Policie vyšetřuje pobodání v Tanvaldu jako pokus o vraždu na dvou osobách

Policisté vyšetřují násilný trestný čin v Tanvaldu na Jablonecku, při kterém v pátek s bodným zraněním skončili v nemocnici tři lidé, jako pokus o vraždu na dvou osobách. Bodná zranění utrpěli dva muži a jedna žena.
O vyšetřování informovala policie na sociální síti X.
Policie útočníka bezprostředně po činu zadržela. Záchranáři na místě zásahu měli čtyři pozemní posádky a dva vrtulníky. Jednu osobu v kritickém stavu vrtulníkem přepravili na traumacentrum nemocnice v Hradci Králové a další dvě osoby na traumacentrum do liberecké nemocnice.
Podle zástupců Fakultní nemocnice Hradec Králové je osoba po operaci a mimo přímé ohrožení života. Jestli jde o muže, nebo o ženu, mluvčí nemocnice Jiří Vaněk nesdělil.
„Je po náročné operaci, ve stabilizovaném stavu, stále je v umělém spánku a pomalu si bude odvykat od přístrojů. V naší péči bude i nadále,“ řekl v sobotu dopoledne Vaněk. Mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář řekl, že nebude komentovat zdravotní stav pacientů.
„Mělo se jednat o konflikt mezi majitelkou domu a nájemníkem, který bydlel ve čtvrtém patře. Podle neoficiálních informací, tedy od místních, měl být muž pod vlivem drog, ale nic takového policie nepotvrdila. Vzhledem k tomu, že je vyšetřování na samém začátku, tak je oficiálních informací jen velmi málo,“ informovala v pátek z Tanvaldu redaktorka ČT Jana Šrámková.