Francouzská filmová akademie udělovala ceny César

Francouzskou cenu César za nejlepší film získal snímek „L'Attachement“ režisérky Carine Tardieuové. Po slavnostním udílení cen francouzské filmové akademie o tom v noci na pátek informovala agentura AFP. Snímek uspěl také v kategoriích nejlepší herečka ve vedlejší roli a nejlepší adaptovaný scénář, proměnil tři z celkových osmi nominací.
Césara za nejlepší zahraniční film si odnesl americký snímek Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem di Capriem v hlavní roli. Film už má kontě mimo jiné britskou cenu BAFTA, čtyři Zlaté glóby či třináct nominací na Oscara.
Čestného Césara obdržel 64letý kanadsko-americký herec a komik Jim Carrey, který si cenu na slavnostním ceremoniálu převzal osobně. Následně poděkoval ve francouzštině.
Vítězný film „L'Attachement“ vypráví o ženě, která naváže zvláštní vztah s mladým synem svého ovdovělého souseda. „Děj se opírá o vše, co nás vzájemně spojuje v této společnosti, která tak trochu všude kolem nás staví zdi,“ prohlásila 52letá režisérka, když přebírala cenu z rukou herečky Camille Cottinové, předsedkyně 51. ročníku udílení Césarů.
Film nemá český distribuční název, v anglické distribuci je uváděn pod titulem „The Ties That Bind Us“ (Co nás poutá, pozn. red.). Tardieuová je teprve šestou režisérkou, která získala Césara za nejlepší film, poznamenala AFP.
Césara za nejlepší režii získal americký režisér Richard Linklater za černobílý snímek Nová vlna, který byl nominován celkem v deseti kategoriích. Cenu za nejlepší herečku v hlavní roli si odnesla Léa Druckerová za účinkování ve filmu Případ 137, nejlepším hercem francouzští akademici zvolili Laurenta Lafitteho za hlavní roli ve snímku Nejbohatší žena na světě.