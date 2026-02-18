Soud snížil investičnímu podvodníkovi z Přerova trest


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Olomoucký vrchní soud snížil o rok na sedm let trest vězení padesátiletému Aleši Vrubelovi z Přerova za investiční podvody, ve kterých přišlo podle rozsudku přes dvě stě lidí o zhruba 191 milionů korun. Podle verdiktu se nesmí také sedm let věnovat investiční činnosti. Jeho obchodní společnost dostala již dříve zákaz činnosti na dvanáct let. Vrubel tvrdil, že nikoho nepodvedl. Soud mu uložil i trest propadnutí majetku a povinnost náhrady škody.

Vrchní soud na návrh obžalovaného doplnil dokazování, zčásti mu dal za pravdu. Podle předsedy senátu Vladislava Šlapáka byl napadený rozsudek zatížen vadami, což bylo důvodem jeho částečného zrušení. Šlo například o nesprávné rozhodnutí o náhradě škody či nesprávné vymezení doby páchání trestného činu.

Čin podle soudu spáchal muž v nepřímém úmyslu. „Pokud se týká vědomosti obžalovaného, ze zjištění vyplývá, že věděl o tom, že poskytnuté prostředky bude používat v rozporu se sjednaným účelem,“ podotkl soudce.

Soud začal projednávat případ údajného investičního podvodníka z Přerova. Lidé mu svěřili miliony korun
Aleš Vrubel u Krajského soudu v Olomouci

Z dokazování také vyplynulo, že muž nebyl schopen prostředky zhodnocovat, ale ani vracet. „Jeho činnost nebyla nijak pojištěna,“ doplnil soudce. Trest mu soud snížil i s ohledem na to, že nelze ukládat souhrnný trest za předchozí podmíněný trest. „Proto je trest o rok nižší,“ vysvětlil soudce. Dodal, že sedmiletý trest je při polovině trestní sazby, byť způsobená škoda je vysoká a devatenáctkrát přesahuje hranici škody velkého rozsahu.

Muž sliboval zhodnocení, část peněz použil na pojistné

Kauza se týká let 2010 až 2017. Muž měl podle rozsudku v úmyslu získat majetkový prospěch pro již odsouzenou společnost. Sjednával s poškozenými dohody o investicích a nepravdivě je utvrzoval o jejich zhodnocení a zajištění. Zamlčel jim přitom, jak bude s prostředky nakládáno. Část totiž využil na hrazení pojistného u pojistných smluv, kterým se dlouhodobě zabýval; investiční činnosti se věnoval jen v omezené míře. Pokud by poškození podle soudu o těchto krocích věděli, peníze by muži nesvěřili. Vrubelova společnost nakonec skončila v insolvenci, návrh podal jeden z klientů.

Vrubel obžalobu odmítl, poukázal na to, že se zaměřila pouze na nepatrnou část jeho podnikání, investování. Jeho podnikání bylo podle něj zaměřeno na zprostředkovatelskou činnost, šlo o pojistné smlouvy. Uvedl, že v této činnosti byl úspěšný a měl na čtyři tisíce smluv.

Gang měl přes podvodné investice připravit o peníze desítky Čechů
NCTEKK rozbila rozsáhlou zločineckou skupinu

Obžaloba čítala 206 bodů. Lidé převážně z Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje muži svěřovali statisíce korun, mezi poškozenými však podle obžaloby nechybějí lidé, kteří mu svěřili i čtyři nebo devět milionů korun.

Případem se soudy zabývaly od ledna 2023. Obžalovaný považoval všechny body v obžalobě za sporné a požadoval dokazování včetně výslechu všech svědků, i proto se případ u krajského soudu protáhl.

Výběr redakce

EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

04:26Aktualizovánopřed 1 mminutou
Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze

Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze

11:00Aktualizovánopřed 3 mminutami
Do čela Lesů ČR se vrací Vojáček

Do čela Lesů ČR se vrací Vojáček

před 3 hhodinami
Výpadky proudu a odpadky v ulicích. Americké embargo omezuje životy Kubánců

Výpadky proudu a odpadky v ulicích. Americké embargo omezuje životy Kubánců

před 5 hhodinami
Zájem o sdílení elektřiny roste

Zájem o sdílení elektřiny roste

před 6 hhodinami
Kvůli násilné smrti aktivisty v Lyonu nechala prokuratura zadržet devět lidí

Kvůli násilné smrti aktivisty v Lyonu nechala prokuratura zadržet devět lidí

před 13 hhodinami
Zrušením nákupu F-35 by vznikla škoda asi třicet miliard, řekl Babiš

Zrušením nákupu F-35 by vznikla škoda asi třicet miliard, řekl Babiš

před 15 hhodinami
Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Soud snížil investičnímu podvodníkovi z Přerova trest

Olomoucký vrchní soud snížil o rok na sedm let trest vězení padesátiletému Aleši Vrubelovi z Přerova za investiční podvody, ve kterých přišlo podle rozsudku přes dvě stě lidí o zhruba 191 milionů korun. Podle verdiktu se nesmí také sedm let věnovat investiční činnosti. Jeho obchodní společnost dostala již dříve zákaz činnosti na dvanáct let. Vrubel tvrdil, že nikoho nepodvedl. Soud mu uložil i trest propadnutí majetku a povinnost náhrady škody.
před 1 hhodinou

Rozbory potvrdily, že na více místech teče do Lipna nečištěná splašková voda

Špatně, nebo vůbec nepřečištěná splašková voda odtéká na mnoha místech přímo do vodní nádrže Lipno. Potvrdily to i první rozbory Povodí Vltavy. Ze stovky prověřovaných lokalit našli vodohospodáři problém nejméně u desetiny z nich.
před 5 hhodinami

V neregistrovaném chovu na Brněnsku objevili veterináři podvyživené slepice

Více než dva tisíce slepic choval hospodář v Ivančicích na Brněnsku v nevyhovujících podmínkách a bez registrace. Krajští veterináři měli podezření na salmonelu, nákaza se ale nepotvrdila. Přesto zakázali prodej vajec. Podle Státní veterinární správy zůstává v takových podmínkách riziko nákazy zvýšené. Případem se zabývá i policie.
před 16 hhodinami

Kde jsou v Česku praktici, ukazuje mapa. Na místa pro začínající chce sdružení zvýšit dotace

Podle představ Sdružení praktických lékařů by na místa pro začínající lékaře měla být v dalších letech až dvojnásobná dotace. Sdružení o tom chce jednat s resortem zdravotnictví. Letos na specializační vzdělávání mladých praktiků pro děti i dospělé, ale třeba i psychiatrů, stát pošle o sto milionů korun více, než počítal původní návrh rozpočtu. Podobnou částkou by v druhé polovině roku měly přispět i pojišťovny. Podporu plánují cílit do míst, kde je lékařů málo.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Bruntál zahájil vyvlastňování pozemků pro přehradu v Nových Heřminovech

V souvislosti se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zahájil městský úřad v Bruntále tři vyvlastňovací řízení. Odbor výstavby a územního plánování tak učinil na podnět státního podniku Povodí Odry, řekla mluvčí povodí Šárka Vlčková. O vyvlastnění pozemků by mohlo být rozhodnuto nejpozději v lednu příštího roku. Zahájení stavby je naplánované na podzim roku 2027.
před 22 hhodinami

Kubova náměstkyně zřejmě postavila dům bez povolení. Černá stavba to není, tvrdí

Místo výhledu na rybník zeď. Chatař přišel po 50 letech kvůli nové stavbě o unikátní panorama. Nový dům, zřejmě bez platného stavebního povolení, si v jeho sousedství postavila náměstkyně jihočeského hejtmana Martina Kuby (dříve ODS, nyní Naše Česko) a budějovická radní Lucie Kozlová (nestr.). Ta tvrdí, že o černou stavbu nejde. Kauzu aktuálně řeší stavební úřad. Detaily zjišťoval na místě pro Reportéry ČT Petr Vodseďálek.
před 23 hhodinami

Sněhová kalamita zkomplikovala provoz na D1

Dálnice D1 na Vysočině je v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná. V noci se na ní stalo několik nehod, uvázlé kamiony blokovaly komunikaci v obou směrech mezi 88. a 115. kilometrem. Policie varovala, aby řidiči na dálnici u Humpolce nebo u Jihlavy vůbec nenajížděli. Kolony na dálnici se po šesté hodině začaly pomalu rozjíždět. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před silným sněžením platí na Vysočině do úterních 09:00.
včeraAktualizovánovčera v 08:47

Speciální auta kontrolují parkování ve většině krajských měst. Výjimkou je sever

Monitorovací vozidlo ke kontrole parkování už jezdí téměř ve všech krajských městech. Od ledna funguje v Pardubicích a ve Zlíně. Hradec Králové má speciální vůz s kamerami na střeše od loňského října, spolu se strážníky tam už odhalil přes patnáct set přestupků. V Liberci pořízení odložili. Druhým krajským městem, které takové auto ještě nemá, je Ústí nad Labem.
včera v 06:30
Načítání...