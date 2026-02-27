Francouzská filmová akademie udělovala ceny César


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Francouzskou cenu César za nejlepší film získal snímek „L'Attachement“ režisérky Carine Tardieuové. Po slavnostním udílení cen francouzské filmové akademie o tom v noci na pátek informovala agentura AFP. Snímek uspěl také v kategoriích nejlepší herečka ve vedlejší roli a nejlepší adaptovaný scénář, proměnil tři z celkových osmi nominací.

Césara za nejlepší zahraniční film si odnesl americký snímek Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem di Capriem v hlavní roli. Film už má kontě mimo jiné britskou cenu BAFTA, čtyři Zlaté glóby či třináct nominací na Oscara.

Čestného Césara obdržel 64letý kanadsko-americký herec a komik Jim Carrey, který si cenu na slavnostním ceremoniálu převzal osobně. Následně poděkoval ve francouzštině.

Koprodukční český dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA
Pavel Talankin v dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi

Vítězný film „L'Attachement“ vypráví o ženě, která naváže zvláštní vztah s mladým synem svého ovdovělého souseda. „Děj se opírá o vše, co nás vzájemně spojuje v této společnosti, která tak trochu všude kolem nás staví zdi,“ prohlásila 52letá režisérka, když přebírala cenu z rukou herečky Camille Cottinové, předsedkyně 51. ročníku udílení Césarů.

Film nemá český distribuční název, v anglické distribuci je uváděn pod titulem „The Ties That Bind Us“ (Co nás poutá, pozn. red.). Tardieuová je teprve šestou režisérkou, která získala Césara za nejlepší film, poznamenala AFP.

Césara za nejlepší režii získal americký režisér Richard Linklater za černobílý snímek Nová vlna, který byl nominován celkem v deseti kategoriích. Cenu za nejlepší herečku v hlavní roli si odnesla Léa Druckerová za účinkování ve filmu Případ 137, nejlepším hercem francouzští akademici zvolili Laurenta Lafitteho za hlavní roli ve snímku Nejbohatší žena na světě.

Film Moje slunce Mad od Michaely Pavlátové uspěl na francouzských cenách César
(Zleva) režisérka Michaela Pavlátová, producentka Kateřina Černá a autorka knižní předlohy Petra Procházková

Neflix ustoupil v bitvě o Warner Bros. Studia může převzít Paramount

Netflix odmítl zvýšit svou nabídku na koupi filmových studií a streamovací divize mediálního konglomerátu Warner Bros. Discovery (WBD). V noci na pátek to uvedly agentury Reuters a AP. Označily to za překvapivý krok, který po několikaměsíční bitvě o převzetí otevírá dveře k akvizici slavného hollywoodského rivala společnosti Paramount Skydance.
03:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Francouzská filmová akademie udělovala ceny César

Francouzskou cenu César za nejlepší film získal snímek „L'Attachement" režisérky Carine Tardieuové. Po slavnostním udílení cen francouzské filmové akademie o tom v noci na pátek informovala agentura AFP. Snímek uspěl také v kategoriích nejlepší herečka ve vedlejší roli a nejlepší adaptovaný scénář, proměnil tři z celkových osmi nominací.
před 1 hhodinou

Brno k výročí návštěvy Alžběty II. smekne klobouk

Na brněnskou Novou radnici přibude nové umělecké dílo od Radka Talaše. Motiv červeného klobouku odkazuje k návštěvě britské královny Alžběty II., která moravskou metropoli navštívila 28. března před třiceti lety. Pamětní desku odhalí Brňané v den výročí, nyní klobouk odlili pracovníci slévárny v Popovicích na Uherskohradišťsku.
před 11 hhodinami

Předjaří vítá v Královské zahradě na Hradě tisíce květin

V Empírovém skleníku v Královské zahradě Pražského hradu lze vidět více než sto odrůd kvetoucích jarních květin. Na výstavě Předjaří: Zahrada malých gest je doplňuje výtvarná tvorba mladých českých a slovenských autorů.
před 12 hhodinami

Bráchova reakce mě dojala, říká režisérka oceněného dokumentu o závislosti

Jako krásné, ale zároveň děsivé vnímá režisérka Pepa Lubojacki reakce diváků z festivalu Berlinale na svůj dokument. Potvrdily jí, že její zkušenost není ojedinělá. V koprodukčním česko-slovenském snímku Kdyby se holubi proměnili ve zlato zachytila boj se závislostí ve vlastní rodině. Z Berlinale si odvezla cenu pro nejlepší dokumentární film. Mluvila o něm i s Terezou Řezníčkovou v Událostech, komentářích.
před 18 hhodinami

VideoFilmové premiéry: Drobná nehoda, Čaroděj z Kremlu či Presleyho koncerty

Do tuzemských kin míří oceněné filmy i jeden koncertní snímek. Drobná nehoda je temná groteska o pomstě politického vězně a vítězný snímek z festivalu v Cannes od íránského režiséra Džafara Panahího. Kritika na stejné přehlídce popsala jako tísnivý procedurální thriller další kinonovinku – francouzský Případ 137. Drama Čaroděj z Kremlu má být pohledem do zákulisí ruské politiky, v hlavních rolích s Paulem Danem a Judem Lawem. A hudební dokument EPiC: Elvis Presley in Concert se vrací k sedmiletému koncertování krále rokenrolu v Las Vegas.
před 19 hhodinami

Zemřel někdejší člen kapely Olympic, klávesista Jiří Valenta

Zemřel bývalý člen skupiny Olympic, klávesista Jiří Valenta. Bylo mu 66 let. O hudebníkově úmrtí informovala na facebooku kapela s odkazem na Valentovu rodinu. Ze skupiny před několika lety sám ze zdravotních důvodů odešel.
25. 2. 2026

VideoV Ostravě chystají loutkovou Kytici

Několik druhů loutek i divadelních technik se objeví v baladách Karla Jaromíra Erbena. Jeho sbírku Kytice na jeviště převedli v ostravském Divadle loutek. Scénografie vychází z tradičního českého loutkového divadla. Premiéru bude mít představení na konci března.
25. 2. 2026
