V Irsku našli relikviáře ukradené před dekádami z českého kostela

Irská policie zajistila dva pozlacené dřevěné relikviáře z 18. století, které byly podle expertů ukradeny před téměř třiceti lety z českého kostela. S odvoláním na policii o tom informoval server irské veřejnoprávní stanice RTÉ. Ten připomíná, že kostely v některých oblastech Česka byly v 90. letech častým terčem zlodějů a až nyní, po desítkách let, se některé z těchto vzácných předmětů vracejí zpět.
Irské detektivy, vyšetřující trestnou činnost v oblasti umění a starožitností, na posvátné předměty upozornil loni Interpol na žádost české policie. V nabídce irské aukce je podle nich objevil tehdejší člen pátracího týmu českého ministerstva kultury.
Policie zdůraznila, že nezahájila vyšetřování trestného činu, neboť osoba, která tyto předměty koupila v Evropě a přivezla do Irska, tak učinila v dobré víře. Také dražitelé měli podle policie za to, že šlo o legálně nabyté exempláře.
„Tyto předměty byly před mnoha lety legálně zakoupeny v Evropě a přivezeny do Irska. Majitel podobné předměty sbíral jako koníček,“ řekl detektiv Paul Sweeney. „Loni byly nalezeny v jednom domě a nabídnuty v aukci, a právě tehdy si jich někdo všiml,“ dodal. Irská policie pak ve spolupráci s odborníky z Irského národního muzea určila pravost předmětů nabízených v aukci a ve prospěch českých orgánů je zabavila.
Podle Matta Seavera, experta na starožitnosti z Irského národního muzea, relikviáře pocházejí z 18. století. „Jedná se o dva pozlacené dřevěné relikviáře, které pravděpodobně stály po stranách oltáře v kostele. Obsahují drobné relikvie různých svatých, tedy zřejmě kousky látky nebo kostí, uložené ve skleněné schránce uprostřed,“ řekl.
Experti jsou podle Seavera přesvědčeni, že předměty byly ukradeny z kostela v Česku před nejméně 26 lety. Nyní zůstanou bezpečně uloženy v restaurátorské dílně muzea, dokud nebudou navráceny do Česka. Irská policie ujistila, že již zahájila proces jejich repatriace.