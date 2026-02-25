Jen bohatá průmyslová země může být ekologicky zodpovědná, míní Turek

„My máme podobný pohled na svět, na ochranu životního prostředí i na průmysl, takže z pozice vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal jsem spokojen s naší spoluprací,“ řekl v Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou o novém ministrovi životního prostředí Igorovi Červeném (Motoristé) poslanec za Motoristy Filip Turek. Také oznámil, že ve čtvrtek se uskuteční jednání s řediteli národních parků. Těm se totiž mají kvůli škrtům v rozpočtu ministerstva životního prostředí snižovat finance.
Turek se domnívá, že co se průmyslu týče, budou on a nový ministr Červený mluvit jedním hlasem. „Jako zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal jsem ten, kdo má více v gesci energetiku a průmysl, kterou klimatická politika poškozuje,“ prohlásil poslanec, podle něhož je ministerstvo životního prostředí resortem, který s energetikou a průmyslem souvisí. Podle Turka může být pouze bohatá průmyslová země ekologicky zodpovědná a může si dovolit drahé věci, jako je ochrana životního prostředí.
Turek prý s Červeným souhlasí v tom, že ke klimatické změně dochází a že k ní přispívá lidstvo. „Akorát říkám, že člověk, který žije v Evropě a v Česku, nemá tak velký vliv na to, že se klimatická změna děje (...). A rozhodně nemá logiku podříznout si vlastní průmysl a energetiku pro to, abychom výrobky kupovali z Asie, která vyprodukuje při té stejné výrobě dvakrát až třikrát víc emisí,“ myslí si vládní zmocněnec.
Podle Turka souvisí změna klimatu do značné míry s energetickou a průmyslovou koncepcí. „Změna klimatu jako taková je z našeho pohledu něco, co člověk žijící v Česku nemůže ovlivnit, a proto se na ní má adaptovat,“ tvrdí poslanec, který během části rozhovoru týkající se změn klimatu několikrát zopakoval, že „není vědec“. „Jsme si plně vědomi toho, že ke klimatické změně dochází a že k ní přispívá i lidstvo. Evropská unie se na globální produkci emisí oxidu uhličitého podílí zhruba 5,6 procenta, Česká republika přibližně 0,34 procenta,“ řekl v pondělí Červený.
Čtvrteční jednání s řediteli národních parků
Turek v pořadu rovněž oznámil, že ve čtvrtek se uskuteční jednání s řediteli všech čtyř národních parků. Těm se totiž mají kvůli škrtům v rozpočtu ministerstva životního prostředí snížit finance na provoz a mají propouštět. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) minulý týden upozornila na dopis od zřizovatele, kterým je právě resort životního prostředí. Ten ji informoval o návrhu ministerstva financí na snížení počtu pracovních míst o čtrnáct ze současných 238. Škrty v provozu národních parků kritizují ekologové, kteří v čele ministerstva Motoristy odmítají.
„Děláme maximum pro to, aby (národní parky) nepřišly o žádné provozní peníze, které potřebují. My jen chceme, aby se tady dělo nějaké efektivní finanční řízení. To znamená, že pokud mohou mít peníze, které jsou v jejich rezervách, je pro daňového poplatníka lepší je přimět, aby používaly tyto peníze, a ne aby používaly peníze, které si stát půjčuje. Pokud tyto peníze dojdou, tak samozřejmě stát pomůže parkům, aby fungovaly dál,“ zdůraznil Turek, podle něhož mají parky v rezervách přes 726 milionů korun.
„Národní parky mají z předchozích období velké stamilionové rezervy. Pokud jim ministerstvo životního prostředí posílá ještě další peníze, navyšuje tím jejich finanční rezervu, což je v období, kdy se musíme chovat finančně udržitelně, naprosto zbytečné,“ sdělil už dříve Červený.
Spor s prezidentem? „Moudřejší ustoupí,“ prohlásil Turek
Turek se vrátil také ke sporu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který Turka odmítl jmenovat ministrem životního prostředí mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. Poslanec a čestný prezident Motoristů dlouhodobě čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé výroky se omluvil, u některých autorství popírá.
Turek připomněl, že dle původních plánů se měl stát ministrem zahraničí. Tím se nakonec stal předseda Motoristů Petr Macinka, jehož strana původně chtěla navrhnout do čela resortu životního prostředí. „Velký ústupek Hradu bylo, že jsme se vyměnili s Petrem Macinkou. Že jsme ustoupili z konceptu, že já budu ministrem zahraničí. Byla to nepsaná dohoda s prezidentem. On ji opětovně nedodržel,“ řekl Turek. Moderátorka Kroužková ovšem poznamenala, že existenci této dohody Pavel nepotvrdil.
Poté, co prezident Turka odmítl jmenovat, avizovali Motoristé, že jiného kandidáta do čela resortu životního prostředí nenominují. Proč změnili názor? „Moudřejší ustoupí,“ řekl Turek, podle kterého strana chce, aby ministerstva pod jejím vedení fungovala co nejlépe. Dlouhodobě by podle něj nicméně bylo možné, aby stál Macinka v čele dvou resortů. „Ale mediálně to bylo otravné pro všechny strany. Neřešilo se nic jiného a my opravdu chceme pracovat,“ dodal.
Reakce na projev Macinky na zasedání Valného shromáždění OSN
Právě šéf české diplomacie Macinka v úterý na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN k Ukrajině v den čtvrtého výročí plnohodnotné ruské invaze Moskvě vzkázal, že invaze nikdy není legitimní a je čas válku ukončit.
Turek prý s Macinkou souhlasí, avšak zopakoval, že příčinou invaze je podle něj špatná zahraniční politika supervelmocí a jejich snaha o rozšiřování sfér vlivu. V této souvislosti zmínil i rozšiřování NATO. „Rusové potřebují východ Ukrajiny, ze strategických důvodů potřebují Sevastopol (přístavní město na jihozápadě Krymu, pozn. red.), potřebují přístup k nemrznoucímu moři. To jsou všechno geopolitické a strategické důvody pro Rusko. A samozřejmě mají strach z NATO, protože historicky mělo mnoho věcí, které nebyly čistě obranného charakteru,“ prohlásil.
Podle něj to ovšem neznamená, že si supervelmoci mohou v rozporu s mezinárodním právem dojít pro vše, co chtějí. „Já říkám, že supervelmoci se bohužel chovají podle realistické teorie mezinárodních vztahů. A to není ta idealistická. My bychom si představovali, že to bude jinak, ale supervelmoci se chovají podle svých realistických možností,“ sdělil s tím, že Motoristé celou dobu říkají, že je Rusko agresorem.
V souvislosti se zahraniční politikou hovořil Turek také o výdajích na obranu, které nový kabinet v návrhu rozpočtu oproti návrhu předchozí vlády Petra Fialy (ODS) snížil. Podle vládního zmocněnce se americký prezident Donald Trump baví na přátelské úrovni jen s několika politiky, mezi nimiž je podle něj premiér Andrej Babiš (ANO). „A my bychom situace měli využít a začít říkat Američanům realitu naší ekonomiky,“ dodal Turek.
Důležitá je ale podle poslance hlavně reálná obranyschopnost. „Je jedno, jestli utratíte dvě a půl procenta blbě, nebo jedno a půl procenta chytře,“ míní. Vloni v červnu se státy NATO dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.
