Soud snížil investičnímu podvodníkovi z Přerova trest

Olomoucký vrchní soud snížil o rok na sedm let trest vězení padesátiletému Aleši Vrubelovi z Přerova za investiční podvody, ve kterých přišlo podle rozsudku přes dvě stě lidí o zhruba 191 milionů korun. Podle verdiktu se nesmí také sedm let věnovat investiční činnosti. Jeho obchodní společnost dostala již dříve zákaz činnosti na dvanáct let. Vrubel tvrdil, že nikoho nepodvedl. Soud mu uložil i trest propadnutí majetku a povinnost náhrady škody.
Vrchní soud na návrh obžalovaného doplnil dokazování, zčásti mu dal za pravdu. Podle předsedy senátu Vladislava Šlapáka byl napadený rozsudek zatížen vadami, což bylo důvodem jeho částečného zrušení. Šlo například o nesprávné rozhodnutí o náhradě škody či nesprávné vymezení doby páchání trestného činu.
Čin podle soudu spáchal muž v nepřímém úmyslu. „Pokud se týká vědomosti obžalovaného, ze zjištění vyplývá, že věděl o tom, že poskytnuté prostředky bude používat v rozporu se sjednaným účelem,“ podotkl soudce.
Z dokazování také vyplynulo, že muž nebyl schopen prostředky zhodnocovat, ale ani vracet. „Jeho činnost nebyla nijak pojištěna,“ doplnil soudce. Trest mu soud snížil i s ohledem na to, že nelze ukládat souhrnný trest za předchozí podmíněný trest. „Proto je trest o rok nižší,“ vysvětlil soudce. Dodal, že sedmiletý trest je při polovině trestní sazby, byť způsobená škoda je vysoká a devatenáctkrát přesahuje hranici škody velkého rozsahu.
Muž sliboval zhodnocení, část peněz použil na pojistné
Kauza se týká let 2010 až 2017. Muž měl podle rozsudku v úmyslu získat majetkový prospěch pro již odsouzenou společnost. Sjednával s poškozenými dohody o investicích a nepravdivě je utvrzoval o jejich zhodnocení a zajištění. Zamlčel jim přitom, jak bude s prostředky nakládáno. Část totiž využil na hrazení pojistného u pojistných smluv, kterým se dlouhodobě zabýval; investiční činnosti se věnoval jen v omezené míře. Pokud by poškození podle soudu o těchto krocích věděli, peníze by muži nesvěřili. Vrubelova společnost nakonec skončila v insolvenci, návrh podal jeden z klientů.
Vrubel obžalobu odmítl, poukázal na to, že se zaměřila pouze na nepatrnou část jeho podnikání, investování. Jeho podnikání bylo podle něj zaměřeno na zprostředkovatelskou činnost, šlo o pojistné smlouvy. Uvedl, že v této činnosti byl úspěšný a měl na čtyři tisíce smluv.
Obžaloba čítala 206 bodů. Lidé převážně z Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje muži svěřovali statisíce korun, mezi poškozenými však podle obžaloby nechybějí lidé, kteří mu svěřili i čtyři nebo devět milionů korun.
Případem se soudy zabývaly od ledna 2023. Obžalovaný považoval všechny body v obžalobě za sporné a požadoval dokazování včetně výslechu všech svědků, i proto se případ u krajského soudu protáhl.