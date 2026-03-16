Shoda jen ve dvou případech. Ve studii o defibrilátorech se manipulovalo, píší SZ

Loňská interní prověrka v olomoucké fakultní nemocnici (FNOL) odhalila rozsáhlé úpravy dokumentace lidí zařazených do mezinárodní studie o defibrilátorech. Plná shoda mezi studijní dokumentací, kritérii studie a daty nemocničního elektronického systému byla zjištěna pouze u dvou z přibližně sedmi desítek olomouckých kardiaků. Ukázal to již loni interní audit, uvedl v pondělí portál Seznam Zprávy. Případ dál vyšetřuje policie.
Vnitřní audit provedli sami lékaři tamního kardiocentra loni v únoru u sedmi desítek olomouckých pacientů, kteří byli do mezinárodní studie zkoumající smysluplnost implantací defibrilátorů zařazeni. Interní prověrka podle serveru odhalila, že u výrazné většiny účastníků byly v papírové verzi větší či menší úpravy chorobopisu.
U jednoho člověka byl například dodatečně dopsán údaj o infarktu, přitom pacient jej neprodělal – ve studii proto neměl co dělat. V jiném případě byl naopak údaj o akutním infarktu zpětně vymazán, přestože pacientovi lékaři o několik dní později implantovali defibrilátor. Zákrok se přitom má provádět až s odstupem minimálně tří měsíců.
Defibrilátor ICD je malé elektronické zařízení, které lékaři implantují pacientům s vysokým rizikem život ohrožujících poruch srdečního rytmu. Přístroj hlídá srdce a v případě potřeby ho dokáže korigovat zpět do normálního rytmu.
Závěry auditu obdrželo vedení nemocnice loni 17. února. Podle informací Seznam Zpráv s nimi následně pracovali také sekční ředitelé ministerstva zdravotnictví. Ředitel nemocnice Roman Havlík letos v lednu serveru řekl, že informaci o možných podvodech v klinické studii před rokem obdržel, podle webu však rozsah dosud nebyl znám. Minulý týden se ke zjištěným úpravám dokumentace již nechtěl vyjadřovat s odkazem na policejní vyšetřování, uvedl web.
„Všichni pacienti zařazení do studie byli prověřeni a závěr je, že u nich nedošlo k žádnému poškození zdraví,“ prohlásil v lednu Havlík.
Nejasno kolem účasti ve studii
Seznam Zprávy již dříve popsaly, že management původně policii nekontaktoval s tím, že podle právníků nemocnice věc nepodléhala ohlašovací povinnosti. Podle Havlíka považovali za dostačující, že vše oznámili německému zadavateli klinické studie. „Ukončili jsme naši účast ve studii, stáhli jsme všechny pacienty a žádali jsme je o mimořádný audit,“ řekl již dříve Havlík.
Podle Seznam Zpráv je však na oficiálním webu studie Česko stále uvedeno s tím, že do studie bylo zařazeno 72 pacientů ze čtyř kardiocenter, stále je uváděna Olomouc a jako národní koordinátor Miloš Táborský. Jde o bývalého přednostu olomoucké kardiokliniky, který na konci loňského února rezignoval a přesunul se na nové pracoviště v Ústí nad Labem. Táborský dlouhodobě odmítá, že by při léčbě pacientů pochybil.
Vyšetřování se týká stovek pacientů
Případ prověřuje policie kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví, vyšetřování se podle kriminalistů týká stovek pacientů. Trestní řízení souvisí s policejním zásahem z prosince loňského roku. Vyšetřování se týká možných nesrovnalostí ve studijní dokumentaci a prověřuje rovněž, zda u některých pacientů nebyly nadužívány implantace defibrilátorů ICD.
Nemocnice od začátku odmítá, že mohly některým pacientům se srdečními problémy ublížit. Lékaři je podle vedení voperovali pouze těm, kteří je kvůli srdeční vadě opravdu potřebují.