německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) a portál Ukrajinska Pravda.
Ukrajinský zdroj, který se přímo podílel na loňských cvičeních NATO, sdělil FAZ, že pět testovacích scénářů zahrnovalo nácvik obrany přístavů a konvojů. Tým pod ukrajinským vedením porazil síly Aliance ve všech pěti scénářích.
Podle nastavených pravidel cvičení byla za vítěze prohlášena útočící strana, tedy ta, která se zaměřila na nepřátelské lodě. Červený tým údajně zaznamenal tolik zásahů fregaty NATO, že v reálném boji by loď potopil.
„Problém nebyl v tom, že nás nedokázali zastavit. Oni naše zbraně ani neviděli,“ sdělil ukrajinský zdroj FAZ.
Ukrajinci dle dostupných informací přivezli na cvičení také několik verzí svého námořního dronu Magura V7. Jedna z nich byla vybavena průzkumným zařízením a výbušninou, další potom kulometem.
Manévry dle FAZ jasně ukázaly, že bezpilotní systémy v kombinaci s operačními zkušenostmi a prověřeným plánováním představují pro námořní síly NATO reálnou hrozbu. Aliance zatím není dostatečně připravena na útoky s využitím těchto zbraní, upozornil deník.
Mluvčí NATO potvrdila pro FAZ konání cvičení. Popsala je jako historický milník, který podtrhl rostoucí roli Ukrajiny v cvičeních Severoatlantické aliance. Jednalo se totiž o první příklad, kdy ukrajinské námořnictvo koordinovalo „nepřátelské“ síly.
Zájem o ukrajinské zkušenosti
Nešlo o první případ ukrajinské mezinárodní vojenské spolupráce. Web European Pravda už dříve informoval o dohodě Berlína a Kyjeva, v jejímž rámci ukrajinští vojenští instruktoři vycvičí vojáky Bundeswehru k odražení případného ruského útoku na NATO.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj také uvedl, že Kyjev vyslal skupinu odborníků na drony na Blízký východ, aby pomohli chránit americká vojenská zařízení v Jordánsku. Ta jsou, stejně jako další místa v regionu, cílem odvetných úderů Teheránu ve válce Izraele a USA proti Íránu.