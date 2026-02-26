Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) jednali se zástupci národních parků o financování. Červený označil jednání za plodné. Podle něj se dohodli na nastavení komunikačního rámce a na měsíčních schůzkách. Upozornil ale, že financování není ideální a rozpočet si vyžádá úspory. Parky mají předložit analýzu, jak na ně škrty dopadnou. Červený počítá i s personálními změnami, které se dotknou také ministerstva.
„V této věci jsme se s parky dohodli, že ze strany ministerstva nehrozí, že kdyby došlo k nenadálým událostem, že bychom je v tom nechali. To v žádném případě. Z naší strany budeme vždy okamžitě komunikovat a danou situaci řešit,“ uvedl Červený.
Ministr podotkl, že rozpočet není ideální a ministerstvo na něj muselo reagovat. „Musí probíhat škrty a také personální restrukturalizace, jinak by to nebylo udržitelné,“ poukázal na tiskové konferenci. V souvislosti s možnými změnami ve vedení národních parků podotkl, že vše je teprve v procesu a čeká se na parky, které dodají analýzy. „Až dospějeme ke konsensu, tak budeme o této věci otevřeně informovat,“ uvedl.
Turek dodal, že se resort bude snažit vyslyšet jejich potřeby a požadavky. „Je potřeba využít změny ve financování, protože ta situace není objektivně dobrá, stát nemá peníze nazbyt. Rozhodně to nebyl záměr, že bychom chtěli parky upozadit, naopak jsou naší absolutní prioritou,“ podotkl vládní zmocněnec.
Ředitel šumavského národního parku Pavel Hubený uvedl, že diskuze byla plodná, k věci a otevřená. „Vyjasnili jsme si spoustu věcí a zavázali jsme se společně k tomu se pravidelně setkávat a rok 2026, který bude těžký, společně překlenout, protože my to stejně bez ministerstva životního prostředí nezvládneme,“ podotkl s tím, že je s jednáním spokojený.
Červený už dříve sdělil, že národní parky mají z předchozích období velké stamilionové rezervy. „Pokud jim ministerstvo životního prostředí posílá ještě další peníze, navyšuje tím jejich finanční rezervu, což je v období, kdy se musíme chovat finančně udržitelně, naprosto zbytečné,“ uvedl.
„Děláme maximum pro to, aby parky nepřišly o žádné provozní peníze, které potřebují. Jenom chceme, aby se tady dělo nějaké efektivní finanční řízení,“ řekl také Turek ve středu v Interview ČT24.
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) minulý týden upozornila na dopis od zřizovatele, kterým je ministerstvo životního prostředí, který ji informoval o návrhu ministerstva financí na snížení počtu pracovních míst o čtrnáct ze současných 238. Škrty v provozu národních parků kritizují ekologové, kteří v čele ministerstva odmítli vládní Motoristy.
V Česku jsou čtyři národní parky – KRNAP, Šumava, Podyjí a České Švýcarsko. Cílem parků je především ochrana nejcennějších přírodních lokalit v tuzemsku.
Hladík: Místo komunikace se dělají škrty od stolu
Člen sněmovního výboru pro životní prostředí a bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) kritizoval, že místo toho, aby se nejprve s lidmi mluvilo a prověřila se situace, tak se „udělají škrty z Prahy od stolu, což je špatně“. Resort má nyní již pravidlné schůzky naplánované, což je podle Hladíka dobře.
„To nekritizuji, to je dobře, ať to pan ministr dělá, jen to mělo přijít dříve, předtím, než navrhli takto brutální a drastické škrty, protože se může stát, že nepůjde čerpat ty fondy, jak o nich mluví Motoristé, a národní parky zůstanou uprostřed fiskálního roku bez dostatku finančních prostředků,“ poukázal. Dodal, že i sám ministr na tiskové konferenci přiznal, že čerpání rezervních fondů není jednoduché a má svá striktní pravidla a možná se to nemusí podařit.
