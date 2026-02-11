Na jih Čech se po 17 letech vrací ukradená socha, vypátrali ji ve Španělsku


před 36 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Návrat ukradené sochy Piláta Pontského
Po sedmnácti letech se do Římova na Českobudějovicku vrátila ukradená socha Piláta Pontského. Originál zmizel v květnu 2009 z kaple, která je součástí Křížové cesty. Památkáři a policisté vypátrali dřevěnou sochu až ve Španělsku. Tamní policie ji zajistila, umělecké dílo se tak mohlo vrátit na jih Čech. Originál sochy se ale přímo do kaple, která je jedním z 25 zastavení Křížové cesty, nevrátí. Venku zůstanou jen zabezpečené kopie, originál skončí v místním muzeu. Z poutního areálu se ztratilo celkem devatenáct soch, policisté jich našli sedm. Podle kriminalistů je v národní databázi hledaných památek celkem dvacet tisíc předmětů.

Výtoňský most má trhliny. Dostane provizorní uhlíkové lamely

V konstrukci pražského výtoňského mostu se objevily trhliny. Podle odborníků bude provozuschopný už jen zhruba rok. Životnost by mu měla prodloužit instalace speciálních lamel s uhlíkovými vlákny. Železničáři mezitím chtějí dál jednat o tom, zda most opravit, jak loni rozhodl tehdejší ministr dopravy Martin Kupka (ODS), nebo ho nahradit novým.
před 1 hhodinou

Ředitel pelhřimovské nemocnice po výpovědích lékařů rezignoval

Ředitel Nemocnice Pelhřimov Radim Hošek rezignoval. V nemocnici podalo nedávno výpověď dohromady čtrnáct lékařů z chirurgie a interny. O dalším směřování nemocnice bude Kraj Vysočina, který je jejím zřizovatelem, rozhodovat na mimořádné krajské radě svolané na čtvrtek. Kvůli situaci v nemocnici rezignuje i náměstek ředitele Jiří Běhounek, který je také krajským radním pro zdravotnictví za SOCDEM, napsaly následně Novinky.cz a iDnes.cz.
12:58Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Josef Šíma viděl neviděné. A pak je namaloval

O významné české malíře nebyla nouze, ovšem co o ty světové? To už aby člověk pohledal. Jedno nezpochybnitelné jméno však máme: Josef Šíma. A každý, kdo by o tom snad pochyboval, může se nechat přesvědčit na výstavě Mezisvěty, připravené Západočeskou galerií v Plzni pro výstavní síň Masné krámy. Je připomenutím první poúnorové výstavy, již pro plzeňskou galerii v roce 1964 uspořádala Anna Masaryková.
před 6 hhodinami

Soud potvrdil Hudečkovi více než milionové odškodné za ušlý zisk kvůli kauze Opencard

Pražský městský soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) zhruba 1,3 milionu korun jako odškodné od státu za ušlý zisk kvůli nezákonnému trestnímu stíhání v kauze Opencard. Odvolací senát potvrdil prvoinstanční verdikt, podle kterého by někdejší politik dostal tuto částku jako předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva. Tím by se potenciálně stal, kdyby nebyl obviněn. Rozhodnutí je pravomocné.
před 6 hhodinami

Nová aplikace PID Lítačka přinese řadu změn, fungovat by měla od příštího roku

Cílem připravované nové aplikace PID Lítačka je především zvýšení její stability a možnost hladkého rozšiřování o další funkce, což architektura nynější verze neumožňuje. Informovali o tom zástupci městské firmy Operátor ICT (OICT), která má vývoj na starosti. Nová aplikace by měla začít v ostrém provozu fungovat začátkem příštího roku a zatím přinese jen drobnější úpravy funkcí, další by měly následovat.
před 7 hhodinami

Brňané vytvořili pocitovou mapu. Ukazuje kvitovaná i problematická místa

Nejčastějšími důvody, proč Brňané neradi chodí na některá místa ve městě, jsou vizuální smog, dopravní zátěž nebo obavy z kriminality. Takovou lokalitu zná devadesát procent lidí, kteří hlasovali v anketě Pocitová mapa 2025. Naopak oceňují opravená náměstí, oživené brownfieldy a parky.
před 8 hhodinami

Dobrovolní hasiči mohou přijít o stamiliony. Čerpejte a dostanete, vzkázal Metnar

Z návrhu státního rozpočtu na letošní rok vyplývá, že mají obce na podporu dobrovolných hasičů od ministerstva vnitra dostat 310 milionů korun, což je o polovinu méně než loni, kdy měli k dispozici 710 milionů korun. Podle Hasičského záchranného sboru by potřebovali přes tři miliardy. Předchozí vláda počítala pro tento rok jen s desítkami milionů. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) obce v minulosti dotace dostatečně nečerpaly, a až se jim to podaří, je resort připraven peníze navýšit.
před 10 hhodinami
