Shoda jen ve dvou případech. Ve studii o defibrilátorech se manipulovalo, píší SZ


před 59 mminutami

Loňská interní prověrka v olomoucké fakultní nemocnici (FNOL) odhalila rozsáhlé úpravy dokumentace lidí zařazených do mezinárodní studie o defibrilátorech. Plná shoda mezi studijní dokumentací, kritérii studie a daty nemocničního elektronického systému byla zjištěna pouze u dvou z přibližně sedmi desítek olomouckých kardiaků. Ukázal to již loni interní audit, uvedl v pondělí portál Seznam Zprávy. Případ dál vyšetřuje policie.

Vnitřní audit provedli sami lékaři tamního kardiocentra loni v únoru u sedmi desítek olomouckých pacientů, kteří byli do mezinárodní studie zkoumající smysluplnost implantací defibrilátorů zařazeni. Interní prověrka podle serveru odhalila, že u výrazné většiny účastníků byly v papírové verzi větší či menší úpravy chorobopisu.

U jednoho člověka byl například dodatečně dopsán údaj o infarktu, přitom pacient jej neprodělal – ve studii proto neměl co dělat. V jiném případě byl naopak údaj o akutním infarktu zpětně vymazán, přestože pacientovi lékaři o několik dní později implantovali defibrilátor. Zákrok se přitom má provádět až s odstupem minimálně tří měsíců.

Defibrilátor ICD je malé elektronické zařízení, které lékaři implantují pacientům s vysokým rizikem život ohrožujících poruch srdečního rytmu. Přístroj hlídá srdce a v případě potřeby ho dokáže korigovat zpět do normálního rytmu.

Policie prověřuje možné ublížení na zdraví u stovek lidí kvůli defibrilátorům ve FN Olomouc
Jeden ze sálů na I. interní klinice – kardiologické ve Fakultní nemocnici Olomouc na snímku z roku 2022

Závěry auditu obdrželo vedení nemocnice loni 17. února. Podle informací Seznam Zpráv s nimi následně pracovali také sekční ředitelé ministerstva zdravotnictví. Ředitel nemocnice Roman Havlík letos v lednu serveru řekl, že informaci o možných podvodech v klinické studii před rokem obdržel, podle webu však rozsah dosud nebyl znám. Minulý týden se ke zjištěným úpravám dokumentace již nechtěl vyjadřovat s odkazem na policejní vyšetřování, uvedl web.

„Všichni pacienti zařazení do studie byli prověřeni a závěr je, že u nich nedošlo k žádnému poškození zdraví,“ prohlásil v lednu Havlík.

Nejasno kolem účasti ve studii

Seznam Zprávy již dříve popsaly, že management původně policii nekontaktoval s tím, že podle právníků nemocnice věc nepodléhala ohlašovací povinnosti. Podle Havlíka považovali za dostačující, že vše oznámili německému zadavateli klinické studie. „Ukončili jsme naši účast ve studii, stáhli jsme všechny pacienty a žádali jsme je o mimořádný audit,“ řekl již dříve Havlík.

Podle Seznam Zpráv je však na oficiálním webu studie Česko stále uvedeno s tím, že do studie bylo zařazeno 72 pacientů ze čtyř kardiocenter, stále je uváděna Olomouc a jako národní koordinátor Miloš Táborský. Jde o bývalého přednostu olomoucké kardiokliniky, který na konci loňského února rezignoval a přesunul se na nové pracoviště v Ústí nad Labem. Táborský dlouhodobě odmítá, že by při léčbě pacientů pochybil.

Vyšetřování se týká stovek pacientů

Případ prověřuje policie kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví, vyšetřování se podle kriminalistů týká stovek pacientů. Trestní řízení souvisí s policejním zásahem z prosince loňského roku. Vyšetřování se týká možných nesrovnalostí ve studijní dokumentaci a prověřuje rovněž, zda u některých pacientů nebyly nadužívány implantace defibrilátorů ICD.

Nemocnice od začátku odmítá, že mohly některým pacientům se srdečními problémy ublížit. Lékaři je podle vedení voperovali pouze těm, kteří je kvůli srdeční vadě opravdu potřebují.

Výběr redakce

12:46AktualizovánoPrávě teď
před 7 mminutami
před 14 mminutami
03:15Aktualizovánopřed 14 mminutami
09:54Aktualizovánopřed 24 mminutami
před 25 mminutami
13:06Aktualizovánopřed 32 mminutami
09:55Aktualizovánopřed 36 mminutami

Aktuálně z rubriky Domácí

Nafta od útoku na Írán zdražila o více než devět korun, benzin o více než čtyři

Nafta v Česku od konce února, kdy Izrael a USA zaútočily na Írán, zdražila v průměru o 9,02 koruny na 42,12 koruny za litr. Průměrná cena dieselu byla na podobné úrovni naposledy v listopadu 2022, vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejprodávanější benzin Natural 95 se nyní u tuzemských čerpacích stanic prodává za průměrných 38 korun za litr, což je o 4,39 koruny více než na konci února. Stejně drahý byl benzin naposledy v srpnu 2024, uvádí CCS.
12:46AktualizovánoPrávě teď

Pavel podle Schillerové nehodlá brzdit podepsání státního rozpočtu

Prezident Petr Pavel nehodlá brzdit podepsání státního rozpočtu na letošní rok, řekla po jednání s ním ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Očekává, že přesný termín podpisu rozpočtu bude zveřejněn po úterním jednání prezidenta s premiérem Andrejem Babiše (ANO). Prezident už dříve avizoval, že rozpočet vetovat nebude.
03:15Aktualizovánopřed 14 mminutami

Babiš chce pozastavení systému emisních povolenek

Česko chce na Evropské radě podpořit italský návrh pozastavit uplatňování systému emisních povolenek (EU ETS 1) týkající se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Chce navrhnout i cenový strop. Kabinet na své schůzi podpořil mimo jiné návrh cizineckého zákona, který má zcela nahradit dosavadní normu. Podle resortu vnitra pravidla nijak nerozvolňuje, zavést má ale digitalizaci řízení. Ministři schválili i novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Vláda rovněž rozhodla, že HHC začne brzy patřit mezi zakázané látky, jeho držení bude trestné.
13:06Aktualizovánopřed 32 mminutami

Lastovecká byla z bitcoinové kauzy vyloučena kvůli možné podjatosti, řekl Dragoun

Únik informací z neveřejného přípravného řízení v bitcoinové kauze vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Stalo se tak na základě trestního oznámení, jež podala dozorová státní zástupkyně Lucie Slámová, uvedl v pondělí dopoledne olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Únik se týká i návrhu žalobkyně Petry Lastovecké obvinit exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS) a jeho náměstka Radomíra Daňhela ze zneužití pravomoci úřední osoby.
09:55Aktualizovánopřed 36 mminutami

Vláda zařadila kanabinoid HHC na seznam zakázaných látek, držení bude trestné

Kanabinoid HHC bude v tuzemsku brzy patřit mezi zakázané látky, jejichž držení je trestné. Rozhodla o tom v pondělí vláda. Po jejím jednání krok oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Proti zákazu HHC se stavěly vládní odbor protidrogové politiky i Hospodářská komora.
14:12Aktualizovánopřed 45 mminutami

V kauze vytunelované záložny MSD uložil soud sedm až devět let vězení

V kauze vytunelovaného Metropolitního spořitelního družstva (MSD) uložil soud v pondělí manažerům záložny a spoluobžalovaným podnikatelům tresty sedm až devět let vězení. Součástí nepravomocného verdiktu jsou i maximální možné, tedy desetileté zákazy působení v bankovnictví nebo ve statutárních orgánech firem.
11:44Aktualizovánopřed 48 mminutami

před 59 mminutami

Zákon o financování neziskových organizací vznikne na ministerstvu, uvedl Okamura

Koalice se dohodla, že zákon, který by měl zajistit podle ní transparentnější financování neziskových organizací, vznikne na ministerské úrovni, uvedl šéf sněmovny Tomia Okamury (SPD). Předpis má podle Okamury hlavně zajistit, aby občané věděli, kdo čerpá veřejné peníze. Neziskové organizace přitom pravidelně své financování zveřejňují. Opozice kritizovala uniklou pracovní verzi poslanecké novely, podle které by se musely povinně registrovat subjekty se zahraničními vazbami.
před 2 hhodinami
Načítání...