SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 26. února


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 26. února 2026.

Plaga oznámil odklad povinného zavádění nových vzdělávacích plánů

Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů pro základní a mateřské školy se odloží o rok, měly by platit od roku 2027 a 2028, řekl na tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga (za ANO). Odůvodnil to mimo jiné chybějící podporou pro školy. Chce docílit toho, aby byly pro všechny ve školách pochopitelné. Program schválil bývalý ministr školství Mikuláš Bek (STAN) koncem roku 2024.

Více k tématu
Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga
Ministr školství Robert Plaga (za ANO)


Potravinový ombudsman Fialka má chránit spotřebitele, zemědělce i výrobce

Novým potravinovým ombudsmanem bude Jindřich Fialka, dosavadní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství. Má zvýšit transparentnost v potravinovém řetězci a pomáhat chránit práva spotřebitelů, tuzemských zemědělců i výrobců potravin. Oznámil to ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Agrární komora zřízení ombudsmana ocenila. Krok naopak kritizuje Asociace soukromého zemědělství.

Více k tématu
Potravinový ombudsman Fialka má chránit spotřebitele, zemědělce i výrobce
Jindřich Fialka


Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD

Ministerstvo vnitra stahuje dovolání ve sporu s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) kvůli zařazení do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bylo dovolání podáno bez jeho pověření a za jeho zády.

Více k tématu
Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD
Předseda SPD Tomio Okamura


Červený se setkal s šéfy národních parků

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) jednali se zástupci národních parků o financování. Červený označil jednání za plodné. Podle něj se dohodli na nastavení komunikačního rámce a na měsíčních schůzkách. Upozornil ale, že financování není ideální a rozpočet si vyžádá úspory. Parky mají předložit analýzu, jak na ně škrty dopadnou. Červený počítá i s personálními změnami, které se dotknou také ministerstva.

Více k tématu
Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) a vládní zmocněnec pro klima Filip Turek (za Motoristy) na setkání se šéfy národních parků


Šéf Davosu rezignuje, měl vazby na Epsteina

Nor Börge Brende oznámil, že rezignuje na funkci prezidenta a výkonného ředitele Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. Brende patří mezi několik norských politiků a diplomatů, kteří měli vazby na amerického finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Organizátoři WEF na začátku měsíce oznámili, že zahájili vyšetřování vazeb mezi Brendem a Epsteinem. Nyní vedení fóra uvedlo, že nezávislé vyšetřování vedené externím poradcem bylo uzavřeno.

Více k tématu
Šéf Davosu rezignuje, měl vazby na Epsteina
Börge Brende


Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

Útoky ruské armády v noci na čtvrtek zasáhly obytné budovy v Charkově, Kryvém Rihu, Kyjevě a Záporoží, vyžádaly si nejméně 25 zraněných. Ruské síly útočily pomocí balistických střel i dronů.

Více k tématu
Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst
Nejméně šestnáct zraněných si vyžádal ruský útok na Charkov (26. 2. 2026)


Monogamie se uchytila kvůli soupeření o dědictví, míní čeští vědci

Proč se v některých společnostech prosadilo monogamní manželství, i když většina lidských kultur historicky umožňovala polygynii, tedy vztah muže s více ženami? Nová mezinárodní studie vedená vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity ukazuje, že hlavním důvodem nebyla snaha o omezení násilí nebo zvýšení společenské stability, ale soupeření o dědičný majetek – hlavně o zemědělskou půdu.

Více k tématu
Monogamie se uchytila kvůli soupeření o dědictví, míní čeští vědci
Ilustrační fotografie

Výběr redakce

Nemám informace o Epsteinových zločinech, ptejte se Trumpa, řekla Clintonová výboru

Nemám informace o Epsteinových zločinech, ptejte se Trumpa, řekla Clintonová výboru

před 52 mminutami
Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

11:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga

Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga

13:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
K Íránu se přibližují americké F-22 i největší letadlová loď USA

K Íránu se přibližují americké F-22 i největší letadlová loď USA

před 1 hhodinou
Chystáme odpověď Komisi ohledně Babišova střetu zájmů, řekla ministryně

Chystáme odpověď Komisi ohledně Babišova střetu zájmů, řekla ministryně

před 1 hhodinou
Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

15:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

08:32Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD

Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD

13:17Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 26. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 26. února 2026.
před 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 26. února

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 15 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události středy 25. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 25. února 2026.
včera v 18:28

SOUHRN: Zásadní události úterý 24. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 24. února 2026.
24. 2. 2026

SOUHRN: Zásadní události pondělí 23. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 23. února 2026.
23. 2. 2026

SOUHRN: Zásadní události neděle 22. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 22. února 2026.
22. 2. 2026Aktualizováno22. 2. 2026

SOUHRN: Zásadní události soboty 21. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 21. února 2026.
21. 2. 2026Aktualizováno21. 2. 2026

SOUHRN: Zásadní události pátku 20. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 20. února 2026.
20. 2. 2026
Načítání...