K Íránu se přibližují americké F-22 i největší letadlová loď USA


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Z Kréty odplula americká letadlová loď USS Gerald Ford, což je největší plavidlo tohoto druhu v americkém vojenském námořnictvu i na celém světě, uvedly tiskové agentury. Spojené státy vysílají letadlovou loď do regionu Blízkého východu v rámci tlaku na Írán. Podle zdroje agentur Reuters a AP Spojené státy nechaly vyslat do Izraele desítku svých bojových letounů poslední generace F-22.

Podle agentury Reuters letadlová loď USS Gerald Ford směřuje k pobřeží na severu Izraele, kam by měla dorazit v pátek. Na Krétu připlula v pondělí. Americké velvyslanectví pohyb plavidla nekomentovalo.

Americká administrativa nechala podle agentur na americké základny na Blízkém východě přesunout i výraznější počet bojových a jiných armádních letounů. Mohlo by se podle médií jednat o přípravy na úder na Írán.

Američtí představitelé s Íránem jednají ve čtvrtek v Ženevě. Mezi hlavními body rozhovorů je budoucnost íránského jaderného programu, osud vysoce obohaceného uranu, který Írán má, či íránský raketový program.

USA chtějí dalšími sankcemi na Írán vyvinout maximální tlak
Ulice Teheránu (snímek z ledna 2026)

Nemám informace o Epsteinových zločinech, ptejte se Trumpa, řekla Clintonová výboru

Bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled sdělila, že nemá žádné informace o trestné činnosti sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Nevzpomíná si, že by se s ním kdy setkala. Zákonodárce vyzvala, aby se na finančníka zeptali nynějšího republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu by podle ní měl vypovídat pod přísahou. Clintonová své úvodní prohlášení adresované zákonodárcům sdílela na sociální síti X.
před 52 mminutami

K Íránu se přibližují americké F-22 i největší letadlová loď USA

Z Kréty odplula americká letadlová loď USS Gerald Ford, což je největší plavidlo tohoto druhu v americkém vojenském námořnictvu i na celém světě, uvedly tiskové agentury. Spojené státy vysílají letadlovou loď do regionu Blízkého východu v rámci tlaku na Írán. Podle zdroje agentur Reuters a AP Spojené státy nechaly vyslat do Izraele desítku svých bojových letounů poslední generace F-22.
před 1 hhodinou

Kubánská pobřežní stráž zastřelila čtyři lidi na člunu. Prý plánovali teror

Kubánská pobřežní stráž zabila ve středu večer čtyři lidi, kteří z Floridy vpluli do kubánských vod na motorovém člunu. Šest dalších zranila. Později je ministerstvo vnitra v Havaně označilo za „protivládně smýšlející Kubánce“ dříve hledané za plánování útoků v zemi. Na člunu prý měli několik zbraní a výbušnin a chtěli na ostrově rozpoutat teror. Ministr zahraničí USA Marco Rubio uvedl, že se nejednalo o operaci Spojených států. Rusko tvrdí, že incident je provokací USA s cílem vyvolat konflikt.
05:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), tedy německá civilní kontrarozvědka, zatím nesmí Alternativu pro Německo (AfD) jako celek označovat za prokazatelně pravicově extremistickou a na základě toho ji sledovat. Rozhodl o tom podle agentury DPA správní soud v Kolíně nad Rýnem.
15:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Polsko stojí před nebezpečím války, varoval v parlamentu Sikorski

Všichni si uvědomujeme ohrožení, situace je vážná, řekl šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski na úvod svého vystoupení před poslanci. Polsko, jehož vzdušný prostor loni na podzim narušily ruské drony, čelí sabotážím, žhářským útokům, záplavě dezinformací a dvěma až třem tisícům kybernetických útoků denně. Většinu se daří odrazit, ale míra tohoto jevu musí vyvolávat znepokojení, uvedl ministr podle webu Onet.
před 4 hhodinami

Grónsko se hodlá bránit americkým investorům

Grónsko kvůli obavám z politické motivace amerických investorů zpřísní pravidla, chce zabránit hlavně nežádoucím nákupům nemovitostí, uvádí to zdroje agentury Reuters. Pomoct by měl připravovaný zákon o prověřování zahraničních investic.
před 5 hhodinami

Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

Útoky ruské armády v noci na čtvrtek zasáhly obytné budovy v Charkově, Kryvém Rihu, Kyjevě a Záporoží, vyžádaly si nejméně 28 zraněných. Ruské síly útočily pomocí různý typů raket i dronů.
08:32Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Změny klimatu měly dle vědců silný vliv na katastrofální deště ve Španělsku a Portugalsku

Zimní lijáky jsou na Pyrenejském poloostrově a na severu Afriky stále silnější. Vědci identifikovali jasný trend, podle kterého jsou nejdeštivější dny nyní asi o třetinu deštivější než v minulosti. Jev podle nich souvisí s globálním oteplováním a přináší hlavně do Portugalska a Španělska extrémní deště, které poškozují ekonomiku a připravují lidi o životy,
před 5 hhodinami
