Unikátní gondolový most propojí břehy Mže v Plzni

V Plzni-Malesicích překlene řeku Mži samoobslužný gondolový most (transbordér). Pěším a cyklistům umožní pohodlnější cestu z centra města do okolních obcí, aniž by museli využívat frekventovanou silnici. Most bude zároveň architektonickým unikátem – obdobná stavba zatím v Česku stojí pouze jediná, a to u Chrastavy na Liberecku.
Druhý transbordér v České republice vznikne nedaleko Malesic. Ten první funguje poblíž hradu Hamrštejn u Chrastavy na Liberecku. Cestující se v závěsných kabinkách přepravují sami pomocí lana a kladek.
Plzeňský gondolový most se od chrastavského bude lišit především použitým materiálem, princip obsluhy však zůstane stejný – lidé se přes řeku dostanou vlastní silou popotahováním lana.
Jako v Marseille
Město zvolilo metodu realizace „design and build“, tedy navrhni a postav. Autorem návrhu je architekt Petr Tej, který stojí například za Štvanickou lávkou v Praze. Na Plzeňsku nedávno navrhl také lávku v Chotíkově.
„Bude to unikát. V podstatě navazujeme na transbordéry, které byly běžné v devatenáctém století, například v Marseille. Nosná konstrukce je vysoko nad hladinou,“ popsal Tej.
Chytré a levnější řešení
Most bude zhotoven z ultravysokopevnostního betonu. „Hlavním cílem všech měst je najít chytrá propojení jednotlivých částí. Je i mým úkolem hledat místa, kde můžeme jednoduchou intervencí výrazně zlepšit život občanů,“ uvedl architekt.
Podle náměstka plzeňského primátora Aleše Tolara (STAN) vyjde gondolový most přibližně na třetinu nákladů oproti klasické lávce. „Slibuji si od toho i to, že půjde o atrakci,“ poznamenal. Projekt za 19,4 milionu korun včetně DPH by měl být hotový nejpozději ve druhé polovině roku 2027.