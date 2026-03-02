SOUHRN: Zásadní události pondělí 2. března


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 2. března 2026.

V Íránu půjde o delší operaci, avizoval Caine. Podle Hegsetha nebude nekonečná

Americko-izraelská operace proti Íránu pokračuje. Podle ministra obrany USA Petea Hegsetha Spojené státy válku nezačaly, ale za prezidenta Donalda Trumpa ji ukončí. Jejich cílem nebylo změnit režim, ač k tomu již došlo, poznamenal s tím, že „nyní je chvíle Íránců“. Útoky na Írán podle něj nepovedou k nekonečné válce, smyslem je zničit jeho rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Postup komentoval i šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine, který zopakoval Trumpova slova o tom, že operace bude „delší“. Očekává další ztráty na americké straně.

V Íránu půjde o delší operaci, avizoval Caine. Podle Hegsetha nebude nekonečná
Ministr obrany USA Pete Hegseth
Sestřelené stíhačky
Tři americké stíhačky omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana
Stíhačka F-15 sestřelená nad Kuvajtem
Údery na Libanon
Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných
Následky izraelských odvetných úderů v Bejrútu
Situace v Íránu
Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc
Následky americko-izraelských úderů v Teheránu
Saúdská Arábie a Katar
Saúdská Arábie a Katar hrozí Íránu odvetou
Rafinerie v Saúdské Arábii po útoku íránského dronu
Kypr
Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron, oznámil Londýn
Základna Královského letectva (RAF) Akrotiri na Kypru


Airbus v Jordánsku vyzvedne Čechy v úterý, druhý místo Egypta zamíří do Ománu

Český armádní airbus vyzvedne Čechy v jordánském Ammánu kvůli uzavření vzdušného prostoru až v úterý. Původně tam měl přistát v pondělí pozdě večer. Druhý větší airbus, který měl podle původního plánu doletět do egyptského Šarm aš-Šajchu v pondělí v 19:00, místo toho zamíří na Krétu a následně do Ománu, oznámil na podvečerním brífinku ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Repatriační let do Jordánska bude v úterý. Země dle Macinky uzavře vzdušný prostor
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé)
Zrušené letecké spoje
„Nevíme, jak se vrátíme,“ říká turistka uvázlá v Ománu. Repatriační jsou jen některé lety
Ilustrační foto
Důsledky pro turistický ruch
Cestovní kanceláře ruší zájezdy do Emirátů. S turisty v místě jsou v kontaktu
Letadla společnosti Emirates na dubajském letišti
Stupeň ohrožení se nezvýšil
Vláda stupeň ohrožení terorismem kvůli dění v Íránu nezvýšila
Andrej Babiš


Cena plynu pro Evropu vzrostla kvůli Íránu téměř o polovinu

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se v pondělí v důsledku americko-izraelských útoků na Írán prudce zvyšovala. Odpoledne růst zrychlil až k padesáti procentům po zprávě, že katarská společnost QatarEnergy zastavuje kvůli útokům produkci zkapalněného zemního plynu (LNG). EU je významným odběratelem plynu z Kataru. Na trhu sílí obavy z výpadků v dodávkách plynu v důsledku útoků na Írán.

Cena plynu pro Evropu vzrostla kvůli Íránu téměř o polovinu
Plovoucí terminál pro LNG v německém Wilhelmshavenu (ilustrační foto)


„Odplata made in USA.“ Američané nasadili kopie íránských dronů

Americké drony LUCAS – Low-cost Uncrewed Combat Attack System – vznikly jako kopie íránských kamikadze dronů Šáhed a nyní je USA posílají proti Teheránu a dalším městům v rámci útoku na Írán. Podle amerického velitelství CETCOM, které je odpovědné za oblast Blízkého východu, drony LUCAS přináší „odplatu made in USA“. Za jejich vznikem stojí poptávka po levné technologii, kterou lze rychle nasadit na bojišti.

„Odplata made in USA.“ Američané nasadili kopie íránských dronů
Drony LUCAS
Využití umělé inteligence
Americká armáda údajně využila při útoku na Írán AI, od níž se přitom Trump distancoval
Záznamy z útoku na Írán zveřejněné americkou armádou


Macron oznámil, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní. O přesném množství hlavic Paříž podle něj nebude informovat. Macron v projevu k francouzské politice jaderného odstrašení řekl, že země musí zpřísnit svou jadernou doktrínu tváří v tvář novým hrozbám. Francie má podle posledních odhadů 280 jaderných hlavic.

Macron oznámil, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní
Francouzský prezident Emmanuel Macron se účastní pietního aktu v rámci Dne válečných veteránů v Paříži


Policie odložila část bitcoinové kauzy týkající se vrácení techniky Jiřikovskému

Kriminalisté odložili podezření, že došlo k pochybení při vrácení zabavené výpočetní techniky Tomáši Jiřikovskému, který je stíhán v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Právě kvůli navrácení elektroniky mohl Jiřikovský bitcoiny později darovat ministerstvu spravedlnosti. Případ byl dosud prověřován pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, podle policie nejde o trestný čin, uvedlo v pondělí na webu Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci. Rozhodnutí následně vedlo dle vrchního žalobce Radima Dragouna ke změně dozorové příslušnosti – kauzu týkající se samotného darování bitcoinů tak nově dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.

Policie odložila část bitcoinové kauzy týkající se vrácení techniky Jiřikovskému
Ilustrační obrázek

