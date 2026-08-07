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Stát vydal za slevy na jízdném během prvního pololetí zhruba dvě a půl miliardy korun. Žákům, studentům nebo seniorům proplácí polovinu ceny. Koalice má v programovém prohlášení, že chce slevu zvýšit na 75 procent, a vláda původně slibovala, že se tak stane ještě letos či od příštího roku. Teď to ale podle ministra dopravy priorita není, tou jsou podle něj investice do dálnic a železnic. Poukazuje také na vetovaný zákon o rozpočtové odpovědnosti. Opozice míní, že vláda působí posouváním změny chaos a že zvýšením slevy stát přijde o peníze na modernizaci veřejné dopravy.