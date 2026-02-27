Soud vyhověl návrhu na ukončení léčby Baldy odsouzeného za terorismus


Okresní soud v Mladé Boleslavi vyhověl návrhu na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy, který byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a za vyhrožování teroristickým činem. Soudce Tomáš Křivský v pátek uvedl, že léčba splnila účel a neexistuje nebezpečí, že by Balda opakoval jednání pro které byl stíhán. Rozhodnutí je pravomocné, všechny strany se vzdaly práva podat stížnost.

Osmasedmdesátiletý Balda byl v roce 2020 podmínečně propuštěn z vězení s pětiletou zkušební dobou, soud mu nařídil ochrannou ambulantní léčbu. Podle Baldova advokáta i státní zástupkyně léčba, která byla poměrně dlouhá, splnila svůj účel a pravděpodobnost recidivy je velmi nízká, což u soudu potvrdil i Baldův lékař. Senior navíc netrpí duševní poruchou.

Senior, kterého k soudu doprovodila manželka, sdělil, že se cítí, jako by mu někdo rozmotal provaz na šněrovačce. „Takže mohu konečně volně dýchat. Přeji vám všem, ať se do něčeho podobného nedostanete,“ dodal. Svého jednání prý lituje a nikomu by nedoporučoval, aby ho následoval.

Jaromír Balda

„Je to u konce. Pan Balda byl osvědčen v rámci zkušební doby podmínečného propuštění, tak snad už bude mít klid,“ podotkl soudce.

„Nemám pocit, že bych něco uzavíral, vzhledem k tomu, že návrh jsem dostal v lednu a tento případ trvá několik let. Navíc je to řízení, které se konalo před Krajským soudem v Praze,“ odpověděl Křivský na dotaz, zda si uvědomuje, že definitivně uzavřel případ prvního českého teroristy.

Balda byl dle lékaře disciplinovaný pacient

Léčba měla podle Baldova lékaře formu psychoterapeutického pohovoru a senior se ukázal jako disciplinovaný pacient. Hodně pomohlo i citově naplněné manželství, Baldova žena podle lékaře působila jako „dobrý laický koterapeut“. „Pan Balda vždycky reflektoval, že to jednání bylo chybné,“ zdůraznil u soudu lékař.

Balda u soudu uvedl, že se nyní věnuje zahradě, vnukovi a jezdí s manželkou na výlety do přírody, kde je mu dobře a není tam takové napětí jako ve městě. Obavy už žádné necítí. „Mám trochu strach, aby nám sem nepronikl ten (ruský vůdce Vladimir) Putin, ale to máme asi všichni a nesouvisí to s naším případem,“ doplnil.

První odsouzený za terorismus v tuzemsku

Balda v roce 2017 pokácel dva stromy na železniční tratě a způsobil nehody vlaků, šířil také výhrůžné letáky, jimiž chtěl mimo jiné vzbudit zdání, že za tímto skutkem stáli džihádisté. První strom nastražil počátkem června na koleje mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou. Druhý porazil o necelé dva měsíce později mezi stanicemi Bezděz a Bělá pod Bezdězem.

Tehdy sedmdesátiletý senior se ke skutkům přiznal, tvrdil ale, že nechtěl nikomu ublížit. Balda byl prvním člověkem odsouzeným v Česku za teroristický útok. Verdikt, jehož součástí bylo ambulantní psychiatrické léčení, potvrdil pražský vrchní soud a naposledy v prosinci 2019 i Nejvyšší soud.

V prosinci 2020 byl Balda podmíněně propuštěn z vězení v Jiřicích na Nymbursku a současně dostal od soudu pětiletou podmínku. Jeho advokát ho u soudu hájil tím, že dosud vedl spořádaný život, šlo o jeho první trest. Soud přihlédl i k tomu, že Balda je pokročilého věku a má zdravotní problémy.

