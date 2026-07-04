Letní festivaly bez bariér. Organizátoři rozšiřují služby pro návštěvníky s handicapem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Kinosály bez bariér, speciální tribuny nebo odborná poradna. I letos se letní festivaly snaží ještě více otevřít účastníkům se zdravotním postižením, jak České televizi potvrdili oslovení zástupci festivalů. Například Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary už má letos devět kinosálů s bezbariérovým přístupem, na festivalu Colours of Ostrava nově bude fungovat poradna od Národní rady osob se zdravotním postižením, Hrady CZ umožňují lidem na vozíčku dostat se přímo na pódium. Několik interpretů s handicapem se objeví i mezi vystupujícími.

Na karlovarském festivalu se letos návštěvníkům s tělesným postižením nově otevřelo kino Lázně III. Na KVIFF, který začal v pátek 3. července, je už devět z celkových třinácti kinosálů bezbariérových. Projekt Kino bez bariér ve Varech funguje úspěšně už od roku 2000. „Dlouhodobě zaznamenáváme průběžný nárůst zájmu,“ uvádí mluvčí KVIFF Uljana Donátová.

Osoby s handicapem mají na všechna promítání vstup zdarma. Využívat mohou i bezplatnou bezbariérovou dopravu po Karlových Varech a okolí nebo asistenční servis pro doprovod do kinosálů a pomoc s řešením specifických problémů. V minulosti KVIFF zpřístupňoval některé filmy i pro osoby se zrakovým nebo sluchovým postižením. Letos to podle Donátové bohužel nešlo.

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Colours nově s poradnou

Na návštěvníky s různou formou zdravotního postižení myslí i na hudebním festivalu Colours of Ostrava. „Letos budeme mít nově na Info Pointu službu poradny, kterou nám zajišťuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Během festivalu budou poskytovat poradenství především v oblastech zdravotnických prostředků, sociálních služeb, sociálních dávek a invalidních důchodů,“ vysvětlil mluvčí Ondřej Bambas.

Projekt Colours bez bariér toho ale zahrnuje víc, například zvýhodněné vstupné u ZTP, speciální tribuny, parkoviště, kemp, možnost rezervace osobního průvodce i bezbariérovou dopravu po Ostravě. „Cestu z festivalu se jim snažíme zpříjemnit Bezbariérovým expresem, který v pozdějších odpoledních a večerních hodinách vyráží z areálu v hodinových intervalech a v rámci Ostravy přepravuje naše návštěvníky se zdravotním handicapem do jejich domovů, hotelů nebo na vlak,“ dodává Bambas.

Podpory se ale dočkají i zrakově nebo sluchově postižení. Umělecké tlumočení koncertů skupiny Mirai, The Tap Tap a Kateřiny Marie Tiché do znakového jazyka zajistí uskupení Hands Dance. Americká interpretka znakového jazyka Amber Galloway pak neslyšícím zprostředkuje interprety jako Moby, Twenty One Pilots nebo Lorde.

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Koncert z první ruky pro návštěvníky na vozíku

Na festivalu Hrady CZ mají vozíčkáři často přístup přímo na pódium, aby měli zajištěný co nejlepší výhled. Podle dramaturga festivalu Viktora Součka mají takových návštěvníků v řádu jednotek, takže řeší každý požadavek individuálně. „Jsme v regionech už přes dvacet let, tak se známe často i osobně,“ doplnil Souček.

Co nejlepší výhled pak vozíčkářům na některých festivalech umožňují vyvýšené plochy. „Stavíme pro ně tribuny, aby viděli dobře na pódium,“ uvedl Jiří Daron z agentury Pragokoncert Bohemia, která pořádá festival Masters of Rock.

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Vozíčkář u schodů

Vyvýšené plošiny, ale také bezbariérový kemp, sociální zařízení nebo nájezdy do restaurací a prodejen využívají i vozíčkáři na festivalu Rock for People. Letos měli nově ZTP parkoviště přímo u bezbariérového kempu. V areálu byl k dispozici i stan s prostorem pro odpočinek a osvěžení. „Mohli si zde dobít elektrický vozík, zároveň stan sloužil jako info point nebo pro základní servis a opravy vozíků. Vybavený byl sedacími vaky, gauči, stoly s lavicemi nebo větráky,“ doplnila Radka Hájková z týmu Rock for People.

Brněnský festival Pop Messe podle Honzy Kistanova z organizačního týmu návštěvníkům s handicapem připravuje také oddělený koridor pro vstup a místa s lepším výhledem.

První mezinárodní ročník festivalu Bludfest pak nabídl účastníkům takzvaný low-senzory prostor. „Je to prostor v ústraní, kde je možné si odpočinout od zvuků, lidí a dalších vjemů, když je toho na návštěvnictvo moc a cítí se zahlcené,“ vysvětlila Radka Hájková, která spoluorganizuje i Bludfest.

Vystupující s handicapem

I mezi účinkujícími se ve Varech a v Ostravě objeví lidé s handicapem. V rámci doprovodného programu na KVIFF vystoupí tanečníci ze Sportovního klubu vozíčkářů Praha společně s profesionály ze StarDance. Širší repertoár připravují v Ostravě. „Letos máme i v rámci programu vystupující se zdravotním znevýhodněním jako například soubor The Tap Tap, baviče Bekima nebo parahokejistku Kristýnu Židlickou,“ upřesnil Bambas.

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