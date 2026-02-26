K Íránu se přibližují americké F-22 i největší letadlová loď USA

Z Kréty odplula americká letadlová loď USS Gerald Ford, což je největší plavidlo tohoto druhu v americkém vojenském námořnictvu i na celém světě, uvedly tiskové agentury. Spojené státy vysílají letadlovou loď do regionu Blízkého východu v rámci tlaku na Írán. Podle zdroje agentur Reuters a AP Spojené státy nechaly vyslat do Izraele desítku svých bojových letounů poslední generace F-22.
Podle agentury Reuters letadlová loď USS Gerald Ford směřuje k pobřeží na severu Izraele, kam by měla dorazit v pátek. Na Krétu připlula v pondělí. Americké velvyslanectví pohyb plavidla nekomentovalo.
Americká administrativa nechala podle agentur na americké základny na Blízkém východě přesunout i výraznější počet bojových a jiných armádních letounů. Mohlo by se podle médií jednat o přípravy na úder na Írán.
Američtí představitelé s Íránem jednají ve čtvrtek v Ženevě. Mezi hlavními body rozhovorů je budoucnost íránského jaderného programu, osud vysoce obohaceného uranu, který Írán má, či íránský raketový program.