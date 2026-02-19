Národní parky čelí škrtům a propouštění


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, Deník N

Kvůli škrtům v rozpočtu ministerstva životního prostředí se mají národním parkům snížit finance na provoz a mají propouštět. Správa Krkonošského národního parku potvrdila, že obdržela dopis od resortu jako svého zřizovatele s informací, že ministerstvo financí správě navrhlo snížit počet pracovních míst o čtrnáct. Podobné zprávy dostaly podle Deníku N i na Šumavě a v Českém Švýcarsku. Kvůli škrtům už někde počítají s čerpáním rezervních fondů.

Například Krkonošský národní park získal podle své správy v loňském roce provozní dotace od zřizovatele ve výši 145,3 milionu korun, pro letošek se očekává 111,1 milionu. Loni měla správa rozpočet 472 milionů korun, pro letošek je to podle posledního návrhu dosud neschváleného rozpočtu 464 milionů. V rezervním fondu má 151 milionů korun, správa letos plánuje vybrat 147 milionů.

„Ministerstvo financí navrhlo u naší organizace snížení o čtrnáct přepočtených míst. O tom nás následně zřizovatel informoval a zadal nám úkol do konce dubna předložit naše návrhy, jakým způsobem hodláme případné zrušení uvedeného počtu míst řešit,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Podle něj v tuto chvíli není jasné, kdy k rušení míst dojde. „Promýšlíme nyní, o jaké pozice by se mohlo jednat. Rozhodující bude zachovat funkčnost agend, které jsou pro ochranu přírody a chod správy parku klíčové. Zachování péče o přírodu a návštěvnický servis je pro nás zásadní. Rušení míst se může týkat činností spojených s podporou turistického ruchu, environmentální výchovy či pořádáním akcí pro veřejnost,“ uvedl Drahný.

Správa KRNAP má v současné době 238 zaměstnanců. Vedení parku upozorňuje, že i relativně malé snížení stavu znamená výrazný zásah, protože zákonné a legislativní povinnosti nezmizí a budou je muset převzít ostatní pracovníci.

Drony i auta v klidových zónách. Národní parky loni vybraly na pokutách víc
Zdeněk Fairaisl: Šumava, Plzeňský kraj

Další národní parky

Výzva přišla podle Deníku N i do národního parku Šumava, zrušit by měl zhruba patnáct pracovních pozic. Vedení parku konkrétní číslo nechce komentovat. V případě národního parku České Švýcarsko resort navrhuje propustit pět lidí. Tady pracují vyšší desítky lidí, na Šumavě nižší stovky. Škrty se mají dotknout zhruba pěti procent zaměstnanců.

Podle informací redakce Deníku N by se personální změny mohly projevit od 1. července. Týkat by se neměly nejmenšího národního parku Podyjí. Ministerstvo životního prostředí argumentuje tím, že správy parků mají i vlastní příjmy, čerpají evropské dotace a mají rezervy, které mohou dočasně využít. Minulý týden ministr Petr Macinka (Motoristé) tvrdil, že „snížení neohrožuje zajištění základních úkolů parků“.

Prioritou správ národních parků je podle Vladimíra Bejčka z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze péče o přírodu a krajinu. Druhou funkcí je zajištění turistických aktivit a osvěty. „Omezení počtu pracovníků je dost fatální. Už dnes chybí strážci přírody. Lidi v parcích je potřeba hlídat,“ poznamenal.

„Příspěvek od státu je důležitý na provoz a platy. Další projekty jsou realizované například z Norských fondů, které přesahují stamiliony korun. Je třeba si uvědomit, že jakmile ty projekty doběhnou, musíme zajistit ze státního rozpočtu udržitelnost, to jsou nemalé prostředky, ke kterým jsme se zavázali. Při krácení těchto prostředků mohou nastat problémy,“ vysvětlil Bejček. Vyčerpání rezervních fondů podle něj není dobré řešení. „Rezerva je důležitá součást rozpočtu organizace. Počítat s rezervním fondem na běžné věci je nešťastné,“ řekl.

Jít takzvanou slovenskou cestou a získat finanční prostředky prodejem dřeva podle něj nemá perspektivu. „Je to až poslední cesta, která by mohla vést do pekel,“ míní Bejček. Podle jeho názoru by mohlo peníze přinést zpoplatnění vstupu do národních parků. „Všude na světě se platí. Byl by to další zdroj pro aktivity, které člověk od národních parků čeká,“ uzavřel.

Nahrávám video
Studio ČT24: Rozhovor s Vladimírem Bejčkem z České zemědělské univerzity v Praze o omezení rozpočtu národních parků
Zdroj: ČT24

Výměna ředitelů?

Deník N také uvedl, že ministerstvo životního prostředí plánuje i výměnu ředitelů tří institucí ochrany přírody, kteří určují, jak přísně stát prosazuje pravidla na nejcitlivějších územích. Takzvaný Macinkův seznam má podle Deníku N obsahovat jména ředitelů KRNAP, Národního parku Šumava a Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Drahný říká, že neví o tom, zda jsou na pořadu dne změny ve vedení Správy KRNAP. „Nemám informace o tom, že by personální změny měly zasáhnout vedení parku,“ dodal.

Krkonošská tundra zaniká, vědci usilují o záchranu unikátních druhů
Ilustrační foto

Kromě správ národních parků škrty řeší i Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ten má na pokyn ministerstva upřesnit, jak zruší 37 míst, což je zhruba pět procent z přibližně 650 zaměstnanců.

Ředitel instituce Mark Rieder situaci nechtěl podle Deníku N komentovat. Podle informací deníku už ČHMÚ od roku 2020 přišel zhruba o padesát míst a další propouštění by mohlo mít dopad i na klíčové veřejné služby.

Výběr redakce

Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

12:32Aktualizovánopřed 11 mminutami
Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

před 15 mminutami
V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

15:19Aktualizovánopřed 26 mminutami
Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

05:28Aktualizovánopřed 42 mminutami
Britská policie zadržela exprince Andrewa

Britská policie zadržela exprince Andrewa

11:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Tvůrci filmu Sbormistr kvůli sporu změní jméno hlavní postavy

Tvůrci filmu Sbormistr kvůli sporu změní jméno hlavní postavy

před 2 hhodinami
Nové Mexiko vyšetřuje tvrzení o dívkách z ciziny pohřbených u Epsteinova ranče

Nové Mexiko vyšetřuje tvrzení o dívkách z ciziny pohřbených u Epsteinova ranče

před 2 hhodinami
Dva cizinci chtěli koupit v Gruzii uran a radioaktivní izotop

Dva cizinci chtěli koupit v Gruzii uran a radioaktivní izotop

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

Více než sedm set představitelů slovenské kultury, včetně herců a režisérů, vyjádřilo obavy z příštích kroků českého ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy). Vyslovili proto podporu tuzemským kolegům v obraně před případnými mocenskými útoky. V otevřeném dopise vyslovili názor, že podobnost současné situace v Česku s tou slovenskou je „nepřehlédnutelná“.
před 15 mminutami

V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

Veterináři potvrdili ptačí chřipku u dalších ptáků uhynulých v pražské zoo. V zahradě dosud uhynulo ve dvou zasažených expozicích přes třicet zvířat, ptačí chřipka se zatím potvrdila u deseti z nich. Do jiných expozic ptáků se nemoc podle veterinářů nešíří. Zoo Praha ke konci loňského roku chovala 265 druhů ptáků, celkem šlo o sedmnáct set jedinců.
15:19Aktualizovánopřed 26 mminutami

O nový typ partnerství je výrazně vyšší zájem než o to registrované

Nový typ svazku, takzvané partnerství, uzavřelo loni přes sedmnáct set stejnopohlavních párů. Institut partnerství nahradil starší registrované partnerství, které se těšilo několikanásobně menšímu zájmu – mezi lety 2016 a 2024 do něj každoročně vstoupilo jen přibližně 300 až 400 párů, sdělil České televizi mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Ve srovnání se starším typem svazku nyní získávají partneři širší práva v oblastech společného jmění, dědictví, vdoveckých nebo vdovských důchodů, ale také třeba při osvojení dětí.
před 40 mminutami

Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

Kandidát na ministra životního prostředí Igor Červený (Motoristé) nechtěl konkretizovat témata schůzky s prezidentem Petrem Pavlem, jednání podle něj proběhlo v přátelské atmosféře. Pavlovi zodpověděl dotazy, řekl. Hrad odpoledne uvedl, že hlava státu s kandidátem řešila přístup Česka k ochraně přírody, vody a půdy i tematiku klimatické změny. Pavel Červeného v pondělí jmenuje ministrem. Nepojí se s ním kontroverze jako s poslancem Filipem Turkem (za Motoristy), dodal dříve prezident.
05:28Aktualizovánopřed 42 mminutami

Národní parky čelí škrtům a propouštění

Kvůli škrtům v rozpočtu ministerstva životního prostředí se mají národním parkům snížit finance na provoz a mají propouštět. Správa Krkonošského národního parku potvrdila, že obdržela dopis od resortu jako svého zřizovatele s informací, že ministerstvo financí správě navrhlo snížit počet pracovních míst o čtrnáct. Podobné zprávy dostaly podle Deníku N i na Šumavě a v Českém Švýcarsku. Kvůli škrtům už někde počítají s čerpáním rezervních fondů.
před 1 hhodinou

Exministr Vlček byl napodruhé zvolen šéfem sněmovního správního výboru

Místopředseda opozičního hnutí STAN a exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček se pravděpodobně stane novým předsedou sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vlček dostal ve čtvrtek ve druhém kole tajných voleb hlasy sedmnácti z devatenácti přítomných členů výboru. Vlček nahradí v čele výboru stranického kolegu Jana Papajanovského, pokud výsledek volby v březnu potvrdí i sněmovna jako celek. Do čela bezpečnostního výboru míří bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
před 1 hhodinou

Trump pochválil Macinku za střet s Clintonovou

Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde rovněž zveřejnil záznam části debaty. Trump Clintonovou dlouhodobě kritizuje.
11:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Na jihu Česka má vydatně sněžit, pak se prudce oteplí

Zimní počasí vydrží v tuzemsku do nadcházejícího víkendu. Na jihu Čech a části jižní Moravy může od čtvrtečního večera do pátečního rána napadnout až dvanáct centimetrů sněhu. Meteorologové varují před komplikacemi v dopravě. Poté se ale výrazně oteplí, v neděli může být až dvanáct stupňů Celsia. Od soboty bude zataženo, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
07:53Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...