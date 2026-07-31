K-popoví idolové BTS nestojí o ceny Grammy, vadí jim asijská škatulka

Jedna z celosvětově nejpopulárnějších kapel korejského popu (K-popu) BTS stáhla svou hudbu z příštích amerických cen Grammy. Vyjadřuje tak nesouhlas s tím, že pořadatelé v šedesátém devátém ročníku zavedli novou kategorii pro nejlepší asijský pop. Podle BTS tak asijské popové umělce vyčlenili. Grammy naopak argumentují snahou dát stále oblíbenějšímu žánru prostor, jaký si zaslouží.
„Rozhodli jsme se, že se letos do soutěže o ceny Grammy nepřihlásíme. Doufáme, že hudba bude vnímána a milována taková, jaká je, a nebude rozdělována podle regionu nebo jazyka,“ vysvětlili BTS svůj postoj.
Národní akademie hudebního umění a věd v USA, tedy pořadatel Grammy, totiž v červnu oznámila, že pro nadcházející ročník zavádí nové kategorie. Mezi nimi i Best Asian Pop Music Performance (nejlepší asijský popový hudební výkon).
V ní hodlá ocenit „uměleckou kvalitu“ buď vytvořenou přímo na asijském hudebním trhu, nebo tam široce uznávanou. Podmínkou je, aby hudebníci a zpěváci smysluplně používali ve své tvorbě alespoň jeden asijský jazyk. Jako příklad, ovšem nikoliv výlučný, uvádí akademie žánry K-pop, J-pop a C-pop, tedy popovou hudbu z Jižní Koreje, Japonska a Číny.
Grammy: Asijský pop neoddělujeme, ale oceňujeme
Rozhodnutí BTS prý akademii zarmoutilo, nicméně ho přijala. „Je mi líto, že se skupina BTS rozhodla letos neúčastnit procesu udílení cen Grammy, ale jako hudební tvůrce jejich rozhodnutí chápu a respektuji,“ uvedl generální ředitel Grammy Harvey Mason mladší.
Dodal, že by ale rád objasnil to, co podle něj v diskuzi kolem bojkotu Grammy ze strany K-popové skupiny zaniklo. „Kategorie asijský pop byla vytvořena s cílem ocenit hloubku, rozmanitost a mimořádný rozmach popové tvorby pocházející z Asie. Smyslem této nové kategorie je zaměřit na tyto významné umělce zvláštní pozornost. Více kategorií znamená, že bude oceněna tvorba většího počtu umělců. Nikdy nejde o to rozdělovat, ale o to rozšířit okruh těch, kteří jsou uznáváni našimi 15 tisíci hlasujícími v anketě Grammy,“ vysvětluje.
Mason mladší zdůraznil, že kategorie hodnotící zvlášť asijskou nebo latinskoamerickou hudbu nijak nebrání tomu, aby umělec či skupina uspěli i v obecnějších kategoriích, včetně alba či písně roku. „Budeme i nadále naslouchat globální hudební komunitě a usilovat o to, abychom ocenili a oslavili všechny umělce, jejichž hudba hýbe světem,“ podotkl.
První Grammy pro K-pop
Při udělování cen Grammy za rok 2025 vůbec poprvé toto prestižní ocenění získal právě K-pop. Skladba Golden z animovaného filmu K-pop: Lovkyně démonů zvítězila mezi písněmi napsanými pro vizuální médium. A K-popová zpěvačka Rosé uspěla v nominacích díku duetu APT. nahranému spolu s Brunem Marsem.
Většina textu písní Golden a APT. je ovšem v angličtině, takže je s otazníkem, jestli by obstály v kategorii pro asijský pop, kdyby už existovala, protože ta vyžaduje „výrazné použití“ některého asijského jazyka, poznamenává The Guardian.
BTS byli první K-popovou kapelou, která se dostala do nominací na Grammy. „Tento milník změnil pohled západního hudebního průmyslu na hudbu v korejštině a asijské popové umělce,“ uvádí Grammy k tomuto prvenství. Oceňuje rovněž, že členové BTS nejsou „jen“ zpěváci, ale své skladby také píšou a produkují a že do mainstreamového popu začlenili hluboce osobní témata, jako je duševní zdraví, identita, vyhoření nebo sebehodnota.
Nominováni byli BTS dosud pětkrát, poprvé za hit Dynamite z roku 2020. Dvě nominace vzešly ze spolupráce s britskou stálicí Coldplay, s níž K-popoví idolové nahráli song My Universe.
V Bílém domě i na vrcholu hitparád
Sedmičlenná skupina debutovala v roce 2013 a od té doby se vypracovala na světovou megastar. Na platformě Spotify se stala nejstreamovanějším K-popovým interpretem na světě, její členové dostali pozvání do Bílého domu a spolupracovali také s OSN. A na letošním finále fotbalového šampionátu se dostali mezi hvězdy, které účinkovaly ve vůbec první poločasové show této široce sledované sportovní události.
O hudebním dobytí Ameriky svědčí to, že na cenách American Music Awards v květnu BTS porazili mimo jiné Taylor Swiftovou, když si odnesli ocenění pro umělce roku.
Boy band se letos vrátil na scénu po přestávce vynucené povinnou vojenskou službou. Nové album Arirang zaznamenalo celosvětový úspěch, když se po dva týdny v řadě drželo na prvním místě žebříčku Billboard 200 a vytvořilo tak pro K-popovou skupinu nový rekord.
Vstupenky na comebackové koncerty v Jižní Koreji i severoamerickou a evropskou část turné se podle zastupující agentury rychle vyprodaly. Nicméně vystoupení v Soulu nenaplnilo očekávání ohledně návštěvnosti. Místo předpokládaných 260 tisíc lidí jich dorazila méně než polovina. To vedlo k prudkému poklesu akcií jihokorejské společnosti Hybe, která za kapelou stojí. Počet diváků na místě mohla ovlivnit přísná bezpečnostní opatření i to, že streamovací platforma Netflix koncert vysílala živě do více než 190 zemí – včetně právě Jižní Koreje, psala BBC.
Oblíbenost K-popu ve světě každopádně roste, prosadila se i uskupení jako Blackpink, Seventeen nebo Stray Kids. Oblíbenost žánru posílil i už zmíněný animovaný snímek Lovkyně démonů o fiktivních hudebních skupinách. Netflix, v jehož produkci film vznikl, k němu hodlá příští rok uspořádat světové turné. Dál se tak snaží těžit ze svého nejsledovanějšího titulu vůbec.
Potřebují BTS Grammy, nebo Grammy BTS?
Jeden z hlavních jihokorejských deníků Čoson Ilbo si všímá reakcí fanoušků v Jižní Koreji i ve světě na rozhodnutí BTS ohledně Grammy. Má zato, že převažuje kritika „rasistické politiky“ cen. Fanoušci také upozorňují, že žádný žánr jako „asijský pop“ neexistuje a viní americkou akademii, že popularitu BTS využila pro svou propagaci, ale teď chce jihokorejskou kapelu strčit do zvláštní škatulky, aby jí nemusela udělovat některou z hlavních cen.
Anglické vydání jihokorejského celostátního deníku JoongAng Ilbo se zamýšlí nad tím, jestli by Grammy měly být pro BTS – kteří by pravděpodobně první ocenění v nové asijské kategorii získali – metou jejich úspěchu. A vůbec obecně měřítkem úspěšnosti K-popu.
Oslovení hudební kritici se shodují, že na zisku Grammy nezáleží. Důvodem je prý příliš americký pohled. Jednak se vliv K-popu, postaveného na interakci mezi fanoušky a jejich idoly, vymyká západnímu pojetí popu; navíc jsou tyto ceny v podstatě příležitosti pro „lidi prodávající desky na americkém trhu roztřídit své produkty dle vlastních kritérií“. Slova ředitele Grammy o globální oslavě hudby kritici v deníku zpochybňují.
List The New York Times připomíná, že pro akademii Grammy je postoj BTS už několikátý podobný problém za poslední roky. Frank Ocean, Drake, The Weeknd a další přední umělci odmítli přihlásit své skladby, často právě kvůli výtkám, že Grammy v hlavních kategoriích opomíjejí umělce jiné než bílé barvy pleti. The Weeknd se s akademií smířil a vystoupil na loňském slavnostním předávání cen, ale jeho nejnovější album Hurry Up Tomorrow bylo při nominacích na ceny udílené na začátku tohoto roku přehlédnuto.