Festival Colours hlásí velký zájem o ubytování v kempech, hotely zdražily i několikanásobně

Ubytování v Ostravě se před jedním z největších hudebních festivalů v zemi Colours of Ostrava rychle plní. Místa pro vlastní stany v základním kempu už jsou podle webu festivalu všechna zabraná, vyprodané jsou i připravené stany pro dva v Tent Inn Kempu. K dispozici jsou ale ještě stany pro více lidí, stejně tak místa pro karavany nebo některé glampingové stany. Poprvé se letos mohou návštěvníci ubytovat i v kontejnerovém hotelu. Některé penziony a hotely ve městě pak zdražily i na pětinásobek.
„Novinkou letošního ročníku je také projekt Festville – mobilní hotel, který do Ostravy přiveze přibližně dvacet kontejnerových ubytovacích jednotek pro čtyři osoby. Jde o koncept využívaný na významných evropských festivalech, který rozšiřuje nabídku komfortního ubytování přímo v blízkosti festivalového dění,“ uvedl mluvčí festivalu Ondřej Bambas.
Možností, kde se během festivalu ubytovat, rychle ubývá. Festival má tři různé varianty. Nejlevnější je základní kemp u Slezkoostravského hradu. Místa tam už jsou ale vyprodaná. Návštěvníci mají ještě možnost si vybrat z předem připravených stanů nebo glampingového ubytování. „V letošním roce máme zvýšený zájem o místa v kempech a v době festivalu počítáme s maximální obsazeností,“ dodává Bambas.
Hotel i za pětinásobek ceny
Lidé, kteří si hledají ubytování po vlastní ose, se musí připravit, že mohou být vyprodané i některé penziony a hotely a že také zaplatí v době festivalu vyšší ceny.
Podle dostupných dat serveru Booking.com je v tuto chvíli na termín festivalu v Ostravě vyprodáno 87 procent ubytovacích kapacit. V některých případech se ceny ubytování během festivalu vyšplhaly i nad pětinásobek ceny oproti mimofestivalovému období. Ubytování pak nabízí také vysokoškolské koleje.
Hudební festival Colours Of Ostrava se uskuteční od 15. do 18. července tradičně v oblasti Dolních Vítkovic. Do Ostravy pojede z Prahy jako v minulých letech i mimořádný festivalový vlakový spoj, který vypraví České dráhy. Stejně tak i zpátky. Spoje posílí i RegioJet, pokud bude zájem.
Festival Colours of Ostrava nejsou jen koncerty, ale i divadelní představení a diskusní pořady. Vystoupí třeba Twenty One Pilots, Moby nebo Lorde.