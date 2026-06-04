Fotbal, ale nikoli americký. Poločasová show na mistrovství ne všechny baví

Během finále mistrovství světa ve fotbale vystoupí Madonna, Shakira a K-popová skupina BTS. Mezinárodní federace FIFA se totiž vůbec poprvé rozhodla vrchol šampionátu ozvláštnit poločasovou show po vzoru Super Bowlu, tedy finále ligy amerického fotbalu NFL. To vede k zamyšlení, jestli se fotbal příliš neamerikanizuje a nepodléhá komerci.
Velkolepou produkci připravuje zpěvák a kytarista britské skupiny Coldplay Chris Martin, podle něhož akce bude „zcela o sounáležitosti“. Právě on prý přišel s tímto nápadem, už když sledoval předchozí šampionát.
Globální popové hvězdy zazpívají 19. července v East Rutherfordu na tamním stadionu s kapacitou více než 82 tisíc lidí. FIFA si od novinky slibuje zisk až sto milionů dolarů, deklaruje, že je hodlá využít na podporu fotbalu a vzdělávání dětí.
FIFA tak zkouší po téměř století zavést do fotbalu to, co už léta funguje v tom americkém, kdy o přestávce finále NFL tradičně vystupují největší hvězdy světové hudební scény, jako jsou či byli Prince, Michael Jackson, Lady Gaga nebo Kendrick Lamar. Právě taková podobnost ale vadí. „Přestaňte tento sport amerikanizovat,“ shrnul kritické reakce některých fanoušků například server Axios.
BBC chce údajně fotbal bez show
Britská média píší, že tamní veřejnoprávní stanice BBC neplánuje poločasový program vůbec vysílat, nabídne ho jen na digitálních platformách. V televizi místo popových hitů rozeberou komentátoři první polovinu utkání. BBC tuto informaci nepotvrdila, ale ani nepopřela. O stejném přístupu přitom zřejmě uvažuje i komerční stanice ITV. Podle deníku The Times se britské televizní stanice zdráhají upřednostnit hudební show před obsahem zaměřeným na fotbal.
Zatímco pro mnoho Američanů není spojení sportu a zábavy nic překvapivého, fotbaloví „puristé“ takové spojení těžko rozdýchávají, nebo přinejmenším vnímají tenhle rozruch na hřišti jako další příklad vlivu komerce na milovanou hru, podotýká komentář na webu CNN.
Dodává, že ve skutečnosti se ale poločas už proměnil v show vlivem sociálních sítí. A hudbu k fotbalu také přiblížily předzápasové koncerty. Jako je vystoupení Lennyho Kravitze či Linkin Park před finále Ligy mistrů UEFA nebo oficiální zahajovací koncert Euro 2024 ve Stuttgartu.
Stačí čtvrthodina?
FIFA zatím nekomentovala, jestli lze čekat kvůli show prodloužení poločasové přestávky. Generální ředitel spolupořádající neziskové organizace Global Citizen Hugh Evans ale řekl agentuře AP, že všichni, kdo akci připravují, jsou velcí fotbaloví fanoušci a chtějí, aby vystoupení bylo „výrazně kratší než patnáct minut“, tedy se vešlo do tradiční čtvrthodinky.
Uhlídat časomíru by měl pomoci režisér Hamish Hamilton, který není žádným nováčkem, pokud jde o sledované spektákly v přímém přenosu. Režíroval totiž zahajovací ceremoniál olympiády v Londýně v roce 2012. A také opakovaně show během Super Bowlu. Případné prodloužení přestávky vede ke spekulacím, zda a jak by přílišné čekání ovlivnilo výkon hráčů.
Historická událost pro dobrou věc, říká FIFA
„Bude to pro mistrovství světa znamenat historický okamžik – a show, která je hodná největší sportovní události na světě,“ přislíbil prezident FIFA Gianni Infantino. Jako generálka na šampionát v tomto hledu posloužilo loňské mistrovství světa ve fotbale klubů FIFA v Severní Americe, kde o poločase vystoupila americká rapperka Doja Cat, kolumbijský zpěvák J Balvin a zpěvačka Tems z Nigérie.
Naostro, tedy při finále v East Rutherfordu, před sportovní fanoušky předstoupí americká pop ikona Madonna, kolumbijská zpěvačka Shakira a jihokorejský boy band BTS, který by díky celosvětové oblibě K-popu měl přilákat i diváky, které tenhle žánr zajímá víc než fotbal. „Jsou globální idoly, jejichž hudba překračuje hranice a generace,“ vysvětlil Infantino, proč pro první poločasové vystoupení na šampionátu oslovili zrovna tyto tři.
Všichni účinkující mluví o tom, že „hudba je univerzálním jazykem naděje a harmonie“ a zdůrazňují charitativní rozměr show. V poradním výboru fondu FIFA Global Citizen Education zasedají i umělci: australský herec Hugh Jackman, kanadský zpěvák a producent The Weeknd a už zmiňovaná Shakira.
Ta navíc nazpívala po šestnácti letech pro fotbalový šampionát oficiální píseň, spolu s nigerijským zpěvákem Burna Boyem. Na turnaji v Jihoafrické republice v roce 2010 se hitem stala Waka Waka, nyní si mají fanoušci prozpěvovat Dai Dai. A ostatně – stejně jako Madonna – má Shakira zkušenost i z koncertování během Super Bowlu.
Ani Super Bowl není bez kritiky
Být vidět při sportovní události, kterou sledující stovky milionu lidí nejen v USA, je i pro takové celebrity prestižní záležitostí a výběr konkrétních jmen se ani tam často neobjede bez diskusí.
Naposledy se strhla pře kvůli portorikánskému zpěvákovi Bad Bunnymu, jehož jméno loni rezonovalo napříč hudebními žebříčky, kde patřil k nejstreamovanějším umělcům, a který letos vystoupil v poločase amerického Super Bowlu. Americkým konzervativcům vadilo, že Bad Bunny zpívá ve španělštině i že kritizuje imigrační politiku republikánského prezidenta Donada Trumpa. Ten ostatně výběr této hvězdy pro Super Bowl označil za směšný.
Fotbalové mistrovství světa 2026 hostí vedle Spojených států také Kanada a Mexiko. Po oznámení poločasového programu tak směřovaly výtky i k tomu, proč na stadionu v New Jersey nevystoupí i zpěváci z dalších dvou států, uvádí Times of India.
Vesměs domácí budou každopádně účinkující při zahájení, kdy se bude zpívat ve všech třech zemích šampionátu. Tedy v Torontu se chystají k „působivému odrazu kanadské identity a atmosféry“ přispět Michael Bublé či Alanis Morissette, zatímco na ceremoniálu v Mexico City zastoupí Latinskou Ameriku vedle mexických umělců, jako je Alejandro Fernández nebo poprockeři Maná, také další hudebníci z regionu.