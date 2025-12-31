V hudbě roku 2025 udávali tón Lady Gaga, Taylor Swiftová či Bad Bunny

Populární hudba může končící rok zrekapitulovat díky hitparádám, výročním žebříčkům a ukazatelům prodejnosti. Z nich vyplývá, že zásadní momenty jsou spojeny se jmény Lady Gaga, Taylor Swiftové nebo rappera Bad Bunnyho.
Spolupráce Lady Gaga a Bruna Marse se ukázala jako hvězdné spojení, které zafungovalo u fanoušků i odborné kritiky. Skladba Die With a Smile vyšla jako singl už v roce 2024, až začátkem letošního roku se vyškrábala na vrchol americké hitparády.
Nakonec se stala komerčně nejúspěšnější písní celého letošního roku. Dosáhla na 1,5 miliardy streamů na YouTube a více než tři miliardy poslechů na Spotify. Obří úspěch má nejen v digitálním světě, Lady Gaga a Bruno Mars za skladbu získali i cenu Grammy.
Album Swiftové bylo opět událostí
Hitparádu Billboard zaměřenou na nejlepší alba zválcovala Taylor Swiftová se svojí dvanáctou, velmi pozitivně laděnou nahrávkou The Life of a Showgirl. Vydání desky bylo počátkem října globální událostí, ostatně jako v případě předchozích novinek hudební influencerky.
„Vypovídá o mně velmi přesně. Tohle je teď život, který žiju,“ uvedla k novým písním zpěvačka a autorka. Nahrávka i přes vlažné recenze trhala prodejní rekordy. Mnoho fanoušků obětovalo spánek, aby byli mezi prvními, kdo bude držet fyzickou kopii alba v rukách.
Bad Bunny na vrcholu
Ve výročních žebříčcích hudebních médií opakovaně rezonovalo jméno Bad Bunny. Rapper původem z Portorika zaujal kritiku albem Debí Tirar Más Fotos, tedy v překladu „měl jsem pořídit víc fotek“.
Magazíny Rolling Stone a NME udělily desce absolutní hodnocení. A Bad Bunnyho úspěch nepohasne ani příští rok, protože začátkem února bude hlavní star poločasové show Superbowlu. Vystoupení během finálového zápasu ligy amerického fotbalu patří k nejprestižnějším hudebním událostem v USA.
Výroční bilancování nese i českou stopu. Nejlepší koncertní kapelou podle magazínu Revolver je švédská hardrocková skupina Ghost. V jejích řadách, schovaná pod maskou, od letoška vystupuje zpěvačka Gabriela Gunčíková.