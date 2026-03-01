SOUHRN: Zásadní události neděle 1. března


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 1. března 2026.

Izrael a USA dále útočí na Írán, ten podniká odvetné akce

Izrael a USA pokračovaly v úderech proti Íránu. Izrael bombardoval režimní cíle v srdci Teheránu, Američané reportovali například úder na íránské loďstvo. Teherán posílal odvetné salvy proti Izraeli a dalším zemím v regionu. Jeho balistická raketa v Izraeli zasáhla bunkr a zabila devět lidí. Oběti mají íránské údery i ve Spojených arabských emirátech. Teokratický režim mezitím vybral prozatímního vůdce.

Údery v Íránu
Izraelská armáda útočí v srdci Teheránu
Zbytky automobilu po izraelském a americkém útoku na budovu v Teheránu v Íránu, 28. února 2026
Odveta Teheránu
Íránská střela zničila izraelský kryt s lidmi. Mrtví jsou i v SAE
Následky dopadu íránské rakety v Bejt Šemeš v Izraeli
Podívejte se
Satelitní snímky ukazují následky úderů na Blízkém východě
Satelitní snímek po úderu na Dubaj
Íránský režim
Íránským vůdcem bude dočasně ajatolláh Arafí
Ajatolláh Alireza Arafí na audienci u papeže Františka (květen 2022)
Reakce Trumpa
Nové vedení Íránu chce jednat, souhlasím, řekl Trump
Donald Trump
Reakce v regionu
Nejméně devět lidí zemřelo v Karáčí, kde dav vpadl na konzulát USA
Policejní auta před americkým konzulátem v Karáčí


Konflikt na Blízkém východě ochromuje lodní i leteckou dopravu

Silné narušení globální letecké dopravy trvá vzhledem k bojům na Blízkém východě i v neděli. Mnoho zemí, včetně těch s klíčovými letišti v Dubaji nebo Dauhá, uzavřelo svůj vzdušný prostor, což vedlo k zrušení nebo přesměrování tisíců letů. Írán také avizoval blokaci Hormuzského průlivu, kterým prochází pětina celosvětové ropy. V oblasti v současnosti kotví na 250 tankerů.

Problémy ve vzduchu
Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety
Obří letouny čekající na letišti v Denpasaru na Bali
Problémy na moři
Hormuzský průliv stojí. Dva tankery hlásí zásahy
Letecký pohled na íránské pobřeží a ostrov Kešm v Hormuzském průlivu. Ilustrační foto
Repatriační lety
Jsme připraveni vyslat do Egypta repatriační lety pro Čechy v Izraeli, řekl Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO)


Belgie zadržela tanker z ruské stínové flotily

Belgické speciální síly zadržely v Severním moři tanker z takzvané ruské stínové flotily obcházející sankce. Po připlutí do přístavu Brusel loď zabaví, informovala agentura AFP s odvoláním na členy belgické vlády. Později informaci potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který zveřejnil záběry ze zásahu. Francouzské jednotky s těmi belgickými spolupracovaly. Zásah ocenil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Více k tématu
Belgie zadržela tanker z ruské stínové flotily
Ilustrační foto

