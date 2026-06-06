Den pozemního vojska Bahna u Strašic předvede armádní techniku i výcvik


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukázkami techniky a bojové připravenosti pozemních sil české armády ožije v sobotu prostor Zadní Bahna u Strašic na Rokycansku v bývalém vojenském újezdu Brdy. Koná se tu tradiční Den pozemního vojska Armády ČR Bahna 2026. Mezi hlavní lákadla jedné z největších prezentací armády pro veřejnost v Česku budou patřit novinky zaváděné do výzbroje armády – bojové vozidlo pěchoty CV90 nebo tank Leopard 2A4.

Na akci s více než třicetiletou tradicí návštěvníci uvidí práci vojáků v terénu, vojenskou techniku v pohybu, prezentaci zahraniční vojenské techniky, historické scény, ukázky schopností jednotlivých druhů vojsk, průlety letadel, výsadkáře i spolupráci jednotek Armády ČR. Program propojí dynamické ukázky, statické expozice, představení armádních útvarů a možnost setkat se s vojáky zblízka.

Tank Leopard 2A4 se předvede v klidu i v pohybu, jízdní vlastnosti ukáže také bojové vozidlo pěchoty CV90. Ze zahraničí na Bahna přijede Polsko s tankem K2 Black Panther, s bojovým vozidlem pěchoty Borsuk, s obrněným transportérem Rosomak-L a s mobilním raketometem Homar-K. Rakousko ukáže obrněné vozidlo Pandur EVO.

Bahna začala v roce 1990 jako malé setkání nadšenců vojenské techniky spojené s jízdou v náročném terénu. Od roku 1994 se akce koná jako oficiální armádní Den pozemního vojska. Bezplatnou akci navštíví za jeden den desetitisíce lidí.

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