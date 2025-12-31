V hudbě roku 2025 udávali tón Lady Gaga, Taylor Swiftová či Bad Bunny


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Hudební rok 2025
Zdroj: ČT24

Populární hudba může končící rok zrekapitulovat díky hitparádám, výročním žebříčkům a ukazatelům prodejnosti. Z nich vyplývá, že zásadní momenty jsou spojeny se jmény Lady Gaga, Taylor Swiftové nebo rappera Bad Bunnyho.

Spolupráce Lady Gaga a Bruna Marse se ukázala jako hvězdné spojení, které zafungovalo u fanoušků i odborné kritiky. Skladba Die With a Smile vyšla jako singl už v roce 2024, až začátkem letošního roku se vyškrábala na vrchol americké hitparády.

Nakonec se stala komerčně nejúspěšnější písní celého letošního roku. Dosáhla na 1,5 miliardy streamů na YouTube a více než tři miliardy poslechů na Spotify. Obří úspěch má nejen v digitálním světě, Lady Gaga a Bruno Mars za skladbu získali i cenu Grammy.

Album Swiftové bylo opět událostí

Hitparádu Billboard zaměřenou na nejlepší alba zválcovala Taylor Swiftová se svojí dvanáctou, velmi pozitivně laděnou nahrávkou The Life of a Showgirl. Vydání desky bylo počátkem října globální událostí, ostatně jako v případě předchozích novinek hudební influencerky.

Vnitřní život, který vydělá miliony. Taylor Swiftová vydala nové album
Taylor Swiftová na přebalu alba The Life of a Showgirl

„Vypovídá o mně velmi přesně. Tohle je teď život, který žiju,“ uvedla k novým písním zpěvačka a autorka. Nahrávka i přes vlažné recenze trhala prodejní rekordy. Mnoho fanoušků obětovalo spánek, aby byli mezi prvními, kdo bude držet fyzickou kopii alba v rukách.

Bad Bunny na vrcholu

Ve výročních žebříčcích hudebních médií opakovaně rezonovalo jméno Bad Bunny. Rapper původem z Portorika zaujal kritiku albem Debí Tirar Más Fotos, tedy v překladu „měl jsem pořídit víc fotek“.

Magazíny Rolling Stone a NME udělily desce absolutní hodnocení. A Bad Bunnyho úspěch nepohasne ani příští rok, protože začátkem února bude hlavní star poločasové show Superbowlu. Vystoupení během finálového zápasu ligy amerického fotbalu patří k nejprestižnějším hudebním událostem v USA.

Výroční bilancování nese i českou stopu. Nejlepší koncertní kapelou podle magazínu Revolver je švédská hardrocková skupina Ghost. V jejích řadách, schovaná pod maskou, od letoška vystupuje zpěvačka Gabriela Gunčíková.

Svět letos nejvíc poslouchal Bad Bunnyho či Bruna Marse, v Česku se líbí Calin
Bad Bunny

Výběr redakce

Finsko zadrželo plavidlo podezřelé z poškození podmořského kabelu

Finsko zadrželo plavidlo podezřelé z poškození podmořského kabelu

12:35AktualizovánoPrávě teď
Svět začal slavit příchod roku 2026, první do něj vstoupilo Kiribati

Svět začal slavit příchod roku 2026, první do něj vstoupilo Kiribati

12:00Aktualizovánopřed 2 mminutami
Čína oznámila konec vojenských manévrů u Tchaj-wanu

Čína oznámila konec vojenských manévrů u Tchaj-wanu

08:00Aktualizovánopřed 19 mminutami
Vlaky opět jezdí tunelem pod Lamanšským průlivem v obou směrech

Vlaky opět jezdí tunelem pod Lamanšským průlivem v obou směrech

před 3 hhodinami
Silvestr na ČT1 nabídne pražský díl StarDance Tour

Silvestr na ČT1 nabídne pražský díl StarDance Tour

před 7 hhodinami
Rok 2026 v Česku: Nová vláda, obecní volby i změny v zápisech prvňáčků

Rok 2026 v Česku: Nová vláda, obecní volby i změny v zápisech prvňáčků

před 7 hhodinami
Policisté a strážníci budou na silvestra hlídat použití pyrotechniky

Policisté a strážníci budou na silvestra hlídat použití pyrotechniky

před 7 hhodinami
Malajsie přitvrdila, v detenci zemřely stovky migrantů

Malajsie přitvrdila, v detenci zemřely stovky migrantů

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

V hudbě roku 2025 udávali tón Lady Gaga, Taylor Swiftová či Bad Bunny

Populární hudba může končící rok zrekapitulovat díky hitparádám, výročním žebříčkům a ukazatelům prodejnosti. Z nich vyplývá, že zásadní momenty jsou spojeny se jmény Lady Gaga, Taylor Swiftové nebo rappera Bad Bunnyho.
před 1 hhodinou

Filmový rok 2025: Vyhrožování cly, Karavan v Cannes a Stranger Things

Které události definovaly filmový rok 2025? Začátek se odehrál ve znamení přírodní pohromy a změn ve fungování filmového průmyslu ve světě i doma. Závěr doprovází kasovní trháky.
před 3 hhodinami

Silvestr na ČT1 nabídne pražský díl StarDance Tour

Show StarDance letos poprvé v historii zavítala do velkých hal před živé publikum, kterému se představilo osm tanečních párů v šesti krajských městech. Všechny zastávky se vyprodaly. Pět měst přidalo i druhé, odpolední představení. Celkem se přišlo podívat sto tisíc lidí. Poslední, pražskou zastávku natáčely kamery České televize. Speciální silvestrovský díl poběží na ČT1 večer poslední den roku 2025 od 21:40.
před 7 hhodinami

Pod stromek lidé rádi koupili i dražší knihu

Kniha stále patří k oblíbeným vánočním dárkům, lidé pod stromeček navíc spíše koupí dražší tituly. Největší objem tržeb je tradičně právě před Vánocemi. S tím počítají zejména menší knihkupci, pro něž adventní prodeje znamenají výrazný příjem, který pomůže vynahradit menší prodeje během zbytku roku. I velcí prodejci samozřejmě zaznamenávají příliv zákazníků.
včera v 13:12

Forman by dětský film netočil, říká autor knihy o československé tvorbě pro děti

Páni kluci, Lucie, postrach ulice nebo Pod jezevčí skalou. Československé filmy pro děti se dodnes reprízují nejen ve svátečním období. Nová monografie s názvem Jednou nebudeme malí ale odhaluje i neznámou historii této části kinematografie. Přes divácký úspěch se tvorba pro mladé potýkala s nezájmem samotných filmařů.
včera v 11:22

Slovenské národní divadlo propustí pět herců, píše Denník N

Slovenské národní divadlo (SND) propustí pět herců včetně Táni Pauhofové, známé také účinkováním v české filmové produkci. Uvedl to slovenský Denník N s odvoláním na své zdroje. Oficiálním důvodem výpovědí je konsolidace, herci však mluví o snaze vedení rozbít nepohodlný soubor.
včeraAktualizovánovčera v 10:06

Kniha architektů představuje desítky inspirativních novostaveb

Architekti Ján Stempel a Jan Jakub Tesař vydávají ve spolupráci s Petrem Pištěkem pátý díl své knižní edice s šestašedesáti nejzajímavějšími rodinnými domy v Česku – představují v ní inspirativní novostavby i nové trendy. Edici o stavbách vydávají od roku 2012. Jejich vývoj však sledují už čtvrt století – za tu dobu jich zviditelnili přes čtyři stovky.
včera v 07:30

Zemřela francouzská filmová legenda Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová ikona Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let, uvedla v neděli dopoledne agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V nedávné době se herečka zotavovala po pobytu v nemocnici. Bardotová zahájila svou hereckou kariéru na začátku 50. let a věnovala se jí přes dvacet let. Podle agentury AFP hrála ve zhruba pěti desítkách snímků. V posledních letech se téměř výhradně věnovala ochraně práv zvířat a péči o ně.
28. 12. 2025Aktualizováno28. 12. 2025
Načítání...