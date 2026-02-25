Jen bohatá průmyslová země může být ekologicky zodpovědná, míní Turek


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Interview ČT24: Filip Turek
Zdroj: ČT24

„My máme podobný pohled na svět, na ochranu životního prostředí i na průmysl, takže z pozice vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal jsem spokojen s naší spoluprací,“ řekl v Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou o novém ministrovi životního prostředí Igorovi Červeném (Motoristé) poslanec za Motoristy Filip Turek. Také oznámil, že ve čtvrtek se uskuteční jednání s řediteli národních parků. Těm se totiž mají kvůli škrtům v rozpočtu ministerstva životního prostředí snižovat finance.

Turek se domnívá, že co se průmyslu týče, budou on a nový ministr Červený mluvit jedním hlasem. „Jako zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal jsem ten, kdo má více v gesci energetiku a průmysl, kterou klimatická politika poškozuje,“ prohlásil poslanec, podle něhož je ministerstvo životního prostředí resortem, který s energetikou a průmyslem souvisí. Podle Turka může být pouze bohatá průmyslová země ekologicky zodpovědná a může si dovolit drahé věci, jako je ochrana životního prostředí.

Turek prý s Červeným souhlasí v tom, že ke klimatické změně dochází a že k ní přispívá lidstvo. „Akorát říkám, že člověk, který žije v Evropě a v Česku, nemá tak velký vliv na to, že se klimatická změna děje (...). A rozhodně nemá logiku podříznout si vlastní průmysl a energetiku pro to, abychom výrobky kupovali z Asie, která vyprodukuje při té stejné výrobě dvakrát až třikrát víc emisí,“ myslí si vládní zmocněnec.

Podle Turka souvisí změna klimatu do značné míry s energetickou a průmyslovou koncepcí. „Změna klimatu jako taková je z našeho pohledu něco, co člověk žijící v Česku nemůže ovlivnit, a proto se na ní má adaptovat,“ tvrdí poslanec, který během části rozhovoru týkající se změn klimatu několikrát zopakoval, že „není vědec“. „Jsme si plně vědomi toho, že ke klimatické změně dochází a že k ní přispívá i lidstvo. Evropská unie se na globální produkci emisí oxidu uhličitého podílí zhruba 5,6 procenta, Česká republika přibližně 0,34 procenta,“ řekl v pondělí Červený.

Jak Češi vnímají změnu klimatu, přibližuje Fenomén doby
Ustupující švýcarský ledovec

Čtvrteční jednání s řediteli národních parků

Turek v pořadu rovněž oznámil, že ve čtvrtek se uskuteční jednání s řediteli všech čtyř národních parků. Těm se totiž mají kvůli škrtům v rozpočtu ministerstva životního prostředí snížit finance na provoz a mají propouštět. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) minulý týden upozornila na dopis od zřizovatele, kterým je právě resort životního prostředí. Ten ji informoval o návrhu ministerstva financí na snížení počtu pracovních míst o čtrnáct ze současných 238. Škrty v provozu národních parků kritizují ekologové, kteří v čele ministerstva Motoristy odmítají.

„Děláme maximum pro to, aby (národní parky) nepřišly o žádné provozní peníze, které potřebují. My jen chceme, aby se tady dělo nějaké efektivní finanční řízení. To znamená, že pokud mohou mít peníze, které jsou v jejich rezervách, je pro daňového poplatníka lepší je přimět, aby používaly tyto peníze, a ne aby používaly peníze, které si stát půjčuje. Pokud tyto peníze dojdou, tak samozřejmě stát pomůže parkům, aby fungovaly dál,“ zdůraznil Turek, podle něhož mají parky v rezervách přes 726 milionů korun.

„Národní parky mají z předchozích období velké stamilionové rezervy. Pokud jim ministerstvo životního prostředí posílá ještě další peníze, navyšuje tím jejich finanční rezervu, což je v období, kdy se musíme chovat finančně udržitelně, naprosto zbytečné,“ sdělil už dříve Červený.

Národní parky čelí škrtům a propouštění
Pracovníci Správy Krkonošského národního parku

Spor s prezidentem? „Moudřejší ustoupí,“ prohlásil Turek

Turek se vrátil také ke sporu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který Turka odmítl jmenovat ministrem životního prostředí mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. Poslanec a čestný prezident Motoristů dlouhodobě čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé výroky se omluvil, u některých autorství popírá.

Turek připomněl, že dle původních plánů se měl stát ministrem zahraničí. Tím se nakonec stal předseda Motoristů Petr Macinka, jehož strana původně chtěla navrhnout do čela resortu životního prostředí. „Velký ústupek Hradu bylo, že jsme se vyměnili s Petrem Macinkou. Že jsme ustoupili z konceptu, že já budu ministrem zahraničí. Byla to nepsaná dohoda s prezidentem. On ji opětovně nedodržel,“ řekl Turek. Moderátorka Kroužková ovšem poznamenala, že existenci této dohody Pavel nepotvrdil.

Turek: Motoristé představí jiného kandidáta na ministra životního prostředí
Filip Turek

Poté, co prezident Turka odmítl jmenovat, avizovali Motoristé, že jiného kandidáta do čela resortu životního prostředí nenominují. Proč změnili názor? „Moudřejší ustoupí,“ řekl Turek, podle kterého strana chce, aby ministerstva pod jejím vedení fungovala co nejlépe. Dlouhodobě by podle něj nicméně bylo možné, aby stál Macinka v čele dvou resortů. „Ale mediálně to bylo otravné pro všechny strany. Neřešilo se nic jiného a my opravdu chceme pracovat,“ dodal.

Reakce na projev Macinky na zasedání Valného shromáždění OSN

Právě šéf české diplomacie Macinka v úterý na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN k Ukrajině v den čtvrtého výročí plnohodnotné ruské invaze Moskvě vzkázal, že invaze nikdy není legitimní a je čas válku ukončit.

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, řekl Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé)

Turek prý s Macinkou souhlasí, avšak zopakoval, že příčinou invaze je podle něj špatná zahraniční politika supervelmocí a jejich snaha o rozšiřování sfér vlivu. V této souvislosti zmínil i rozšiřování NATO. „Rusové potřebují východ Ukrajiny, ze strategických důvodů potřebují Sevastopol (přístavní město na jihozápadě Krymu, pozn. red.), potřebují přístup k nemrznoucímu moři. To jsou všechno geopolitické a strategické důvody pro Rusko. A samozřejmě mají strach z NATO, protože historicky mělo mnoho věcí, které nebyly čistě obranného charakteru,“ prohlásil.

Podle něj to ovšem neznamená, že si supervelmoci mohou v rozporu s mezinárodním právem dojít pro vše, co chtějí. „Já říkám, že supervelmoci se bohužel chovají podle realistické teorie mezinárodních vztahů. A to není ta idealistická. My bychom si představovali, že to bude jinak, ale supervelmoci se chovají podle svých realistických možností,“ sdělil s tím, že Motoristé celou dobu říkají, že je Rusko agresorem.

„Slova přímo z ruské propagandy,“ říká k Turkovým výrokům v Kyjevě Gregorová
Události, komentáře (9. 1. 2026)

V souvislosti se zahraniční politikou hovořil Turek také o výdajích na obranu, které nový kabinet v návrhu rozpočtu oproti návrhu předchozí vlády Petra Fialy (ODS) snížil. Podle vládního zmocněnce se americký prezident Donald Trump baví na přátelské úrovni jen s několika politiky, mezi nimiž je podle něj premiér Andrej Babiš (ANO). „A my bychom situace měli využít a začít říkat Američanům realitu naší ekonomiky,“ dodal Turek.

Důležitá je ale podle poslance hlavně reálná obranyschopnost. „Je jedno, jestli utratíte dvě a půl procenta blbě, nebo jedno a půl procenta chytře,“ míní. Vloni v červnu se státy NATO dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.

Ministerstvo: Česko letos v obraně nesplní závazek vůči NATO
Tanky Leopard 2 A4

Výběr redakce

Vejce před Velikonocemi kvůli úbytku slepic s ptačí chřipkou podraží

VideoVejce před Velikonocemi kvůli úbytku slepic s ptačí chřipkou podraží

před 3 mminutami
Jen bohatá průmyslová země může být ekologicky zodpovědná, míní Turek

Jen bohatá průmyslová země může být ekologicky zodpovědná, míní Turek

před 8 mminutami
Pro vstup do Británie je nyní potřeba registrace ETA

VideoPro vstup do Británie je nyní potřeba registrace ETA

před 18 mminutami
USA povolí prodej venezuelské ropy na Kubu, ale ne tamní vládě

USA povolí prodej venezuelské ropy na Kubu, ale ne tamní vládě

před 54 mminutami
Zahraničnímu vysílání ČRo chce ministerstvo snížit rozpočet skoro o čtvrtinu

Zahraničnímu vysílání ČRo chce ministerstvo snížit rozpočet skoro o čtvrtinu

před 2 hhodinami
Soud přiznal Brožovi odkladný účinek ve stížnosti na odvolání z postu děkana katolické fakulty UK

Soud přiznal Brožovi odkladný účinek ve stížnosti na odvolání z postu děkana katolické fakulty UK

16:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami
EK chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

EK chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

15:59Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Chorvatsko dodává do Maďarska a Slovenska neruskou ropu, uvedla mluvčí EK

Chorvatsko dodává do Maďarska a Slovenska neruskou ropu, uvedla mluvčí EK

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoVejce před Velikonocemi kvůli úbytku slepic s ptačí chřipkou podraží

Živočišná výroba v Česku zdražuje. Nejrychleji skot, drůbež a vejce. Na Královéhradecku mezitím pokračuje druhá největší likvidace chovu drůbeže v tuzemsku. V halách bylo bezmála 240 tisíc nosnic. Chovatelé chtějí s ohledem na blížící se Velikonoce a zvýšenou poptávku po vejcích obnovit chov co nejrychleji. Podle jejich odhadu to ale zabere minimálně čtyři měsíce. Nákaza ptačí chřipky se šíří i v dalších chovech po celé Evropě.
před 3 mminutami

Jen bohatá průmyslová země může být ekologicky zodpovědná, míní Turek

„My máme podobný pohled na svět, na ochranu životního prostředí i na průmysl, takže z pozice vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal jsem spokojen s naší spoluprací,“ řekl v Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou o novém ministrovi životního prostředí Igorovi Červeném (Motoristé) poslanec za Motoristy Filip Turek. Také oznámil, že ve čtvrtek se uskuteční jednání s řediteli národních parků. Těm se totiž mají kvůli škrtům v rozpočtu ministerstva životního prostředí snižovat finance.
před 8 mminutami

Česko by chtělo podle Metnara změnit podmínky dočasné ochrany Ukrajinců v EU

Česko by chtělo otevřít v Evropské unii debatu o změnách v dočasné ochraně ukrajinských uprchlíků. Po jednání ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) v Berlíně to ve středu v tiskové zprávě uvedlo české ministerstvo vnitra. Metnar se v německé metropoli sešel se spolkovým ministrem vnitra Alexanderem Dobrindtem. Kromě ochrany ukrajinských uprchlíků hovořili také o migraci či hraničních kontrolách.
před 1 hhodinou

Zahraničnímu vysílání ČRo chce ministerstvo snížit rozpočet skoro o čtvrtinu

Zahraniční vysílání Českého rozhlasu (ČRo), které slaví 90 let, by mohlo v letošním roce přijít o 8,75 milionu korun, tedy o čtvrtinu částky, se kterou hospodařilo loni. Snížení rozpočtu plánuje ministerstvo zahraničí, které tuto službu financuje, vyplývá z vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2026.
před 2 hhodinami

Soud přiznal Brožovi odkladný účinek ve stížnosti na odvolání z postu děkana katolické fakulty UK

Nejvyšší správní soud (NSS) přiznal odkladný účinek Jaroslavu Brožovi ve stížnosti proti odvolání z funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK). Dočasně tak znemožnil volbu nového děkana. Vyplývá to z usnesení soudu, na které upozornil Deník N. Předseda akademického senátu fakulty David Vopřada v reakci řekl, že se tak prodlužuje období nejistoty, které dopadá na instituci i její zaměstnance.
16:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

EK chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

Vedení Evropské komise (EK) podle serveru Seznam Zprávy požaduje vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). EK chce podle webu i ujištění, že dokud situace nebude plně vyjasněna, holding Agrofert nedostane evropské peníze. Předseda vlády v pátek oznámil, že veškeré akcie Agrofertu vložil do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust. Domnívá se, že nárokům práva pro střet zájmů dostál.
15:59Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Prostor pro odškodnění kvůli následkům očkování se možná rozšíří. Rozhodne NS

Prostor pro odškodnění lidí s poškozeným zdravím po očkování proti covidu-19 se možná rozšíří. Ústavní soud (ÚS) nedávno sice ponechal v zákoně podmínku „zvlášť závažných“ zdravotních následků, ale jeho usnesení dává šanci benevolentnější interpretaci. Nyní bude rozhodovat Nejvyšší soud (NS), podle ústavních soudců musí při výkladu zákona brát v potaz nejen jeho text, ale také smysl a účel.
před 3 hhodinami

VideoZajíc byl symbolem, že ne všichni byli znormalizováni, říká historik

Před 57 lety se na pražském Václavském náměstí upálil student Jan Zajíc, jenž navázal na čin Jana Palacha. Zajíc byl nespokojený s upadajícími protesty proti vládě, které Palach původně vyburcoval. Na rozdíl od Palacha ale o svém úmyslu otevřeně mluvil. „Zajíc po sobě zanechal prohlášení pro československou veřejnost, jde o jeden z nejsilnějších textů, které znám,“ uvedl historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek. Zajíc v něm dle historika spoluobčany vyzývá, aby se nenechali vláčet několika diktátory. „Říká, že je potřeba bojovat, a to nejen zbraněmi, ale i jinými způsoby. Je to apelativní text, který ukazuje na strašnou beznaděj, kdy se lidé, kteří protestovali proti okupaci, postupně normalizovali,“ doplnil Blažek s tím, že Zajíc s Palachem se stali symbolem, že nebyli znormalizováni všichni.
před 5 hhodinami
Načítání...