Policie prověřuje možné ublížení na zdraví u stovek lidí kvůli defibrilátorům ve FN Olomouc

10. 2. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK, Policie České republiky

Kriminalisté zahájili trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli implantacím defibrilátorů ve Fakultní nemocnici Olomouc, které nebyly potřebné nebo doporučené. Týká se to několika set pacientů, sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman. V této souvislosti zatím nebyl nikdo obviněn, uvedla policie na webu. Nemocnice již dříve odmítla, že by v souvislosti s implantacemi došlo k poškození zdraví pacientů.

Případ se týká mezinárodní klinické studie na I. interní klinice - kardiologické Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL) v době od roku 2015 do února 2025. Dozoruje jej Úřad evropského veřejného žalobce. Věc kriminalisté vyšetřují také kvůli podezření z podvodu. Server Seznam Zprávy v prosinci uvedl, že Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zvažuje vyslání kontroly, která by se týkala rekordního nárůstu počtu implantovaných defibrilátorů.

Kauzu v souvislosti se studií s názvem PROFID EHRA na I. interní klinice - kardiologické vyšetřuje krajský odbor hospodářské kriminality. Kriminalisté podle Hejtmana na základě znaleckého posudku mají závažná podezření na dlouhodobé a systematické provádění neindikovaných implantací defibrilátorů u několika set pacientů se závažnými srdečními problémy.

„Na základě daného zjištění byly vyšetřovatelem v pondělí (9. února) zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů těžké ublížení na zdraví, podvod a přečinu ublížení na zdraví,“ informoval mluvčí Hejtman. Sazba za tyto trestné činy činí pět až dvanáct let.

