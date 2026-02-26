Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD

Ministerstvo vnitra stahuje dovolání ve sporu s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) kvůli zařazení do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bylo dovolání podáno bez jeho pověření a za jeho zády.
SPD tvoří společně s ANO a Motoristy vládní koalici. Vnitro dovolání podalo na začátku února. Ve sporu soudy pravomocně konstatovaly porušení práv hnutí.
„Dovolání (...) ministerstvo vnitra stahuje, neboť bylo k Nejvyššímu soudu v Brně podáno bez mého pověření, za mými zády a nebyl jsem o tomto úkonu vůbec informován,“ uvedl Metnar.
Doplnil, že takové postupy nebude tolerovat. „Ctím práci soudů a jejich pravomocná rozhodnutí. A musím mít také jistotu, že i resort, za který jsem odpovědný, činí důležité právní úkony řádně. Kroky potřebné k tomu, aby se situace neopakovala, jsem již učinil,“ dodal.
SPD žádala i omluvu
Hnutí na ministerstvo podalo žalobu kvůli tomu, že ho úřad ve zprávě o extremismu označil za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudil mu dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Hnutí v žalobě kromě konstatování porušení práv žádalo i omluvu, tu mu soudy nepřiznaly.
Soudy v rozsudcích uvedly, že se zabývaly aktivitami hnutí v druhé polovině roku 2020, případně obdobím, které mu bezprostředně předcházelo. Hnutí se v té době sice podle pravomocných rozsudků vyjadřovalo například k problematice migrace, integrace muslimů, kritizovalo Evropskou unii nebo Severoatlantickou alianci (NATO), znaky pro zařazení do zprávy tak, jak je vnitro definovalo, ale podle soudů nenaplnilo.
Zprávu o extremismu, které se aktuální spor týká, vnitro vydalo v únoru 2021, kdy byl ministrem Jan Hamáček (tehdy ČSSD). SPD ale podala kvůli zařazení do zpráv více žalob, v dalších sporech dosud pravomocné rozhodnutí nepadlo.
Hnutí SPD zmiňovala i zpráva o extremismu za rok 2024, a to v souvislosti se stíháním předsedy hnutí Tomia Okamury kvůli kontroverzní kampani před krajskými volbami, která měla podle kriminalistů rasistický či xenofobní podtext. Policie viní Okamuru i SPD z podněcování k nenávisti, za které hrozí až tři roky vězení.
Stíhání předsedy SPD je momentálně přerušené, protože ve volbách do Poslanecké sněmovny získal mandát a zároveň imunitu. Soud již do sněmovny poslal žádost o Okamurovo vydání ke stíhání. Poslanci by se měli věcí zabývat 5. března na mimořádné schůzi.