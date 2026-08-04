Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky


před 59 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Ministerstvo pro sociální práva, ochranu spotřebitelů a Agendu 2030 uložilo pokutu ve výši 320 tisíc eur (zhruba 7,7 milionu korun) organizátorovi hudebního festivalu, který pořádá akce v několika regionech, a to za nekalé praktiky porušující práva spotřebitelů. Ministerstvo rovněž požaduje, aby pořadatelská společnost odstranila nepřiměřené smluvní podmínky.

Konkrétně Úřad pro ochranu spotřebitelů zjistil čtyři závažná porušení týkající se ustanovení, která jsou považována za protiprávní. Zaprvé, pořadatel výslovně zakázal návštěvníkům vnášet na festivalové prostranství jídlo a pití zvenčí a zároveň si vyhradil právo prohledávat účastníky.

Kromě toho organizátoři zabránili účastníkům opustit areál a od každého, kdo se během akce chtěl vrátit zpět, požadovali zaplacení dodatečného poplatku nad rámec vstupného.

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Návštěvníkům bylo rovněž omezeno právo na vrácení zbývajícího zůstatku na bezhotovostních náramcích, které byly na většině festivalů zavedeny jako platební prostředek za jídlo a pití bez použití hotovosti. Pořadatelé stanovili lhůtu pro podání žádosti o vrácení peněz a účtovali dodatečný poplatek na pokrytí administrativních nákladů spojených s vrácením nevyčerpaných prostředků. Navíc nevraceli žádný zbývající zůstatek, pokud jeho výše byla nižší než dvě eura (zhruba 49 korun).

V neposlední řadě organizátor účtoval při prodeji vstupenek administrativní poplatky ve formě příplatku, který neodpovídal skutečně poskytnuté službě.

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Kromě pokuty ve výši 320 tisíc eur je společnost povinna situaci napravit a odstranit ustanovení, která byla shledána jako nepřiměřená.

Tímto rozhodnutím o uložení sankce uzavřelo ministerstvo pro záležitosti spotřebitelů řízení, které bylo zahájeno na základě stížnosti podané organizací Facua-Consumidores en Acción.

Při nákupu vstupenky nebo permanentky na hudební festival byste měli zkontrolovat:

  • Cena musí být od samého počátku konečná a paušální, zahrnující veškeré náklady.
  • Administrativní poplatky lze účtovat pouze v případě, že odpovídají skutečně poskytnuté službě.
  • Pořadatel festivalu musí na akci zajistit přístup k pitné vodě.
  • Zákaz vnášení jídla a nápojů zvenčí může být nepřiměřený, pokud je povolena konzumace pouze zboží zakoupeného přímo v areálu.
  • Přeprodej není zakázán, je však nutné ověřit, zda jej pořadatel povoluje.
  • Vždy je nutné využívat autorizované prodejní kanály.
  • Při nákupu prostřednictvím neoficiálních kanálů je nezbytné ověřit, zda vstupenky nejsou personalizované, zda umožňují vstup do areálu a zda byly vydány organizátory, a nikoli třetími stranami prostřednictvím prodejních platforem.

Zdroj: RTVE/EBU

Článek napsaný RTVE.es (RTVE), poprvé byl publikován 4. srpna 2026 08:00 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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