Obce raději kupují zchátralé nemovitosti, obávají se vzniku problémových ubytoven


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Události v regionech: Města skupují nevyužité nemovitosti
Zdroj: ČT24

Města a obce vykupují nemovitosti, aby zabránily jejich přeměně na soukromé sociální ubytovny. Za pořízení a následné rekonstrukce tak vydávají desítky milionů korun. Často jde o hotely, ale odkupují také budovy pošty nebo bývalé obchodní domy.

Jedna taková nemovitost je na náměstí v Tachově. Dům potravin pochází ze sedmdesátých let minulého století. Historickou hodnotu nemá, nachází se však v památkové zóně. „Prodejna tady fungovala ještě před osmi lety. Byla oblíbená a hojně navštěvovaná,“ uvedl starosta Petr Vrána (nestr.). S covidem tam skončila i diskotéka. Dnes budova chátrá a zatéká do ní.

Radnice se nakonec rozhodla dům zbourat a postavit nový. Poprvé v novodobé historii města vypíše architektonickou soutěž. „Dispozice už neodpovídá požadavkům moderních provozů, je velmi členitá a obtížně transformovatelná do něčeho smysluplného,“ vysvětlil Vrána.

Špína a přemrštěné nájmy. Reportéři ČT zmapovali obchod s chudobou
Byty v továrně v Chrasti

„Jsme rádi, že město dům získalo a chce mít nad tímto místem kontrolu. Ideálně by podle nás měly všechny novostavby na území městské památkové zóny vzejít z architektonické soutěže, aby se našel co nejlepší návrh,“ uvedl vedoucí odboru péče o památkový fond Národního památkového ústavu v Plzni Pavel Domanický.

V novém objektu by podle vedení města měla vzniknout restaurace a další komerční prostory. „V horních dvou patrech by mělo být krátkodobé ubytování hotelového nebo apartmánového typu,“ doplnil starosta Tachova.

Dalším příkladem je Hotel Praha v Babylonu na Domažlicku. Naposledy fungoval před deseti lety. Obec jej koupila na konci roku – ze stejného důvodu, aby v něm nevznikla ubytovna. Z hotelu mají vzniknout družstevní byty, celkem něco přes dvacet jednotek. „Obyvatelům budu závidět ten výhled na Čerchov,“ poznamenal starosta Babylonu Pavel Bambásek (nestr.).

Strategický výkup v Aši

Aš odkoupí od České pošty její budovu v centru města. Minulý týden to schválili zastupitelé. I zde se obávají obchodníků s chudobou. „Jde o strategický výkup nemovitosti. Dlouhodobě se potýkáme s obchodníky s chudobou a máme obavy, aby v centru města nějaký spekulant objekt nenakoupil a nenastěhoval tam nájemníky, s nimiž jsou problémy. Proto jsme přistoupili k tomu kroku, že jsme budovu vykoupili,“ vysvětlil starosta Vítězslav Kokoř (ANO). Město za ni zaplatilo 18 milionů korun. S Českou poštou má dohodu, že prostory, ve kterých nyní sídlí, bude nadále využívat, nově však jako nájemce.

Podle starosty zatím není o celkovém budoucím využití objektu rozhodnuto, objevily se ale první návrhy. V domě by mohly vzniknout byty, dům s pečovatelskou službou nebo hotel, který by město pronajalo provozovateli. Debata je však podle něj teprve na začátku.

Podobně se vedení města rozhodlo odkoupit vilu s lékařskými ordinacemi za 7,5 milionu korun. Ve vile v Klostermannově ulici působili dva praktičtí lékaři a dva zubaři. Dvě ordinace už ale ukončily činnost, a majitelé proto dům nabídli městu. Podle Kokoře by měl objekt nadále sloužit zdravotnickým účelům a mohl by být využit například v případě, že by město získalo zájemce o otevření nové ordinace. Budovu však bude nutné opravit, dodal starosta.

Most bojuje proti obchodu s chudobou, i nadále hodlá vykupovat byty
Bytový dům v městě Most

Proseč reaguje na špatnou zkušenost

Město Proseč na Chrudimsku koupilo za 8,5 milionu korun bývalou továrnu na dýmky z období první republiky. Chce mít pod kontrolou, co se v areálu bude dít. Obává se, že by jiný kupec mohl objekt přeměnit na ubytovnu. Negativní zkušenost už má.

„V Proseči koupil obchodník s chudobou rodinný dům, nastěhoval do něj několik desítek lidí a snaží se z něj vytvořit bytový dům. Není týden, abych s policií neřešil incidenty s nájemníky,“ uvedl starosta Jan Macháček (Za lepší Proseč). Nákup továrny městu letos znemožní větší investice, protože 8,5 milionu korun je pro něj značná částka. „Na investiční projekty míváme kolem deseti až dvanácti milionů korun ročně,“ doplnil Macháček.

Proseč byla v devatenáctém století místem, kde se desítky lidí živily výrobou dýmek – od malých živnostníků po středně velké dílny a větší podniky. Jedním z nich byla firma František Jarský a synové. „Za první republiky tady bylo šestnáct továren, firma Jarský byla jednou z nich. Její nemovitosti zahrnují dva průmyslové objekty, vilu, ovocnou zahradu a zpevněné plochy,“ popsal Macháček.

O budoucnosti bývalé továrny nebude město rozhodovat hned, patrně se jí bude zabývat až nové zastupitelstvo, které lidé zvolí na podzim v komunálních volbách. Radnice uvažuje o dostupném bydlení pro rodiny s dětmi nebo pro lidi v nedostatkových profesích, například praktické lékaře či zubaře.

„Je to dlouhodobější úkol. Varianta jedna je, že se objeví silný developer, který bude chtít spolupracovat s městem. Druhá varianta je vlastní záměr města a využití objektů ve prospěch občanů, to ale neuděláme bez podpory státu,“ dodal Macháček.

Města investují do obecních bytů, stále jich ale chybí až statisíce
Ilustrační foto

Koupě bývalé ubytovny

Bytový dům v ulici Lazebnický vrch se chystá koupit také Liberec. Firma, která budovu bývalé ubytovny vlastní, ji už nevyužívá několik let. Radnice chce dům nejprve použít jako náhradní ubytování pro lidi z jiných městských sociálních domů, jejichž opravy připravuje.

Podle náměstka Adama Lenerta (ANO) budovu kupují i proto, aby v ní nevznikla problémová ubytovna. „Dům je vystěhovaný a je nabízen k prodeji. Přihlásil se zájemce, u kterého jsme měli obavu, že by objekt využíval jako ubytovnu, což by mohlo přinést nepříznivé sociální dopady v centru města,“ uvedl loni v listopadu.

Výběr redakce

Prezident Trump potvrdil vojenský zásah USA proti Íránu

Prezident Trump potvrdil vojenský zásah USA proti Íránu

07:35Aktualizovánopřed 2 mminutami
Pokud útok na Írán povede k pádu tamního režimu, bude to dobře, řekl Kupka

Pokud útok na Írán povede k pádu tamního režimu, bude to dobře, řekl Kupka

před 8 mminutami
V arabských zemích se ozvaly exploze

V arabských zemích se ozvaly exploze

před 14 mminutami
Írán zahájil odvetný útok na Izrael, v zemi platí varování

Írán zahájil odvetný útok na Izrael, v zemi platí varování

09:40Aktualizovánopřed 41 mminutami
Děláme to pro budoucnost, řekl Trump k úderu na Írán

VideoDěláme to pro budoucnost, řekl Trump k úderu na Írán

před 1 hhodinou
Pentagon označil Anthropic za bezpečnostní riziko, firma se obrátí na soud

Pentagon označil Anthropic za bezpečnostní riziko, firma se obrátí na soud

před 6 hhodinami
Trump nařídil úřadům ukončit využívání AI od Anthropicu

Trump nařídil úřadům ukončit využívání AI od Anthropicu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Po vykolejení tramvaje v Miláně jsou dva mrtví a pět desítek raněných

Po vykolejení tramvaje v Miláně jsou dva mrtví a pět desítek raněných

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Obce raději kupují zchátralé nemovitosti, obávají se vzniku problémových ubytoven

Města a obce vykupují nemovitosti, aby zabránily jejich přeměně na soukromé sociální ubytovny. Za pořízení a následné rekonstrukce tak vydávají desítky milionů korun. Často jde o hotely, ale odkupují také budovy pošty nebo bývalé obchodní domy.
před 2 hhodinami

Video„Lidé mají stále obavy“. Před rokem vykolejil u Hustopečí vlak s benzenem

Přesně před rokem došlo k jedné z nejhorších ekologických katastrof v historii Česka – u Hustopečí nad Bečvou vykolejil vlak s benzenem. Z tisíce tun této toxické a hořlavé látky do krajiny unikla asi čtvrtina. Sto padesát tun benzenu již bylo odstraněno, zbývá odklidit ještě sto tun. „Není to úplně u konce, lidé mají obavy, co může nastat, kdyby například přišel velký déšť. Nevíme, co může nebezpečná látka v zemi do budoucna udělat,“ uvedla starostka obce Júlia Vozáková (nestr. za KDU-ČSL). V den havárie se na místě sešlo na 180 hasičů ze čtyř krajů i ze Slovenska, škoda činí cekem 428 milionů korun.
před 3 hhodinami

Škoda Auto otevřela novou halu na baterie za téměř pět miliard korun

Automobilka Škoda Auto otevřela ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi novou halu na montáž bateriových systémů pro elektromobily. Jde o investici za 205 milionů eur, což je v aktuálním přepočtu 4,97 miliardy korun. Podle firmy se tím stala největším výrobcem bateriových systémů v koncernu Volkswagen, ročně jich vyrobí až 335 tisíc, informovali zástupci společnosti.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Soud zrušil část brněnského územního plánu

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování územního plánu nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní plán před aktuálním soudním zásahem umožňoval smíšenou obytnou zástavbu s maximální přípustnou výškou dvaadvacet metrů. Magistrát považuje rozsudek za překvapivý, chystá jeho právní analýzu, poté zváží další kroky.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Soud vyhověl návrhu na ukončení léčby Baldy odsouzeného za terorismus

Okresní soud v Mladé Boleslavi vyhověl návrhu na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy, který byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a za vyhrožování teroristickým činem. Soudce Tomáš Křivský v pátek uvedl, že léčba splnila účel a neexistuje nebezpečí, že by Balda opakoval jednání pro které byl stíhán. Rozhodnutí je pravomocné, všechny strany se vzdaly práva podat stížnost.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Soud přiřkl mobiliář zámku Hrubý Rohozec dědičce rodu Walderode

Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kammerlanderové, dědičce rodu Walderode. Rozhodl o tom okresní soud v Semilech, verdikt zatím není pravomocný. Vdova po Karlovi des Fours Walderode by měla získat zhruba pět tisíc položek, konkrétně nábytek, obrazy, zbraně či svícny. Vydání dalších několika set předmětů soud zamítl, protože se je nepodařilo dohledat. Národní památkový ústav (NPÚ) už uvedl, že se proti rozhodnutí soudu nebude odvolávat. Očekává, že se s dědičkou rodu dohodne.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Brno k výročí návštěvy Alžběty II. smekne klobouk

Na brněnskou Novou radnici přibude nové umělecké dílo od Radka Talaše. Motiv červeného klobouku odkazuje k návštěvě britské královny Alžběty II., která moravskou metropoli navštívila 28. března před třiceti lety. Pamětní desku odhalí Brňané v den výročí, nyní klobouk odlili pracovníci slévárny v Popovicích na Uherskohradišťsku.
26. 2. 2026

V Brně vznikne nový bulvár. Propojí budoucí nádraží s centrem

V Brně začala výstavba nové městské třídy nazvané Bulvár, která propojí nové hlavní nádraží s historickým centrem. Severní část má být hotová příští rok v létě, jižní se bude stavět později. Projekt je klíčový pro rozvoj nové čtvrti Trnitá, kde má vzniknout bydlení pro 15 tisíc obyvatel a až 20 tisíc pracovních míst.
26. 2. 2026Aktualizováno26. 2. 2026
Načítání...