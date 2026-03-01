SOUHRN: Zásadní události neděle 1. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 1. března 2026.
Izrael a USA dále útočí na Írán, ten podniká odvetné akce
Izrael a USA pokračovaly v úderech proti Íránu. Izrael bombardoval režimní cíle v srdci Teheránu, Američané reportovali například úder na íránské loďstvo. Teherán posílal odvetné salvy proti Izraeli a dalším zemím v regionu. Jeho balistická raketa v Izraeli zasáhla bunkr a zabila devět lidí. Oběti mají íránské údery i ve Spojených arabských emirátech. Teokratický režim mezitím vybral prozatímního vůdce.
Konflikt na Blízkém východě ochromuje lodní i leteckou dopravu
Silné narušení globální letecké dopravy trvá vzhledem k bojům na Blízkém východě i v neděli. Mnoho zemí, včetně těch s klíčovými letišti v Dubaji nebo Dauhá, uzavřelo svůj vzdušný prostor, což vedlo k zrušení nebo přesměrování tisíců letů. Írán také avizoval blokaci Hormuzského průlivu, kterým prochází pětina celosvětové ropy. V oblasti v současnosti kotví na 250 tankerů.
Belgie zadržela tanker z ruské stínové flotily
Belgické speciální síly zadržely v Severním moři tanker z takzvané ruské stínové flotily obcházející sankce. Po připlutí do přístavu Brusel loď zabaví, informovala agentura AFP s odvoláním na členy belgické vlády. Později informaci potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který zveřejnil záběry ze zásahu. Francouzské jednotky s těmi belgickými spolupracovaly. Zásah ocenil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.